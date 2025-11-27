Milliarden-Turbo gezündet: Neuer Gold-Deal entfacht Rallye im Edelmetallsektor

Das Finanzierungspaket für die Übernahme umfasste den Wheaton-Stream in Höhe von 300 Millionen US-Dollar und eine Eigenkapitalfinanzierung in Höhe von 542 Millionen US-Dollar, wovon Wheaton etwa 30 Millionen US-Dollar beisteuerte. Dazu kommen Bankschulden in Höhe von bis zu 250 Millionen US-Dollar. Gemäß den Bedingungen des Goldliefervertrags wird Wheaton bis zur Lieferung von 135,750 Unzen rund 10 Prozent des zahlbaren Goldes von Hemlo erwerben.

Wheaton Precious Metals gab am Donnerstag bekannt, dass sie eine Gold-Streaming-Vereinbarung über 300 Millionen US-Dollar mit Carcetti Capital abgeschlossen hat, die die Übernahme der Hemlo-Goldmine von Barrick Mining Corporation durch Carcetti unterstützt. Die Transaktion wurde am Mittwoch abgeschlossen und wird Wheaton umgehend Goldproduktion und Cashflow sichern.

Danach reduziert sich der Anteil auf 6,8 Prozent bis zur Lieferung weiterer 117.998 Unzen. Anschließend sinkt er für die gesamte Laufzeit der Mine auf 4,5 Prozent. Die zurechenbare Produktion wird in den ersten zehn Jahren voraussichtlich durchschnittlich 15.000 Unzen pro Jahr betragen und über die gesamte Minenlaufzeit jährlich mehr als 13.000 Unzen erreichen. Die geschätzte Minenlaufzeit von Hemlo beträgt 14 Jahre. Wheaton wird laufende Produktionszahlungen in Höhe von 20 Prozent des Gold-Spotpreises leisten.

Die Vereinbarung räumt Wheaton zudem ein Vorkaufsrecht für künftige Edelmetallfinanzierungsgeschäfte im Zusammenhang mit Hemlo ein. Wheaton erklärte, dass die neue Goldquelle das Portfolio um 190.000 Unzen an nachgewiesenen und wahrscheinlichen Goldreserven erhöhe. Die Aktien von Wheaton Precious Metals stiegen am Donnerstagmorgen in London um 1,0 Prozent auf 7.980,00 Pence.

In den vergangenen drei Monaten sind die Aktien von Wheaton Precious Metals um über 13 Prozent gestiegen. Damit wurden viele Konkurrenten im Goldsektor übertroffen. Auf den ersten Blick scheint die robuste Erholung des Unternehmens – von einem Tiefstand von knapp 129 Kanadische Dollar pro Aktie Ende August auf rund 150 Kanadische Dollar Ende November – das erneute Interesse der Anleger nach alternativen Anlagen im Goldmarkt widerzuspiegeln.



Ein weiterer Blick auf die vergangenen Wochen zeigt noch mehr: Am 07. November veröffentlichte Wheaton Precious Metals seine Ergebnisse für das dritte Quartal 2025 und meldete Rekordumsätze. Mit einem geschätzten Nettoumsatz von über 2 Milliarden US-Dollar und einem freien Cashflow von fast einer Milliarde US-Dollar verwies das Management auf eine starke Projektpipeline und wachsende Partnerschaften.

Die Analysten reagierten positiv: Zwischen dem 10. und 13. November wurden mehrere Kursaufstufungen und neue Kursziele veröffentlicht. Veritas Investments stufte Wheaton Precious Metals auf "Buy" hoch und begründete dies mit den diversifizierten Goldströmen des Unternehmens und der wertsteigernden Vereinbarung mit Hemlo.

Das Kursziel lag bei 173 Kanadische Dollar. Andere Analysten, darunter Berenberg und RBC, hoben ihre Kaufempfehlungen an oder bestätigten sie. Die durchschnittlichen Kursziele liegen nun mehr als 20 Prozent über den jüngsten Schlusskursen. Dennoch warnen einige Experten, dass die Aktien mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von über 37 auf Basis der erwarteten Gewinne gemessen an historischen Kennzahlen kein Schnäppchen seien.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Wheaton Precious Metals Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,54 % und einem Kurs von 91,58EUR auf Tradegate (27. November 2025, 16:17 Uhr) gehandelt.

Die Jahresendrallye rollt an nicht bei Nvidia, Palantir & Co Jetzt Report kostenlos herunterladen!