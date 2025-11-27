    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Solides drittes Quartal 2025 - erfolgreiche Platzierung von Social Schuldscheindarlehen stärkt Finanzierungsbasis

    Hamburg (ots) -

    - Zahl der Patient:innen steigt um 6,3% auf 2,9 Mio.
    - Konzernumsatz beträgt EUR 4.770,1 Mio.
    - Erfolgreiche Platzierung eines neuen Social Schuldscheindarlehens über EUR
    600,0 Mio.

    Die Asklepios Gruppe hat in den ersten neun Monaten des Jahres 2025 eine
    insgesamt solide operative Entwicklung verzeichnet. Trotz anspruchsvoller
    gesundheitspolitischer und wirtschaftlicher Rahmenbedingungen konnte die Zahl
    der Patient:innen erneut gesteigert und das Konzernergebnis verbessert werden.
    Parallel dazu setzte die Gruppe wichtige Impulse im Bereich nachhaltiger
    Finanzierung.

    Von Januar bis September 2025 versorgten die Gesundheitseinrichtungen der
    Asklepios Gruppe insgesamt 2.915.971 Patient:innen (9M.2024: 2.742.439) - ein
    Plus von rund 6,3% gegenüber dem Vorjahr. Während im stationären Bereich ein
    moderater Zuwachs an Patient:innen zu beobachten ist, wird die Gesamtentwicklung
    primär vom ambulanten Bereich getragen und reflektiert dessen Wachstum.

    Der Konzernumsatz belief sich in den ersten neun Monaten auf EUR 4.770,1 Mio.
    (9M.2024: EUR 4.350,8 Mio.), was einem Anstieg von 9,6% entspricht. Das
    Konzernzwischenergebnis nach Steuern (EAT) erhöhte sich auf EUR 114,5 Mio.
    (9M.2024: EUR 88,2 Mio.). Die Gesamtinvestitionen beliefen sich im
    Berichtszeitraum auf EUR 302,8 Mio. (9M.2024: EUR 232,4 Mio.).

    Am 29. Oktober 2025 hat die Asklepios Gruppe ein Social Schuldscheindarlehen in
    Höhe von EUR 600,0 Mio. erfolgreich platziert. Die Emission unter dem Social
    Finance Framework dient der frühzeitigen Refinanzierung von Fälligkeiten in den
    Jahren 2025 bis 2027 und wurde sowohl von Bestands- als auch von internationalen
    Investoren gezeichnet. Mit Laufzeiten von 3, 5, 7 und 10 Jahren sowie einem
    Anteil von 52 % internationalen Investoren konnte das Fälligkeitenprofil
    optimiert und die Investorenbasis weiter diversifiziert werden.

    Hafid Rifi, CFO der Asklepios Gruppe, erklärt:

    "Das neue Social Schuldscheindarlehen ermöglicht uns die strategische
    Weiterentwicklung unseres Finanzierungsportfolios und die aktive Steuerung
    unserer Fälligkeiten. Besonders erfreulich ist das starke Interesse
    internationaler Investoren, das das Vertrauen in unseren nachhaltigen Kurs
    eindrucksvoll unterstreicht."

    Über Asklepios

    Die Asklepios Kliniken zählen zu den führenden privaten Betreibern von
    Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen in Deutschland. Die Klinikgruppe
    steht für eine hoch qualifizierte Versorgung ihrer Patient:innen mit einem
    klaren Bekenntnis zu medizinischer Qualität, Innovation und sozialer
    Verantwortung. Aktuell verfügt die Asklepios Gruppe bundesweit über rund 160
    Gesundheitseinrichtungen. Dazu zählen Akutkrankenhäuser aller Versorgungsstufen,
    Universitätskliniken, Fachkliniken, psychiatrische und forensische
    Einrichtungen, Rehakliniken, Pflegeheime und Medizinische Versorgungszentren. Im
    Geschäftsjahr 2024 wurden über 3,6 Mio. Patient:innen in den
    Gesundheitseinrichtungen von Asklepios behandelt. Die Gruppe beschäftigt mehr
    als 70.000 Mitarbeiter:innen.

    Die Quartalsmitteilung ist ab heute unter Asklepios - Publikationen (https://www
    .asklepios.com/konzern/unternehmen/investor-relations/publikationen#berichtersta
    ttung) abrufbar.

    Investor Relations-Kontakt:

    Sarah Ludwig

    Head of Investor Relations

    Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA

    Debusweg 3 - 61462 Königstein-Falkenstein

    Tel: +49 6174 9011-72

    E-Mail: mailto:ir@asklepios.com

    Pressekontakt:

    Rune Hoffmann

    Konzernbereichsleiter Unternehmenskommunikation & Marketing

    Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA

    Rübenkamp 226 - 22307 Hamburg

    Tel.: +49 40 1818-82 6630

    Fax: +49 40 1818-82 6639

    E-Mail: mailto:presse@asklepios.com

    Kontakt:

    https://www.asklepios.com/konzern/unternehmen/aktuell/pressekontakt/

    Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA
    Konzernbereich Unternehmenskommunikation & Marketing
    Rübenkamp 226
    22307 Hamburg

    Tel.: (0 40) 18 18-82 66 36
    E-Mail: mailto:presse@asklepios.com
    24-Stunden-Rufbereitschaft der Pressestelle: (040) 1818-82 8888.

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/65048/6167572
    OTS: Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA




