Alibaba im Visier des Pentagon, Puma vor Übernahme & 2G vor Auftragsflut?

Die Anteilsscheine des deutschen Sportartikelherstellers Puma verzeichneten einen bemerkenswerten Anstieg von 13,6 Prozent. Treibende Kraft hinter dieser Aufwärtsbewegung sind erneut aufgekommene Gerüchte um eine mögliche Übernahme.

Einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge sollen mehrere potenzielle Käufer aus dem asiatischen Raum Interesse an dem Konzern bekunden. Zu den gehandelten Namen gehören unter anderem der chinesische Sportgigant Anta Sports sowie die Marken Li Ning und Asics.

Deutsche Börse an DAX-Spitze

Der größte DAX-Gewinner ist aktuell die Aktie der Deutschen Börse, die um 4,3 Prozent zulegt. Grund für diesen Kursanstieg ist eine Kaufempfehlung der US-Großbank J.P. Morgan. Die Analysten begründen ihre positive Einschätzung damit, dass die Aktie nach ihrem jüngsten Kursverfall inzwischen günstig bewertet sei. Sie erwarten für das kommende Jahr bessere Zeiten und positive Impulse für das Geschäft der Deutschen Börse.

Damit feiert das Mittwoch gekaufte Derivat auf die Deutsche Börse einen sehr guten Einstand im Depot und liegt heute schon über 30 Prozent im Plus.

