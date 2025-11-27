    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeere AktievorwärtsNachrichten zu Deere

    5 US-Dividendenperlen

    Alibaba im Visier des Pentagon, Puma vor Übernahme & 2G vor Auftragsflut?

    Sind Alibaba, Baidu und BYD im Visier des Pentagon? Kurz vor Abschluss des Handelsdeals zwischen den USA und China schlug das Verteidigungsministerium vor, die Konzerne als "chinesische Militärunternehmen" einzustufen!

    Foto: wallstreetONLINE

    Die Anteilsscheine des deutschen Sportartikelherstellers Puma verzeichneten einen bemerkenswerten Anstieg von 13,6 Prozent. Treibende Kraft hinter dieser Aufwärtsbewegung sind erneut aufgekommene Gerüchte um eine mögliche Übernahme.

    Einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge sollen mehrere potenzielle Käufer aus dem asiatischen Raum Interesse an dem Konzern bekunden. Zu den gehandelten Namen gehören unter anderem der chinesische Sportgigant Anta Sports sowie die Marken Li Ning und Asics.

    Deutsche Börse an DAX-Spitze

    Der größte DAX-Gewinner ist aktuell die Aktie der Deutschen Börse, die um 4,3 Prozent zulegt. Grund für diesen Kursanstieg ist eine Kaufempfehlung der US-Großbank J.P. Morgan. Die Analysten begründen ihre positive Einschätzung damit, dass die Aktie nach ihrem jüngsten Kursverfall inzwischen günstig bewertet sei. Sie erwarten für das kommende Jahr bessere Zeiten und positive Impulse für das Geschäft der Deutschen Börse.

    Damit feiert das Mittwoch gekaufte Derivat auf die Deutsche Börse einen sehr guten Einstand im Depot und liegt heute schon über 30 Prozent im Plus. 

    Thema des Tages: Mein Top 5 US-Dividenden-Aktien 

    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

    Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der Online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 14 Uhr @wallstreetonlineTV

    Übrigens: Zu den Musterdepots der wO Börsenlounge geht es hier lang!


    Markus Weingran arbeitet seit über 20 Jahren als Kapitalmarkt-Stratege und Aktien-Experte. Besonders geprägt hat ihn in seiner Laufbahn die  langjährige Zusammenarbeit mit dem Finanzexperten Hans A. Bernecker: “Herr Bernecker versucht in jeder Börsenphase, das Beste für die Anleger rauszuholen”. Diese Einstellung hat er übernommen und gibt sein Wissen täglich an die Anleger weiter.

    Seine Trading-Tipps finden Sie in dem täglichen Youtube-Format "wallstreetONLINE Börsenlounge".

    Seine Watchlisten und Portfolios finden Sie auf seiner
    wallstreetONLINE Profilseite
    .
