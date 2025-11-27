DEKRA blickt auf Jubiläumsjahr zurück / Eine stabile Basis für heute, eine klare Richtung für morgen (FOTO)

Stuttgart (ots) - DEKRA blickt zum Abschluss seines 100-jährigen Jubiläums auf

ein Jahr zurück, das von besonderer Bedeutung für das Unternehmen war - geprägt

von Stabilität, klaren Prioritäten und hoher Resilienz. Trotz eines anhaltend

herausfordernden Umfelds, das durch hohe Volatilität, geopolitische

Unsicherheiten und schwache wirtschaftlichen Bedingungen in mehreren

europäischen Märkten gekennzeichnet ist, erwartet DEKRA für das Gesamtjahr 2025

ein Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich und insgesamt ein

stabiles Ergebnis auf Vorjahresniveau. In den ersten zehn Monaten des Jahres

liegt das Umsatzplus im Kerngeschäft bei rund 4 Prozent.



"2025 war für DEKRA ein ganz besonderes Jahr - wir haben unser 100-jähriges

Bestehen gewürdigt. Nur wenige Unternehmen erreichen einen solchen Meilenstein,

und auf diese Leistung sind wir sehr stolz", sagt Stan Zurkiewicz, CEO und

Vorstandsvorsitzender von DEKRA. "Zugleich hat uns dieses Jahr vor

wirtschaftliche und geopolitische Herausforderungen gestellt. Aber: Unser

starkes Fundament trägt. Wir haben Kurs gehalten, uns auf das Wesentliche

konzentriert und verlässlich geliefert. Dafür möchte ich dem gesamten DEKRA Team

von Herzen danken."







das globale TIC-Kerngeschäft (Testing, Inspection, Certification) robust. Das

Fahrzeugprüfgeschäft behauptete seine internationale Stärke und steht mit

weltweit mehr als 32 Millionen Prüfungen pro Jahr sinnbildlich für Vertrauen und

Verlässlichkeit im Alltag - und bestätigt die Position von DEKRA als weltweite

Nummer eins in der Fahrzeugprüfung. Auch in den Bereichen Nachhaltigkeit und

digitaler Sicherheit entwickelte sich die Nachfrage positiv, gestützt durch

stetige Erweiterungen im Dienstleistungsportfolio und starke

Kundenpartnerschaften.



Investitionen als wichtiger Bestandteil der Zukunftssicherung



Trotz herausfordernder wirtschaftlicher Rahmenbedingungen bleiben

kontinuierliche Investitionen in moderne Prüf- und Zertifizierungseinrichtungen

ein wichtiger Bestandteil der langfristigen Zukunftssicherung des Unternehmens.

Zwischen 2022 und 2024 hat DEKRA jährlich insgesamt rund 140 Millionen Euro,

2025 rund 150 Millionen Euro in zukunftsgerichtete Investitionen getätigt - von

moderner Infrastruktur bis hin zu neuen Systemen und der Weiterentwicklung von

Test- und Prüfkapazitäten. Ein Schwerpunkt lag dabei auf dem Ausbau des DEKRA

Lausitzrings, der heute zu den führenden Testumgebungen für automatisiertes und

vernetztes Fahren zählt. Dort wurde im Jubiläumsjahr das neue DEKRA Batterie

Test Center eröffnet, das erstmals alle Arten von relevanten Batterietests unter Seite 1 von 3 Seite 2 ►





