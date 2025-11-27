Asklepios Gruppe
Solides drittes Quartal 2025 - erfolgreiche Platzierung von Social Schuldscheindarlehen stärkt Finanzierungsbasis
Hamburg (ots) -
- Zahl der Patient:innen steigt um 6,3% auf 2,9 Mio.
- Konzernumsatz beträgt EUR 4.770,1 Mio.
- Erfolgreiche Platzierung eines neuen Social Schuldscheindarlehens über EUR
600,0 Mio.
Die Asklepios Gruppe hat in den ersten neun Monaten des Jahres 2025 eine
insgesamt solide operative Entwicklung verzeichnet. Trotz anspruchsvoller
gesundheitspolitischer und wirtschaftlicher Rahmenbedingungen konnte die Zahl
der Patient:innen erneut gesteigert und das Konzernergebnis verbessert werden.
Parallel dazu setzte die Gruppe wichtige Impulse im Bereich nachhaltiger
Finanzierung.
Von Januar bis September 2025 versorgten die Gesundheitseinrichtungen der
Asklepios Gruppe insgesamt 2.915.971 Patient:innen (9M.2024: 2.742.439) - ein
Plus von rund 6,3% gegenüber dem Vorjahr. Während im stationären Bereich ein
moderater Zuwachs an Patient:innen zu beobachten ist, wird die Gesamtentwicklung
primär vom ambulanten Bereich getragen und reflektiert dessen Wachstum.
Der Konzernumsatz belief sich in den ersten neun Monaten auf EUR 4.770,1 Mio.
(9M.2024: EUR 4.350,8 Mio.), was einem Anstieg von 9,6% entspricht. Das
Konzernzwischenergebnis nach Steuern (EAT) erhöhte sich auf EUR 114,5 Mio.
(9M.2024: EUR 88,2 Mio.). Die Gesamtinvestitionen beliefen sich im
Berichtszeitraum auf EUR 302,8 Mio. (9M.2024: EUR 232,4 Mio.).
Am 29. Oktober 2025 hat die Asklepios Gruppe ein Social Schuldscheindarlehen in
Höhe von EUR 600,0 Mio. erfolgreich platziert. Die Emission unter dem Social
Finance Framework dient der frühzeitigen Refinanzierung von Fälligkeiten in den
Jahren 2025 bis 2027 und wurde sowohl von Bestands- als auch von internationalen
Investoren gezeichnet. Mit Laufzeiten von 3, 5, 7 und 10 Jahren sowie einem
Anteil von 52 % internationalen Investoren konnte das Fälligkeitenprofil
optimiert und die Investorenbasis weiter diversifiziert werden.
Hafid Rifi, CFO der Asklepios Gruppe, erklärt:
"Das neue Social Schuldscheindarlehen ermöglicht uns die strategische
Weiterentwicklung unseres Finanzierungsportfolios und die aktive Steuerung
unserer Fälligkeiten. Besonders erfreulich ist das starke Interesse
internationaler Investoren, das das Vertrauen in unseren nachhaltigen Kurs
eindrucksvoll unterstreicht."
Über Asklepios
Die Asklepios Kliniken zählen zu den führenden privaten Betreibern von
Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen in Deutschland. Die Klinikgruppe
steht für eine hoch qualifizierte Versorgung ihrer Patient:innen mit einem
klaren Bekenntnis zu medizinischer Qualität, Innovation und sozialer
Verantwortung. Aktuell verfügt die Asklepios Gruppe bundesweit über rund 160
Gesundheitseinrichtungen. Dazu zählen Akutkrankenhäuser aller Versorgungsstufen,
Universitätskliniken, Fachkliniken, psychiatrische und forensische
Einrichtungen, Rehakliniken, Pflegeheime und Medizinische Versorgungszentren. Im
Geschäftsjahr 2024 wurden über 3,6 Mio. Patient:innen in den
Gesundheitseinrichtungen von Asklepios behandelt. Die Gruppe beschäftigt mehr
als 70.000 Mitarbeiter:innen.
Die Quartalsmitteilung ist ab heute unter Asklepios - Publikationen (https://www
.asklepios.com/konzern/unternehmen/investor-relations/publikationen#berichtersta
ttung) abrufbar.
Investor Relations-Kontakt:
Sarah Ludwig
Head of Investor Relations
Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA
Debusweg 3 - 61462 Königstein-Falkenstein
Tel: +49 6174 9011-72
E-Mail: mailto:ir@asklepios.com
Pressekontakt:
Rune Hoffmann
Konzernbereichsleiter Unternehmenskommunikation & Marketing
Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA
Rübenkamp 226 - 22307 Hamburg
Tel.: +49 40 1818-82 6630
Fax: +49 40 1818-82 6639
E-Mail: mailto:presse@asklepios.com
Kontakt:
https://www.asklepios.com/konzern/unternehmen/aktuell/pressekontakt/
Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA
Konzernbereich Unternehmenskommunikation & Marketing
Rübenkamp 226
22307 Hamburg
Tel.: (0 40) 18 18-82 66 36
E-Mail: mailto:presse@asklepios.com
24-Stunden-Rufbereitschaft der Pressestelle: (040) 1818-82 8888.
