Das Feedback-Tool, auf das Mittelstand und bekannte Marken setzen

In vielen Unternehmen werden Umfragen häufig gestartet, doch ihr Nutzen bleibt begrenzt, sobald kritische Rückmeldungen aus Angst oder Bequemlichkeit ausgeblendet werden. „Das wahre Gold einer Befragung steckt in den Textantworten“, sagt Dennis Wegner, Geschäftsführer von easyfeedback, der täglich erlebt, wie groß die Kluft zwischen Daten sammeln und Daten verstehen sein kann. Seine Perspektive ist ungewöhnlich klar: Wegner sieht, wo Vertrauen fehlt, wo Fragen weichgezeichnet werden – und wo Analysen scheitern, bevor Entscheidungen überhaupt möglich sind.

Welches reale Problem möchten Sie mit easyfeedback im Unternehmensalltag lösen?

Im Unternehmensalltag treffen wir jeden einzelnen Tag unzählige Entscheidungen. Viele davon basieren auf unserem Bauchgefühl oder auf jahrelanger Erfahrung – und genau das macht uns oft schnell und handlungsfähig. Doch es gibt auch Entscheidungen, die so weitreichend sind, dass ein impulsiver Moment nicht ausreicht. Entscheidungen, die unser Team, unsere Prozesse oder sogar die gesamte Unternehmensentwicklung nachhaltig beeinflussen können. In diesen Momenten brauchen wir Klarheit. Wir brauchen echte, aussagekräftige Daten, die uns dabei helfen, die bestmögliche Entscheidung zu treffen.

Ich kenne das auch von mir persönlich: Ich neige dazu, schnell zu entscheiden, manchmal zu schnell – ohne jede Perspektive ausreichend zu beleuchten. Und genau dort entstehen Risiken. Denn Entscheidungen, die eigentlich unsere tägliche Arbeit stärken sollen, können durch fehlende Informationen plötzlich zu Hindernissen werden. Deshalb bin ich überzeugt, dass es heute wichtiger ist denn je, Entscheidungen auf eine solide Datenbasis zu stützen.

Mit easyfeedback geben wir Unternehmen genau diese Möglichkeit. Wir helfen ihnen, Situationen und Prozesse bewusst zu hinterfragen – und schaffen die Grundlage, mit echten Daten sicher, klar und selbstbewusst die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Viele Firmen zögern, kritische Fragen zu stellen. Was sagt das über den Umgang mit Feedback in deutschen Unternehmen aus?



Die Feedbackkultur in Deutschland ist definitiv noch ausbaufähig. Wir alle wissen, wie wichtig Feedback ist – und wir wissen auch, dass wir es regelmäßig einholen sollten. Viele Unternehmen nutzen diese Möglichkeit bereits, doch gleichzeitig sehen wir immer wieder, dass Ergebnisse bewusst „geschönt“ werden, um kritische Rückmeldungen zu vermeiden.

Das beginnt oft schon bei der Erstellung der Umfrage: Fragen werden so formuliert, dass sie fast zwangsläufig positive Antworten erzeugen. Oder bestimmte Fragen werden gar nicht erst gestellt, weil man die Antwort bereits erahnt – oder schlicht nicht hören möchte. Und genau das halte ich für äußerst fragwürdig. Wenn wir den Prozess schon am Anfang verzerren, brauchen wir ihn eigentlich gar nicht durchzuführen. Dann wird eine gesamte Umfrage, ein komplettes Feedbackprojekt, zur reinen Fassade – etwas, das nach außen gut aussehen soll, aber intern keine Wirkung entfaltet.

Ich finde das persönlich sehr schade. Denn nur wenn wir offen und ehrlich in diesen Prozess gehen und auch kritische Fragen zulassen, erhalten wir authentisches Feedback. Und nur auf dieser Basis können wir echte Verbesserungen einleiten.

Wie schafft man es, eine Umgebung zu schaffen, in der Menschen wirklich ehrlich antworten – obwohl sie wissen, dass ihre Aussagen unbequem sein können?



Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ich höre häufig, dass Teilnehmende Angst haben, ehrliches Feedback zu geben, weil sie negative Konsequenzen befürchten. Dabei ist gerade ehrliches und konstruktives Feedback entscheidend, damit wir uns weiterentwickeln können. Nur wenn wir echte Rückmeldungen erhalten, bekommen wir die Antworten, die wir wirklich brauchen.

Transparenz ist dabei der Schlüssel. Wenn wir eine Mitarbeiterbefragung durchführen, sollte die HR-Abteilung im Vorfeld klar kommunizieren, warum diese Umfrage stattfindet. Es muss deutlich werden, dass es nicht darum geht, einzelne Mitarbeitende bloßzustellen, sondern darum, Prozesse kritisch zu hinterfragen und gezielt zu verbessern. Die Teilnehmenden müssen von Anfang an ehrlich mitgenommen und abgeholt werden – nur dann werden sie auch ehrlich antworten.

Wenn Mitarbeitende das Gefühl haben, dass der Zweck der Befragung nicht transparent oder nicht aufrichtig ist, werden sie auch kein aufrichtiges Feedback geben. Vertrauen entsteht nur dann, wenn die Intention klar ist.

Sie arbeiten heute mit sehr unterschiedlichen Branchen und großen Marken. Was waren aus Ihrer Sicht die wichtigsten Gründe, warum diese Unternehmen sich für easyfeedback entschieden haben?

Die Entscheidung, warum sich Unternehmen für easyfeedback entscheiden, lässt sich nicht auf einen einzigen Faktor reduzieren. Es ist vielmehr die Kombination aus mehreren starken USPs, die für viele Unternehmen ausschlaggebend ist.

Für viele unserer Kundinnen und Kunden ist Datenschutz das absolute A und O. Als deutsches Unternehmen speichern wir alle Daten ausschließlich in Deutschland, sind umfassend zertifiziert und können dadurch höchsten Datenschutz zu 100 % garantieren. Das schafft Vertrauen – gerade bei sensiblen Themen wie Feedback und internen Prozessen.

Ein weiterer zentraler Grund ist die Funktionalität von easyfeedback. Wir haben in den vergangenen Jahren einen sehr hohen Entwicklungsstand erreicht, der es Unternehmen ermöglicht, Feedback exakt nach ihren individuellen Anforderungen einzuholen. Ob einfache Pulsbefragung oder komplexes, maßgeschneidertes Feedbackprojekt: Die Plattform deckt diese Bandbreite problemlos ab.

Auch der Preis spielt eine Rolle. Im Vergleich zum Markt bieten wir ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis, das sowohl für kleine Teams als auch große Marken attraktiv ist.

Und nicht zuletzt: die Usability. Wie der Name schon sagt, ist easyfeedback wirklich „easy“. Die Nutzer:innen müssen sich nicht lange in komplexe Funktionen einarbeiten – sie können direkt loslegen. Genau diese Einfachheit wird immer wieder als einer der entscheidenden Gründe genannt.

Diese Kombination aus Datenschutz, Funktionalität, Preis-Leistungs-Verhältnis und Benutzerfreundlichkeit führt dazu, dass sich so viele unterschiedliche Branchen und große Marken bewusst für easyfeedback entscheiden.

Viele Unternehmen sammeln Feedback, scheitern aber an der Umsetzung. Welche Fehler sehen Sie dort am häufigsten – und wie schafft man es, Antworten wirklich in Entscheidungen zu verwandeln?

Der wichtigste Punkt – und genau der Grund, warum Unternehmen überhaupt Umfragen durchführen – ist, Entscheidungen auf Basis der gewonnenen Daten zu treffen und anschließend konkrete Maßnahmen umzusetzen. Es geht darum, ins Handeln zu kommen. Wenn jedoch die Ergebnisse nach der Befragung nicht sorgfältig betrachtet, analysiert und in klare Schritte übersetzt werden, scheitert das gesamte Projekt genau an dieser Umsetzung. Und genau das beobachten wir in der Praxis sehr häufig.

Um diesen Prozess zu erleichtern, haben wir eine technologische Lösung entwickelt. Wir bieten unseren Kundinnen und Kunden die Möglichkeit, die Ergebnisse mithilfe von KI automatisch analysieren und interpretieren zu lassen. Zusätzlich erhalten sie konkrete Maßnahmenempfehlungen, um erkannte Herausforderungen gezielt anzugehen. All das funktioniert vollständig automatisiert und mit nur wenigen Klicks.

Für unsere Kunden bedeutet das eine enorme Zeitersparnis. Sie müssen sich kein spezielles Know-how im Bereich Datenanalyse aneignen, sondern erhalten die notwendigen Einsichten direkt über unsere Software. Das ist sowohl für uns als auch für die Unternehmen ein enormer Mehrwert – denn nur so können unsere Kunden in die Umsetzung kommen.

Welche Rolle wird qualitatives Feedback im Wettbewerb spielen – und wie verändert das die Erwartungen an Tools wie easyfeedback?



Ich sage immer: Das wahre Gold einer Befragung steckt in den Textantworten. Dort finden wir oft die Antworten auf Fragen, die wir gar nicht gestellt haben. Qualitatives Feedback liefert uns einen enormen Mehrwert, weil es viel tiefer geht als reine Zahlen. Deshalb sollte es aus meiner Sicht in keiner Umfrage fehlen.

Gleichzeitig ist die Auswertung qualitativer Antworten deutlich aufwendiger als die Analyse standardisierter Fragen. Doch genau hier unterstützen wir unsere Kundinnen und Kunden technologisch. Wir bieten verschiedene Analyse-Features an, die dabei helfen, umfangreiche Textantworten automatisch zu interpretieren. Und das Beeindruckende ist: Mit nur wenigen Klicks entsteht eine vollständige Analyse aller qualitativen Rückmeldungen – ganz ohne mühsame manuelle Auswertung.

Diese Automatisierung verändert die Erwartungen an Feedback-Tools grundlegend. Unternehmen möchten heute nicht nur Daten sammeln, sondern vor allem schnell verstehen, was Menschen wirklich bewegt. Und qualitatives Feedback wird genau deshalb im Wettbewerb eine immer größere Rolle spielen.