DEKRA blickt auf Jubiläumsjahr zurück / Eine stabile Basis für heute, eine klare Richtung für morgen (FOTO)
Stuttgart (ots) - DEKRA blickt zum Abschluss seines 100-jährigen Jubiläums auf
ein Jahr zurück, das von besonderer Bedeutung für das Unternehmen war - geprägt
von Stabilität, klaren Prioritäten und hoher Resilienz. Trotz eines anhaltend
herausfordernden Umfelds, das durch hohe Volatilität, geopolitische
Unsicherheiten und schwache wirtschaftlichen Bedingungen in mehreren
europäischen Märkten gekennzeichnet ist, erwartet DEKRA für das Gesamtjahr 2025
ein Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich und insgesamt ein
stabiles Ergebnis auf Vorjahresniveau. In den ersten zehn Monaten des Jahres
liegt das Umsatzplus im Kerngeschäft bei rund 4 Prozent.
"2025 war für DEKRA ein ganz besonderes Jahr - wir haben unser 100-jähriges
Bestehen gewürdigt. Nur wenige Unternehmen erreichen einen solchen Meilenstein,
und auf diese Leistung sind wir sehr stolz", sagt Stan Zurkiewicz, CEO und
Vorstandsvorsitzender von DEKRA. "Zugleich hat uns dieses Jahr vor
wirtschaftliche und geopolitische Herausforderungen gestellt. Aber: Unser
starkes Fundament trägt. Wir haben Kurs gehalten, uns auf das Wesentliche
konzentriert und verlässlich geliefert. Dafür möchte ich dem gesamten DEKRA Team
von Herzen danken."
Während einzelne Märkte mit wirtschaftlichem Gegenwind zu kämpfen hatten, blieb
das globale TIC-Kerngeschäft (Testing, Inspection, Certification) robust. Das
Fahrzeugprüfgeschäft behauptete seine internationale Stärke und steht mit
weltweit mehr als 32 Millionen Prüfungen pro Jahr sinnbildlich für Vertrauen und
Verlässlichkeit im Alltag - und bestätigt die Position von DEKRA als weltweite
Nummer eins in der Fahrzeugprüfung. Auch in den Bereichen Nachhaltigkeit und
digitaler Sicherheit entwickelte sich die Nachfrage positiv, gestützt durch
stetige Erweiterungen im Dienstleistungsportfolio und starke
Kundenpartnerschaften.
Investitionen als wichtiger Bestandteil der Zukunftssicherung
Trotz herausfordernder wirtschaftlicher Rahmenbedingungen bleiben
kontinuierliche Investitionen in moderne Prüf- und Zertifizierungseinrichtungen
ein wichtiger Bestandteil der langfristigen Zukunftssicherung des Unternehmens.
Zwischen 2022 und 2024 hat DEKRA jährlich insgesamt rund 140 Millionen Euro,
2025 rund 150 Millionen Euro in zukunftsgerichtete Investitionen getätigt - von
moderner Infrastruktur bis hin zu neuen Systemen und der Weiterentwicklung von
Test- und Prüfkapazitäten. Ein Schwerpunkt lag dabei auf dem Ausbau des DEKRA
Lausitzrings, der heute zu den führenden Testumgebungen für automatisiertes und
vernetztes Fahren zählt. Dort wurde im Jubiläumsjahr das neue DEKRA Batterie
Test Center eröffnet, das erstmals alle Arten von relevanten Batterietests unter
