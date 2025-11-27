    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRobinhood Markets Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Robinhood Markets Registered (A)

    Robinhood Markets Registered (A) Aktie heute im Plus - 27.11.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Robinhood Markets Registered (A) Aktie bisher um +2,42 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Robinhood Markets Registered (A) Aktie.

    Foto: STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance

    Robinhood Markets, Inc. bietet eine benutzerfreundliche Plattform für provisionsfreien Handel mit Aktien, ETFs, Optionen und Kryptowährungen, um den Zugang zu Finanzmärkten zu demokratisieren. Als führende Plattform für junge Investoren konkurriert Robinhood mit E*TRADE, Charles Schwab und Fidelity. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die einfache App-Nutzung.

    Robinhood Markets Registered (A) aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 27.11.2025

    Die Robinhood Markets Registered (A) Aktie konnte bisher um +2,42 % auf 113,38 zulegen. Das sind +2,68  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +10,60 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Robinhood Markets Registered (A) Aktie. Nach einem Plus von +10,60 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 113,38, mit einem Plus von +2,42 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Robinhood Markets Registered (A) einen Gewinn von +20,75 % verbuchen.

    Allein seit letzter Woche ist die Robinhood Markets Registered (A) Aktie damit um +6,72 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,94 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Robinhood Markets Registered (A) +206,48 % gewonnen.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,02 % geändert.

    Robinhood Markets Registered (A) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +6,72 %
    1 Monat -5,94 %
    3 Monate +20,75 %
    1 Jahr +222,21 %

    Informationen zur Robinhood Markets Registered (A) Aktie

    Es gibt 786 Mio. Robinhood Markets Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 89,16 Mrd.EUR € wert.

    Robinhood Markets Registered (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Robinhood Markets Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Robinhood Markets Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Robinhood Markets Registered (A)

    +2,55 %
    +5,82 %
    -8,76 %
    +21,60 %
    +222,90 %
    +1.155,53 %
    +563,04 %
    ISIN:US7707001027WKN:A3CVQC



