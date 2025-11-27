    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Boerse AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Boerse

    Börsen Update

    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    Börsen Update Europa - 27.11. - FTSE Athex 20 stark +1,36 %

    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Börsen Update - Börsen Update Europa - 27.11. - FTSE Athex 20 stark +1,36 %
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Der DAX steht aktuell (13:59:51) bei 23.786,23 PKT und steigt um +0,17 %.
    Top-Werte: Deutsche Boerse +4,63 %, Infineon Technologies +2,35 %, Siemens Energy +1,92 %
    Flop-Werte: E.ON -1,68 %, Commerzbank -1,18 %, RWE -1,05 %

    Der MDAX steht aktuell (13:59:53) bei 29.478,07 PKT und steigt um +0,66 %.
    Top-Werte: PUMA +14,75 %, Bechtle +7,35 %, ThyssenKrupp +4,40 %
    Flop-Werte: Hugo Boss -1,70 %, flatexDEGIRO -1,08 %, K+S -0,99 %

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Short
    25.363,85€
    Basispreis
    16,05
    Ask
    × 14,92
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.280,00€
    Basispreis
    16,04
    Ask
    × 14,90
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der TecDAX bewegt sich bei 3.562,40 PKT und steigt um +0,55 %.
    Top-Werte: Bechtle +7,35 %, ATOSS Software +2,98 %, SMA Solar Technology +2,91 %
    Flop-Werte: HENSOLDT -0,75 %, Deutsche Telekom -0,51 %, Jenoptik -0,49 %

    Der E-Stoxx 50 steht aktuell (13:59:51) bei 5.658,14 PKT und steigt um +0,04 %.
    Top-Werte: Deutsche Boerse +4,63 %, Infineon Technologies +2,35 %, Siemens Energy +1,92 %
    Flop-Werte: Prosus Registered (N) -2,11 %, Hermes International -1,63 %, ENI -1,02 %

    Der ATX bewegt sich bei 4.987,70 PKT und fällt um -0,08 %.
    Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +3,23 %, Lenzing +1,98 %, DO & CO +1,40 %
    Flop-Werte: PORR -1,86 %, voestalpine -1,79 %, Raiffeisen Bank International -1,47 %

    Der SMI steht bei 12.833,43 PKT und gewinnt bisher +0,13 %.
    Top-Werte: Partners Group Holding +1,72 %, Logitech International +1,21 %, UBS Group +0,73 %
    Flop-Werte: Swisscom -0,84 %, Roche Holding -0,63 %, Givaudan -0,63 %

    Der CAC 40 steht aktuell (13:59:21) bei 8.107,83 PKT und steigt um +0,20 %.
    Top-Werte: Stellantis +1,95 %, Capgemini +1,43 %, Renault +1,39 %
    Flop-Werte: Hermes International -1,63 %, ArcelorMittal -1,16 %, Kering -1,04 %

    Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (13:57:24) bei 2.787,48 PKT und steigt um +0,04 %.
    Top-Werte: Svenska Cellulosa SCA (B) +2,20 %, Volvo Registered (B) +1,45 %, Swedbank Shs(A) +1,21 %
    Flop-Werte: SSAB Registered (A) -1,10 %, Nordea Bank Abp -0,51 %, Sandvik -0,38 %

    Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:22) bei 5.210,00 PKT und steigt um +1,36 %.
    Top-Werte: Athens Water Supply and Sewerage Company +1,50 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap +1,23 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction +1,18 %
    Flop-Werte: Viohalco -1,41 %, HELLENiQ ENERGY Holdings -1,28 %, Public Power -1,00 %



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Börsen Update Börsen Update Europa - 27.11. - FTSE Athex 20 stark +1,36 % Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.