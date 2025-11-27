    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    DEKRA blickt auf Jubiläumsjahr zurück / Eine stabile Basis für heute, eine klare Richtung für morgen (FOTO)

    Stuttgart (ots) - DEKRA blickt zum Abschluss seines 100-jährigen Jubiläums auf
    ein Jahr zurück, das von besonderer Bedeutung für das Unternehmen war - geprägt
    von Stabilität, klaren Prioritäten und hoher Resilienz. Trotz eines anhaltend
    herausfordernden Umfelds, das durch hohe Volatilität, geopolitische
    Unsicherheiten und schwache wirtschaftlichen Bedingungen in mehreren
    europäischen Märkten gekennzeichnet ist, erwartet DEKRA für das Gesamtjahr 2025
    ein Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich und insgesamt ein
    stabiles Ergebnis auf Vorjahresniveau. In den ersten zehn Monaten des Jahres
    liegt das Umsatzplus im Kerngeschäft bei rund 4 Prozent.

    "2025 war für DEKRA ein ganz besonderes Jahr - wir haben unser 100-jähriges
    Bestehen gewürdigt. Nur wenige Unternehmen erreichen einen solchen Meilenstein,
    und auf diese Leistung sind wir sehr stolz", sagt Stan Zurkiewicz, CEO und
    Vorstandsvorsitzender von DEKRA. "Zugleich hat uns dieses Jahr vor
    wirtschaftliche und geopolitische Herausforderungen gestellt. Aber: Unser
    starkes Fundament trägt. Wir haben Kurs gehalten, uns auf das Wesentliche
    konzentriert und verlässlich geliefert. Dafür möchte ich dem gesamten DEKRA Team
    von Herzen danken."

    Während einzelne Märkte mit wirtschaftlichem Gegenwind zu kämpfen hatten, blieb
    das globale TIC-Kerngeschäft (Testing, Inspection, Certification) robust. Das
    Fahrzeugprüfgeschäft behauptete seine internationale Stärke und steht mit
    weltweit mehr als 32 Millionen Prüfungen pro Jahr sinnbildlich für Vertrauen und
    Verlässlichkeit im Alltag - und bestätigt die Position von DEKRA als weltweite
    Nummer eins in der Fahrzeugprüfung. Auch in den Bereichen Nachhaltigkeit und
    digitaler Sicherheit entwickelte sich die Nachfrage positiv, gestützt durch
    stetige Erweiterungen im Dienstleistungsportfolio und starke
    Kundenpartnerschaften.

    Investitionen als wichtiger Bestandteil der Zukunftssicherung

    Trotz herausfordernder wirtschaftlicher Rahmenbedingungen bleiben
    kontinuierliche Investitionen in moderne Prüf- und Zertifizierungseinrichtungen
    ein wichtiger Bestandteil der langfristigen Zukunftssicherung des Unternehmens.
    Zwischen 2022 und 2024 hat DEKRA jährlich insgesamt rund 140 Millionen Euro,
    2025 rund 150 Millionen Euro in zukunftsgerichtete Investitionen getätigt - von
    moderner Infrastruktur bis hin zu neuen Systemen und der Weiterentwicklung von
    Test- und Prüfkapazitäten. Ein Schwerpunkt lag dabei auf dem Ausbau des DEKRA
    Lausitzrings, der heute zu den führenden Testumgebungen für automatisiertes und
    vernetztes Fahren zählt. Dort wurde im Jubiläumsjahr das neue DEKRA Batterie
    Test Center eröffnet, das erstmals alle Arten von relevanten Batterietests unter
    Seite 1 von 3 




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    DEKRA blickt auf Jubiläumsjahr zurück / Eine stabile Basis für heute, eine klare Richtung für morgen (FOTO) DEKRA blickt zum Abschluss seines 100-jährigen Jubiläums auf ein Jahr zurück, das von besonderer Bedeutung für das Unternehmen war - geprägt von Stabilität, klaren Prioritäten und hoher Resilienz. Trotz eines anhaltend herausfordernden Umfelds, das …