Pfund steht vor einer Trendwende – Abwärtsspirale startet

Doch immer deutlicher zeichnet sich ab: Der Aufwärtstrend dürfte beendet sein. Belastende Fundamentaldaten, fiskalische Risiken und eine schwächere Verbindung zu globalen Märkten sprechen dafür, dass die Rallye schnell verpufft – und GBP/USD wieder nach unten dreht. Zum Euro hat sich die britische Währung in diesem Jahr sowieso schwächer gezeigt und 5,5 Prozent eingebüßt.

Seit Jahresbeginn hat das britische Pfund gegenüber dem US-Dollar 5,8 Prozent zugelegt und kürzlich erneut die Marke von 1,32 überwunden. Die Kombination aus einem schwächeren Greenback und kurzfristiger Erleichterung nach dem britischen Haushalt hat dem Sterling Rückenwind verliehen.

Zu den prominentesten Warnern zählt Morgan Stanley. Die Bank hat ihre langfristige Kaufempfehlung für GBP/USD geschlossen – ein klares Signal, dass die Analysten keine positiven Treiber mehr sehen. Zwar könne es noch ein letztes Aufbäumen geben, ausgelöst durch das Auflösen von Sicherungspositionen nach der Budgetrede. Doch das Momentum ist laut den Strategen ausgeschöpft. Die entscheidende Begründung: Es fehlen lokale Wachstumsimpulse, die Korrelation zu Risikoanlagen ist verpufft, und die BOE dürfte bald die Zinsen senken.

Diese Skepsis teilen auch andere Häuser. Jefferies warnt vor strukturellen Schwächen der britischen Wirtschaft und sieht das Pfund weiterhin verwundbar. Die Deutsche Bank rechnet mit einem bis mindestens Ende 2027 andauernden Abwärtstrend der Währung zum Euro und einer Stagnation zum US-Dollar.

Lloyds Bank wird noch deutlicher: Das Budget habe zwar eine kurzfristige Entspannung gebracht, ändere aber nichts am "problematischen Politikmix". Die Regierung erhöhe Steuern, während Ausgaben und staatlich getriebene Lohn- und Rentensteigerungen die Inflation hochhalten. Das Ergebnis sei eine Strategie, die auf finanzielle Repression statt Produktivitätswachstum setze.

Ein wichtiges Element der jüngsten Pfund-Erholung war das extrem einseitige Marktpositioning. Viele Fonds hatten auf einen Absturz gesetzt. Als die Budgetrede weniger schlimm ausfiel als befürchtet, mussten diese Händler ihre Wetten schließen – und trieben das Pfund nach oben. Doch dieser Mechanismus wirkt nur einmal. Fundamental bleibt Sterling laut Experten überbewertet.

Parallel dazu belasten neue fiskalische Risiken das Vertrauen. Der Haushalt sieht Steuererhöhungen von 26 Milliarden Pfund vor – und ergänzt damit die 40 Milliarden Pfund aus dem Vorjahr. Zwar spricht die Regierung von "fiskalischen Spielraum" in Höhe von 22 Milliarden Pfund, doch selbst das OBR (Office for Budget Responsibility), der "Haushaltswächter" des Landes, warnt, dass dieser Spielraum dünn ist. Dazu kommen steigende Schuldzinsen, die bereits höher liegen als in Griechenland, sowie eine Wirtschaft, die kaum wächst.

Die langfristigen Perspektiven zeichnen ein düsteres Bild: Das Pfund befindet sich seit den 1970er Jahren in einem übergeordneten Abwärtstrend – und die jüngste Entwicklung könnte diesen Trend sogar beschleunigen. Analysten warnen vor einer möglichen sich selbst verstärkenden Abwärtsspirale ("UK Doom Loop") aus hohen Zinsen, steigender Verschuldung, Investitionsschwäche und immer neuen Steuerbelastungen.

Zwar könnte die Bank of England 2025 mit kräftigen Zinssenkungen die Konjunktur stärken. Doch bis diese Wirkung entfaltet ist, dominieren die negativen Faktoren – und die aktuelle Pfund-Stärke wirkt eher wie eine Gegenbewegung im Abwärtstrend als eine nachhaltige Trendwende.

Am Ende bleibt eine klare Botschaft der Experten: Die Rallye des britischen Pfund dürfte vorbei sein. Sterling steht vor schwierigen Monaten – und die nächste größere Bewegung könnte wieder nach unten zeigen.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

