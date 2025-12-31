Börsenfeiertage
Börsen an Silvester: Wo heute noch gehandelt werden kann!
An Silvester, dem 31. Dezember 2025, bleiben die Börsen in Deutschland geschlossen. In den USA und Großbritannien sieht es hingegen ganz anders aus. Dort kann heute noch gehandelt werden! Die Übersicht.
Deutschland: Xetra und Börse Frankfurt
-
31. Dezember: Kein Handel. Settlement ist geöffnet.
Elektronische Handelsplätze
Tradegate Exchange (Berlin)
-
31. Dezember: Kein Handel (handelsfreier Settlement-Tag).
Quotrix (Düsseldorf)
-
31. Dezember: Kein Handel.
Gettex (München)
-
31. Dezember: Kein Handel.
Lang & Schwarz Exchange (Düsseldorf)
-
31. Dezember: Kein Handel.
USA: NYSE & Nasdaq
An Silvester gelten die regulären Handelszeiten:
-
31. Dezember: Nasdaq: Regulärer Handel findet statt. NYSE: Regulärer Handel findet statt.
Großbritannien
-
31. Dezember: Verkürzter Handel bis zum frühen Nachmittag.
*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen
Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion