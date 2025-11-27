Sichtbares Gold über einen Abschnitt von 30,8 Metern entdeckt

Eine blasse Quarzader durchschneidet das dunkle, gebänderte Wirtsgestein – genau jene Art von strukturellem Kontrast, den Geologen lieben – und im rot markierten Bereich liegt das, worauf jeder Explorer hofft: Sichtbare Goldflitter, die unter dem Licht der Bohrkernhalle zurückschimmern. Es ist das unübersehbare Zeichen eines lebendigen Goldsystems – und bei N2 ist es nun über einen bemerkenswert langen Bohrabschnitt aufgetreten.

Formation Metals Inc. (CSE: FOMO) hat damit ein technisches Update geliefert, das eines der bedeutendsten in der Unternehmensgeschichte werden könnte.

Die gestrige Pressemitteilung bestätigt den Nachweis von sichtbarem Gold (VG; „visible gold“) in 2 der ersten 13 Bohrlöcher, darunter innerhalb eines mineralisierten Abschnitts von 30,8 Metern – ein Ausmaß und eine Intensität der Mineralisierung, die sofort die Aufmerksamkeit von Investoren weckt, da die anstehenden Laboranalysen etwas wirklich Seltenes bestätigen könnten: Lange Abschnitte hochgradigen Goldes und nicht nur schmale Zentimeter-Intervalle.

Wichtig ist, dass dieses sichtbare Gold nicht aus der RJ Zone stammt – jenem Bereich, den Agnico-Eagle 2008 bebohrte und in dem extrem hochgradige, aber sehr schmale Abschnitte wie 51 g/t Gold über lediglich 0,8 Meter erzielt wurden. Stattdessen stammt das heutige VG aus der A Zone, einem oberflächennahen und deutlich weiter ausgedehnten Teil des Systems – einer Zone, die historisch für ihre Kontinuität bekannt ist, nicht für punktuelle Ausreißer.

Dieser Unterschied ist entscheidend. Er bedeutet, dass das hochgradige Potenzial von N2 nicht auf isolierte Erzschüsse („ore shoots“) beschränkt ist – es könnte in einem deutlich breiteren und besser vorhersagbaren strukturellen Korridor eingebettet sein.

Jetzt, da Gold rund das 5-fache seines Preises von 2008 erreicht hat, ist FOMO mit einem vollständig finanzierten, deutlich größeren und wesentlich moderneren Bohrprogramm nach N2 zurückgekehrt – gezielt darauf ausgelegt, das zu verfolgen, was wirklich zählt: Lange, kontinuierliche Zonen hochgradiger Mineralisierung, die das Potenzial haben, die Ressource substanziell zu vergrößern.

Geologisch betrachtet sind die gestrigen Ergebnisse ein frühes, aber bedeutendes Zeichen dafür, dass N2 sowohl Größe als auch Gehalt beherbergen könnte – eine äußerst kraftvolle Kombination in einer Welt mit 4.000 USD Gold.

Projektübersicht mit einer Zusammenfassung der historischen Arbeiten in jeder der 6 mineralisierten Zonen sowie deren jeweiliger historischer Ressource.

Sichtbares Gold: Ein klarer Hinweis auf hochgradiges Potenzial

Formation hat nun sichtbares Gold (VG) bestätigt in:

Bohrloch N2-25-001: VG innerhalb eines 4,5 m mächtigen, pyritreichen Intervalls mit Quarz-Carbonat-Aderung.

Bohrloch N2-25-013: VG innerhalb eines außergewöhnlichen, 30,8 m mächtigen mineralisierten Abschnitts, gelegen im Kern des primären goldführenden Korridors der A-Zone.

In beiden Fällen entspricht die Mineralisierung dem historischen Charakter des Goldsystems von N2: Pyritreiche Quarz-Carbonat-Adern, ausgeprägte strukturelle Kontrollen und breite, sulfidführende Intervalle.

„Wir sind äußerst erfreut über die bisherigen Ergebnisse unseres ersten Bohrprogramms bei N2. Der Nachweis von sichtbarem Gold in diesen Bohrungen zeigt, dass N2 ein sehr starkes hochgradiges Potenzial besitzt. Insbesondere Bohrloch N2-2025-013, gelegen im primären goldführenden Korridor der A-Zone, deutet darauf hin, dass innerhalb der Bulk-Tonnage-Ressource ein erhebliches Potenzial für hochgradige Bereiche besteht.“ CEO Deepak Varshney in der gestrigen Pressemitteilung

Ein vollständig finanziertes 30.000-Meter-Bohrprogramm mit dem Ziel, die Ressourcen auf mehrere Millionen Unzen auszubauen

FOMO führt ein mehrphasiges Bohrprogramm über 30.000 Meter durch, wobei Phase 1 (10.000 m) seit dem 25. September im Gange ist.

Die zentralen Schwerpunktbereiche umfassen:

1. Die A-Zone

Historische Ressource: ca. 522.900 Unzen @ 1,52 g/t Gold.

Erst 35% des Streichens bebohrt.

Mehr als 3,1 km noch nicht bebohrt.

Bekannt für vorhersehbare, flache und variabilitätsarme Goldmineralisierung.

Nun aufgewertet durch die Entdeckung von sichtbarem Gold über 30,8 m.

2. Die RJ-Zone

Historische Ressource: ca. 61.100 Unzen @ 7,82 g/t Gold.

Historische Abschnitte umfassen: 0,8 m @ 51 g/t Gold 3,5 m @ 16,5 g/t Gold

Nur 900 m eines Streichens von über 4,75 km bebohrt.

3. Weitere hochgradige strukturelle Korridore

Im gesamten System A-RJ-Central zielt das Unternehmen auf neue goldführende Trends und Bulk-Tonnage-Expansionen mit Potenzial im Distriktmaßstab ab.

Mit 13,7 Mio. CAD an Working Capital, keinerlei Schulden und 8,1 Mio. CAD an provinziellen, steuerlich gestützten Explorationsgutschriften ist das gesamte Programm vollständig finanziert, wodurch FOMO aggressiv bohren kann, ohne Verwässerungsdruck.

Historische Ressource bereits vorhanden – und bereit für Wachstum

Das N2-Projekt beherbergt eine historische Gesamt-Ressource von:

ca. 810.000 Unzen @ 1,4 g/t Gold in 4 Zonen (A, East, RJ-East, Central).

ca. 61.000 Unzen @ 7,82 g/t Gold in der hochgradigen RJ-Zone.

Gesamt: ca. 871.000 Unzen Gold.

Das sichtbare Gold in Bohrloch 013 (A Zone) deutet darauf hin, dass die historische Bulk-Tonnage-Modellierung das Vorhandensein hochgradiger Bereiche möglicherweise unterschätzt hat. Mehrere Ziele, die zwischen 2010 und 2018 von Balmoral (heute Wallbridge) identifiziert wurden, sind bis heute unbebort.

Goldpreis in % seit 2008: Eine Verfünffachung des Goldpreises über 17 Jahre hinweg, wodurch Gehalte, die früher lediglich interessant wirkten, heute strategische Bedeutung erlangen.

Timing, Gehalt und Größe

Als N2 zuletzt bebohrt wurde (2008), lag der Goldpreis bei ca. 800 USD/Unze. Heute steht Gold bei über 4.000 USD/Unze – zu einem Zeitpunkt, an dem globale Majors gezielt suchen nach:

oberflächennahen Lagerstätten

skalierbaren Unzen

vorhersehbarer Geometrie

Tier-1-Jurisdiktionen

FOMO positioniert N2 genau für diese Nachfrage:

Lagerstätte, die nahe der Oberfläche beginnt

Potenzial für mehrere Millionen Unzen

Québec (erstklassige Minenregion)

vollständig finanziert für wichtige Meilensteine

„Mit nahezu 14 Mio. CAD an Working Capital und vollständig finanzierten 30.000 Metern ist Formation in einer starken Position, unser Ziel zu verfolgen, N2 zu einer oberflächennahen Lagerstätte mit mehreren Millionen Unzen zu entwickeln. Da Gold die Marke von 4.000 USD überschreitet – mehr als das 5-fache des Preises von 2008, als Agnico das Projekt zuletzt bebohrte – sind wir überzeugt, dass das Timing für N2 perfekt ist, und freuen uns darauf, in den kommenden Wochen weitere Updates zu teilen.“ CEO Deepak Varshney in der gestrigen Pressemitteilung

Potenzial bei Basismetallen: Eine aufkommende sekundäre Wertkomponente

Eine jüngere Neubewertung historischer Laboranalysen ergab erhöhte Kupfer- und Zinkgehalte innerhalb goldführender Intervalle:

Kupfer : 200-4.750 ppm (bis zu 0,475% Kupfer)

: 200-4.750 ppm (bis zu 0,475% Kupfer) Zink: 203-6.700 ppm (bis zu 0,67% Zink)

Diese Gehalte entsprechen dem strukturellen und geologischen Umfeld des produktiven VMS-Korridors von Matagami und deuten auf ein polymetallisches Potenzial neben Gold hin.

Kupfer ist seit 2001 um fast 700% gestiegen und ist aus einer über 20 Jahre bestehenden aufwärtsgerichteten Keilformation nach oben ausgebrochen. Die langfristige Struktur zeigt höhere Tiefpunkte und eine deutliche Bewegung in Richtung des oberen Widerstandsbereichs: Ein Szenario, das die These eines sich verengenden globalen Kupfermarktes stützt, der in einen strukturellen Bullenmarkt eintreten dürfte. Zink bewegt sich weiterhin innerhalb eines mehrjährigen symmetrischen Dreiecks, wobei höhere Tiefpunkte gegen einen langfristig fallenden Widerstand entstehen. Dieses Muster deutet auf einen möglichen Ausbruch hin, da Angebotsengpässe und sinkende Erzgehalte das Zinkmarktumfeld bis 2026 weiter verschärfen könnten.

Nächste Schritte: Bevorstehende Bohrergebnisse – ein möglicher Werttreiber

Die Laborergebnisse der VG-haltigen Bohrungen stehen nun aus und könnten die bislang stärkste technische Bestätigung dafür liefern, dass N2 Folgendes beherbergen kann:

hochgradige Zonen

volumenstarke Bulk-Tonnage-Mineralisierung

mehrfach gestapelte mineralisierte Strukturen

umfassendes Expansionspotenzial entlang des Streichens und in der Tiefe

Anleger können in den kommenden Wochen und Monaten mit laufenden Bohrergebnissen, aktualisierten Modellen und strukturellen Interpretationen rechnen.

Fazit

Die gestrige Bekanntgabe der Entdeckung von sichtbarem Gold – insbesondere über einen Abschnitt von 30,8 Metern – markiert einen entscheidenden Moment für N2.

Die Kombination aus:

einer historisch definierten Ressource von 871.000 Unzen,

einem vollständig finanzierten 30.000-Meter-Bohrprogramm,

einem deutlich verbesserten Goldpreisumfeld,

neuen hochgradigen Hinweisen innerhalb breiter mineralisierter Bereiche,

mehrkilometrigen, noch ungetesteten Streichverlängerungen

und einer starken Kassenlage ohne Schulden

schafft die Voraussetzungen für das, was eine der bedeutendsten neuen Goldwachstumsstorys Quebecs werden könnte.

Die Laborergebnisse werden das Ausmaß zeigen, doch die Geologie spricht jetzt schon eine eindeutige Sprache.

Unternehmensdetails

Formation Metals Inc.

#1245 – 300 Granville Street

Vancouver, BC, V6C 1V4 Kanada

Telefon: +1 778 899 1780

Email: info@formationmetalsinc.com

www.formationmetalsinc.com

CUSIP: 34638F / ISIN: CA34638F1053

Aktien im Markt: 60.799.279

Kanada Symbol (CSE): FOMO

Aktueller Kurs: 0,265 CAD (26.11.2025)

Marktkapitalisierung: 25 Million CAD

Deutschland Symbol / WKN: VF1/ A3D492

Aktueller Kurs: 0,172 EUR (27.11.2025)

Marktkapitalisierung: 16 Million EUR

Stephan Bogner

Bringt über 20 Jahre Erfahrung mit Edelmetallen und Junior-Mining-Aktien mit. Nach seinem Wirtschaftsstudium in Dortmund, London und Brisbane sowie Berufsjahren in Dubai lebt er heute in der Schweiz und leitet die Elementum International AG, spezialisiert auf die Lagerung physischer Edelmetalle in ehemaligen Militärbunkern. Als Analyst bei Rockstone fokussiert er sich auf Kapitalmärkte, Rohstoffe und Zukunftstechnologien – und investiert selbst in zahlreiche Unternehmen, über die er schreibt, sowie in physisches Gold und v.a. Silber über Elementum.

Kontakt

Rockstone News & Research

Stephan Bogner (Dipl. Kfm., FH)

Müligässli 1, 8598 Bottighofen

Schweiz

Telefon: +41-71-5896911

Email: info@rockstone-news.de

Haftungsausschluss und Informationen zu zukunftsgerichteten Aussagen: Rockstone Research, Zimtu Capital Corp. („Zimtu“) und Formation Metals Inc. („FOMO“; „das Unternehmen“) weisen Anleger darauf hin, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen und dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von den zukunftsgerichteten Informationen abweichen können. Für eine ausführlichere Erörterung dieser Risikofaktoren und ihrer möglichen Auswirkungen wird der Leser auf die öffentlichen Unterlagen von FOMO verwiesen, die über die bei SEDAR unter www.sedarplus.ca eingereichten Dokumente abgerufen werden können. Alle Aussagen in diesem Bericht, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Ein Großteil dieses Berichts besteht aus Prognosen. Die in diesem Bericht enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen umfassen, dass Analyseergebnisse lange Intervalle hochgradiger Goldmineralisierung bestätigen könnten; dass die heutigen Ergebnisse darauf hindeuten, dass N2 sowohl Größe als auch Gehalt beherbergen könnte; dass das Vorkommen von sichtbarem Gold auf hochgradige Domänen innerhalb breiterer Bulk-Tonnage-Zonen hinweisen könnte; dass die Entdeckung von sichtbarem Gold ein starkes hochgradiges Potenzial des N2-Projekts erkennen lassen könnte; dass die A-Zone zusätzliche hochgradige Strukturen enthalten könnte, die in historischen Modellierungen nicht identifiziert wurden; dass FOMOs 30.000-Meter-Bohrprogramm zur Erweiterung der historischen Ressource führen könnte; dass erst 35% des Streichens der A-Zone bebohrt wurden und die verbleibenden 3,1 km zusätzliche Mineralisierung enthalten könnten; dass die unbebohrenen 4,75 km Streichlänge der RJ-Zone Erweiterungen hochgradigen Goldes beherbergen könnten; dass zusätzliche hochgradige strukturelle Korridore im System A–RJ–Central existieren könnten; dass das vollständig finanzierte Explorationsprogramm dem Unternehmen ermöglicht, aggressiv zu bohren, ohne Verwässerungsdruck; dass mehrere unbebohre Ziele, die zwischen 2010 und 2018 identifiziert wurden, neue mineralisierte Zonen liefern könnten; dass der deutlich höhere Goldpreis im Vergleich zu 2008 die wirtschaftliche Attraktivität des N2-Projekts verbessern könnte; dass FOMO N2 als oberflächennahe Lagerstätte mit Potenzial für mehrere Millionen Unzen positioniert; dass das aktuelle Goldpreisumfeld ideal sein könnte, um N2 voranzubringen; dass erhöhte Kupfer- und Zinkgehalte auf ein polymetallisches Potenzial hinweisen könnten; dass sich verengende Kupfer- und Zinkmärkte langfristig höhere Preise unterstützen könnten; dass die Analyseergebnisse aus den VG-haltigen Bohrlöchern das Potenzial von N2 bestätigen könnten, hochgradige und volumenstarke mineralisierte Zonen zu beherbergen; dass Bohrergebnisse, Modellierungen und strukturelle Interpretationen in den kommenden Wochen zusätzliche Katalysatoren darstellen könnten; dass die Kombination aus vollständig finanzierter Exploration, historischer Ressource, hohem Goldpreis und ungetesteter Streichlänge die Grundlage für eine bedeutende Weiterentwicklung des Projekts bilden könnte; dass die Analyseergebnisse das Ausmaß der Mineralisierung aufzeigen werden; und dass N2 zu einer der bedeutendsten neuen Goldwachstumsstorys Québecs werden könnte. Solche Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Wesentliche Risiken und Ungewissheiten umfassen unter anderem: Genehmigungen und behördliche Zulassungen: Die Explorations- und Entwicklungsaktivitäten des Unternehmens hängen davon ab, die erforderlichen Genehmigungen, Lizenzen und behördlichen Zustimmungen zu erhalten und aufrechtzuerhalten; Verzögerungen oder Ablehnungen im Genehmigungsprozess können die geplanten Zeitabläufe und Budgets für die Exploration wesentlich beeinträchtigen; Änderungen bundesstaatlicher oder provinzieller Vorschriften, Umweltgesetze oder Anforderungen an die Konsultation mit First Nations können Kosten erhöhen oder Aktivitäten einschränken. Explorationsrisiko: Mineralexploration ist von Natur aus spekulativ und mit erheblichen Unsicherheiten verbunden; das Auftreten von sichtbarem Gold garantiert weder hochgradige Analyseergebnisse noch wirtschaftliche Mineralisierung; Bohrergebnisse können historische Daten nicht reproduzieren; mineralisierte Zonen können schmaler, geringer im Gehalt oder weniger kontinuierlich ausgebildet sein als erwartet; geplante Bohrmeter können nicht zu einer Ressourcenerweiterung führen. Ressourcenunsicherheit: Das N2-Projekt weist historische (nicht NI 43-101-konforme) Ressourcenschätzungen auf, die möglicherweise nicht zuverlässig sind; es besteht keine Garantie, dass diese historischen Schätzungen verifiziert oder in aktuelle Ressourcen überführt werden können; Verifizierungsbohrungen können Abweichungen aufzeigen, die Interpretationen zu Gehalt, Tonnage oder Geometrie wesentlich verändern. Risiko der geologischen Interpretation: Geologische Modelle sind konzeptioneller Natur und basieren auf begrenzten Daten; neue Bohrungen können strukturelle Interpretationen verändern oder Explorationsziele obsolet machen; Mineralisierung könnte sich entlang des Streichens oder in der Tiefe nicht wie prognostiziert fortsetzen; hochgradige Bereiche können diskontinuierlich sein oder auf isolierte Erzschüsse beschränkt bleiben. Analyse- und Probenahmerisiko: Ausstehende Analysen können geringere als erwartete Gehalte ergeben; sichtbares Gold kann zu Probenahmeverzerrungen führen; grobkörnige Goldverteilung kann zu inkonsistenten Ergebnissen führen; Laborverzögerungen oder Qualitätskontrollprobleme können Zeitabläufe und Ergebniszuverlässigkeit beeinträchtigen. Rohstoffpreisrisiko: Die wirtschaftliche Attraktivität des N2-Projekts hängt von dauerhaft hohen Goldpreisen ab; Goldpreise sind volatil und werden von makroökonomischen Faktoren beeinflusst, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen; sinkende Preise für Gold, Kupfer oder Zink können die Wirtschaftlichkeit des Projekts, die Anlegerstimmung und Finanzierungsmöglichkeiten negativ beeinflussen. Finanzierungs- und Liquiditätsrisiko: Obwohl die aktuellen Bohrprogramme vollständig finanziert sind, wird das Unternehmen für zukünftige Explorationen, Entwicklungen und Ressourcendefinition zusätzliche Mittel benötigen; die Kapitalmärkte können ungünstig sein, wenn Finanzierungen erforderlich werden; Eigenkapitalfinanzierungen können zu Verwässerung führen; Marktbedingungen können den Zugang zu Kapital erschweren. Betriebsrisiko: Explorationsaktivitäten sind mit logistischen, technischen und betrieblichen Herausforderungen verbunden; die Bohrleistung kann durch Witterungsbedingungen, Geräteausfälle, Arbeitskräftemangel oder die Leistung von Auftragnehmern beeinflusst werden; Feldaktivitäten können durch saisonale Bedingungen in Québec verzögert werden. Umweltrisiko: Explorations- und spätere Entwicklungsaktivitäten können mit Umweltrisiken verbunden sein; unvorhergesehene Umweltauswirkungen können Minderungsmaßnahmen, Sanierungen oder betriebliche Anpassungen erforderlich machen; Änderungen von Umweltvorschriften können Kosten erhöhen. Beziehungen zu First Nations und Gemeinden: Das Unternehmen muss positive Beziehungen zu lokalen Gemeinden und indigenen Gruppen pflegen; das Versäumnis, konstruktive Partnerschaften aufzubauen oder aufrechtzuerhalten, kann zu Verzögerungen, Einschränkungen oder zusätzlichen Anforderungen an die Konsultation führen. Risiken bezüglich Eigentum und Landnutzung: Obwohl die Titel als gültig angesehen werden, können Bergbauansprüche Streitigkeiten, konkurrierenden Ansprüchen oder Fehlern in historischen Aufzeichnungen unterliegen; Änderungen bei Landnutzungsbestimmungen, Schutzgebieten oder überlappenden Rechten (z.B. Forstwirtschaft, Jagd, Fallenstellen) können den Betrieb einschränken. Infrastruktur- und Logistikrisiko: Abgelegene Standorte, begrenzte regionale Infrastruktur und Verfügbarkeit von Dienstleistungen können die Effizienz der Exploration beeinträchtigen; die Abhängigkeit von Drittinfrastruktur (Straßen, Mühlen, Strom) birgt Risiken außerhalb der Kontrolle des Unternehmens. Markt- und Aktienkursvolatilität: Junior-Explorationsunternehmen unterliegen erheblichen Kursschwankungen, die oft nicht mit den Fundamentaldaten zusammenhängen; Marktbedingungen, makroökonomische Entwicklungen und Branchensentiment können Bewertung und Liquidität beeinflussen. Personal- und Managementrisiko: Das Unternehmen ist auf ein kleines Team erfahrener technischer und finanzieller Fachkräfte angewiesen; der Verlust von Schlüsselpersonal oder Schwierigkeiten bei der Rekrutierung qualifizierter Mitarbeiter könnten den Projektfortschritt und die betriebliche Effizienz beeinträchtigen. Wettbewerbsrisiko: Die Bergbaubranche ist stark wettbewerbsorientiert; andere Unternehmen mit größerer finanzieller Stärke können um Land, Fachkräfte, Ausrüstung, Auftragnehmer oder strategische Partner konkurrieren und damit die Fähigkeit von Formation Metals einschränken, wichtige Ressourcen zu sichern. Risiko zukunftsgerichteter Aussagen: Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen zahlreichen Annahmen und Unsicherheiten; tatsächliche Ergebnisse können aufgrund der oben beschriebenen Risiken und weiterer Faktoren, die derzeit nicht bekannt sind oder als unwesentlich gelten, erheblich abweichen. Die hierin enthaltenen Aussagen gehen von der Verfügbarkeit von Finanzmitteln, der erfolgreichen Erteilung von Genehmigungen, Explorationsergebnissen, die historische Daten bestätigen, anhaltend günstigen Rohstoffpreisen sowie unterstützenden regulatorischen und sozialen Bedingungen aus. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Annahmen als zutreffend erweisen. Hinweis für Leser: Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Leistungen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund der oben und in der öffentlichen Bekanntmachung von FOMO beschriebenen Risiken und Ungewissheiten erheblich abweichen. Leser sollten sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Beachten Sie, dass die in ähnlichen Gesteinen und Lagerstätten auf anderen Grundstücken beschriebenen Mineralgehalte und Mineralisierungen nicht repräsentativ für die Mineralisierung auf den Grundstücken von FOMO sind und dass die historischen Arbeiten und Aktivitäten auf seinen Grundstücken nicht überprüft wurden und nicht als verlässlich angesehen werden sollten. Die Mineralisierung außerhalb der Projekte von FOMO ist keine Garantie für die Mineralisierung auf den Grundstücken von FOMO, und alle Projekte von FOMO sind Explorationsprojekte. Beachten Sie auch, dass Oberflächenproben nicht unbedingt mit den Gehalten korrelieren, die bei Bohrungen gefunden werden könnten, sondern lediglich das Potenzial für Mineralien zeigen, die in der Tiefe durch Bohrungen unterhalb der Oberflächenprobenanomalien gefunden werden könnten.

Offenlegung von Interessen und Warnhinweise: Nichts in diesem Bericht ist als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der genannten Wertpapiere zu verstehen. Rockstone, seine Eigentümer und der Verfasser dieses Berichts sind keine registrierten Broker-Dealer oder Finanzberater. Bevor Sie in Wertpapiere investieren, sollten Sie Ihren Finanzberater und einen registrierten Broker-Dealer konsultieren. Treffen Sie niemals eine Anlageentscheidung allein auf der Grundlage von Informationen aus einem Online- oder gedruckten Bericht, einschließlich des Berichts von Rockstone, insbesondere wenn es sich um eine Anlage in ein kleines, wenig gehandeltes und wenig bekanntes Unternehmen handelt. Der Autor dieses Berichts, Stephan Bogner, wird von Zimtu Capital Corp. („Zimtu“), einer an der TSX Venture Exchange notierten Investmentgesellschaft, bezahlt. Zu den Aufgaben des Autors bei Zimtu gehört es, Unternehmen, in die Zimtu investiert hat, zu recherchieren und darüber zu berichten. Der Autor dieses Berichts wird zwar nicht direkt von Formation Metals Inc. („FOMO“) bezahlt, aber sein Arbeitgeber Zimtu Capital Corp. profitiert vom Handelsvolumen und der Wertsteigerung der FOMO-Aktien. Der Autor besitzt außerdem Anteile an FOMO und Zimtu Capital Corp. und wird somit vom Handelsvolumen und Kursanstieg dieser Aktien profitieren. FOMO bezahlt Zimtu Capital Corp. für die Erstellung dieses Berichts und andere Dienstleistungen. FOMO hat eine Vereinbarung mit Zimtu Capital Corp. (TSX.V: ZC) (FSE: ZCT1) („Zimtu“) unterzeichnet, wonach Zimtu im Rahmen seines ZimtuADVANTAGE-Programms ab xxxx für eine anfängliche Laufzeit von 12 Monaten zu einem Preis von 12.500 Dollar pro Monat Marketingdienstleistungen erbringen wird. Das Programm ist darauf ausgelegt, Chancen, Beratung, Marketing und Unterstützung zu bieten. Zu den Dienstleistungen gehören Investorenpräsentationen, E-Mail-Marketing, Kampagnen zur Lead-Generierung, Blog-Beiträge, digitale Kampagnen, Social-Media-Management, Berichte und Vertrieb von Rockstone Research, Video-Pressemitteilungen und damit verbundene Marketing- und Sensibilisierungsmaßnahmen. Zimtu hat seinen Sitz in Vancouver, Suite 1450 – 789 West Pender Street, Vancouver, BC V6C 1H2. Zimtu ist unter der Telefonnummer 604.681.1568 oder unter info@zimtu.com erreichbar. Insgesamt bestehen mehrere Interessenkonflikte. Daher sollten die in diesem Bericht enthaltenen Informationen nicht als Finanzanalyse oder Empfehlung, sondern als Werbung verstanden werden. Die Ansichten und Meinungen von Rockstone und dem Autor zu den in den Berichten vorgestellten Unternehmen sind die eigenen Ansichten des Autors und basieren auf Informationen, die öffentlich zugänglich sind und als zuverlässig angesehen werden. Rockstone und der Autor haben keine unabhängige Due-Diligence-Prüfung der erhaltenen oder öffentlich zugänglichen Informationen durchgeführt. Rockstone und der Autor dieses Berichts übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Nützlichkeit der Inhalte dieses Berichts oder dessen Eignung für einen bestimmten Zweck. Schließlich übernehmen Rockstone und der Autor keine Gewähr dafür, dass die in diesem Bericht genannten Unternehmen die erwartete Performance erzielen, und dass Vergleiche mit anderen Unternehmen gültig sind oder sich bewahrheiten. Bitte lesen Sie den gesamten Haftungsausschluss sorgfältig durch. Wenn Sie nicht mit dem gesamten Haftungsausschluss einverstanden sind, dürfen Sie nicht auf diese Website oder eine ihrer Seiten, einschließlich dieses Berichts in Form einer PDF-Datei, zugreifen. Durch die Nutzung dieser Website und/oder dieses Berichts, unabhängig davon, ob Sie den Haftungsausschluss tatsächlich gelesen haben oder nicht, erklären Sie sich mit ihm einverstanden. Die bereitgestellten Informationen sind informativer und allgemeiner Natur. Daten, Tabellen, Zahlen und Bilder, sofern nicht anders gekennzeichnet oder verlinkt, stammen von Formation Metals Inc., Tradingview, Stockwatch und aus dem öffentlichen Bereich.