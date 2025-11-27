Börsen Update
Börsen Update Europa - 27.11. - FTSE Athex 20 stark +1,36 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX steht aktuell (13:59:51) bei 23.786,23 PKT und steigt um +0,17 %.
Top-Werte: Deutsche Boerse +4,63 %, Infineon Technologies +2,35 %, Siemens Energy +1,92 %
Flop-Werte: E.ON -1,68 %, Commerzbank -1,18 %, RWE -1,05 %
Der MDAX steht aktuell (13:59:53) bei 29.478,07 PKT und steigt um +0,66 %.
Top-Werte: PUMA +14,75 %, Bechtle +7,35 %, ThyssenKrupp +4,40 %
Flop-Werte: Hugo Boss -1,70 %, flatexDEGIRO -1,08 %, K+S -0,99 %
Der TecDAX bewegt sich bei 3.562,40 PKT und steigt um +0,55 %.
Top-Werte: Bechtle +7,35 %, ATOSS Software +2,98 %, SMA Solar Technology +2,91 %
Flop-Werte: HENSOLDT -0,75 %, Deutsche Telekom -0,51 %, Jenoptik -0,49 %
Der E-Stoxx 50 steht aktuell (13:59:51) bei 5.658,14 PKT und steigt um +0,04 %.
Top-Werte: Deutsche Boerse +4,63 %, Infineon Technologies +2,35 %, Siemens Energy +1,92 %
Flop-Werte: Prosus Registered (N) -2,11 %, Hermes International -1,63 %, ENI -1,02 %
Der ATX bewegt sich bei 4.987,70 PKT und fällt um -0,08 %.
Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +3,23 %, Lenzing +1,98 %, DO & CO +1,40 %
Flop-Werte: PORR -1,86 %, voestalpine -1,79 %, Raiffeisen Bank International -1,47 %
Der SMI steht bei 12.833,43 PKT und gewinnt bisher +0,13 %.
Top-Werte: Partners Group Holding +1,72 %, Logitech International +1,21 %, UBS Group +0,73 %
Flop-Werte: Swisscom -0,84 %, Roche Holding -0,63 %, Givaudan -0,63 %
Der CAC 40 steht aktuell (13:59:21) bei 8.107,83 PKT und steigt um +0,20 %.
Top-Werte: Stellantis +1,95 %, Capgemini +1,43 %, Renault +1,39 %
Flop-Werte: Hermes International -1,63 %, ArcelorMittal -1,16 %, Kering -1,04 %
Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (13:57:24) bei 2.787,48 PKT und steigt um +0,04 %.
Top-Werte: Svenska Cellulosa SCA (B) +2,20 %, Volvo Registered (B) +1,45 %, Swedbank Shs(A) +1,21 %
Flop-Werte: SSAB Registered (A) -1,10 %, Nordea Bank Abp -0,51 %, Sandvik -0,38 %
Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:22) bei 5.210,00 PKT und steigt um +1,36 %.
Top-Werte: Athens Water Supply and Sewerage Company +1,50 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap +1,23 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction +1,18 %
Flop-Werte: Viohalco -1,41 %, HELLENiQ ENERGY Holdings -1,28 %, Public Power -1,00 %
