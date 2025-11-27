Refined Energy Corp. und Eagle Plains Resources Ltd. erweitern das Projekt Dufferin im Athabasca-Becken

Vancouver, British Columbia, 27. November 2025 / IRW-Press / Refined Energy Corp. (CSE: RUU; OTC: RFMCF; FWB: CWA0) („Refined“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen weitere Flächen von 529 Hektar für das Konzessionsgebiet Dufferin West bzw. von 1.470 Hektar für das Konzessionsgebiet Dufferin North im Rahmen des Projekts Dufferin („Projekt Dufferin“), einem höffigen Urankonzessionsgebiet im Athabasca-Becken in der kanadischen Provinz Saskatchewan, erworben hat. Das Projekt Dufferin erstreckt sich nun über insgesamt 14.800 Hektar. Refined hat das Recht, nach eigenem Ermessen durch eine Reihe von Barzahlungen, Aktienausgaben und die Finanzierung von Explorationsausgaben auf dem Projekt Dufferin eine Beteiligung von bis zu 75 % am Projekt Dufferin (siehe Pressemitteilungen von Refined vom 27. Februar 2024 und 6. August 2025) von Eagle Plains Resources Ltd. („Eagle Plains“) zu erwerben.

Das Projekt Dufferin besteht aus zwei Konzessionsgebieten, Dufferin North und Dufferin West, die beide ca. 18 km von der Lagerstätte Centennial von Cameco (historisches Bohrloch VR-031W3 durchteufte 8,78 % U3O8 auf 33,9 m)[1] entfernt liegen. Infolge der laufenden Datenprüfung, die die Höffigkeit des Gebiets weiter bestätigt hat, haben Refined und Eagle Plains das Projekt Dufferin erweitert. Die Konzessionsgebiete weisen Potenzial für die Auffindung einer diskordanzgebundenen Mineralisierung bzw. einer im Grundgestein lagernden Mineralisierung in der Nähe der von Nordost nach Südwest streichenden Verwerfungen auf. Verworfene Grundgesteinskontakte und brüchige reaktivierte Strukturen sind die Hauptstandorte der Mineralisierung im Gebiet, das dem Projekt Dufferin zugrunde liegt.

Mark Fields, Chief Executive Officer des Unternehmens, sagt dazu: „Wir freuen uns sehr, die Fläche des Projekts Dufferin weiter zu vergrößern. Damit bestätigen wir, dass wir, nachdem wir eine Präsenz in der Region des Athabasca-Beckens aufgebaut haben, das für seine Geschichte der Erkundung, Entdeckung und Erschließung hochwertiger Uranminen bekannt ist, unsere Beteiligung dort weiter ausbauen und Explorationsprogramme aufnehmen wollen, um das Projekt auf die für das Athabasca-Becken charakteristischen hochgradigen Lagerstätten zu erproben. Die Planungen für ein Bohrprogramm im ersten Quartal 2026 sind im Gange. Wir werden voraussichtlich in Kürze Einzelheiten bekannt geben.“