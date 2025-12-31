    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Börsen an Silvester: Wo heute noch gehandelt werden kann!

    An Silvester, dem 31. Dezember 2025, bleiben die Börsen in Deutschland geschlossen. In den USA und Großbritannien sieht es hingegen ganz anders aus. Dort kann heute noch gehandelt werden! Die Übersicht.

    Foto: Li Bro.photo - CHROMORANGE

    Deutschland: Xetra und Börse Frankfurt

    • 31. Dezember: Kein Handel. Settlement ist geöffnet.

    Tradegate Exchange (Berlin)

    • 31. Dezember: Kein Handel (handelsfreier Settlement-Tag).

    Quotrix (Düsseldorf)

    • 31. Dezember: Kein Handel.

    Gettex (München)

    • 31. Dezember: Kein Handel.

    Lang & Schwarz Exchange (Düsseldorf)

    • 31. Dezember: Kein Handel.

    USA: NYSE & Nasdaq

    An Silvester gelten die regulären Handelszeiten:

    • 31. Dezember: Nasdaq: Regulärer Handel findet statt. NYSERegulärer Handel findet statt.

    Großbritannien

    • 31. Dezember: Verkürzter Handel bis zum frühen Nachmittag.

    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

