    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Goldpreis

    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    Gold: Noch ist das Schlimmste nicht überstanden

    Nach der massiven Gold-Rallye bis Mitte Oktober, stürzte der Goldpreis unter die 4000-Dollar-Marke ab. Seitdem konsolidiert das Edelmetall. Noch ist aber nicht alles überstanden, meinen Experten.

    Für Sie zusammengefasst
    • Goldpreis fiel unter 4000 Dollar, Konsolidierung anhält.
    • Experten sehen unveränderte positive Faktoren für Gold.
    • Zinssenkung der Fed könnte Goldpreis wieder stützen.
    • Report: Platzt die Alles‑Blase?
    Goldpreis - Gold: Noch ist das Schlimmste nicht überstanden
    Foto: Unsplash

    Der Goldpreis gab am Donnerstag leicht nach. Am Mittwoch erreichte das gelbe Edelmetall noch ein 2-Wochenhoch. 

    "Wir erwarten weiterhin, dass die Konsolidierung, die mit dem Rückschlag im Oktober begann, anhält, da sich der Staub dieses Rückschlags noch nicht vollständig gelegt hat", sagt Julius-Bär-Analyst Carsten Menke.

    Gold hat seit dem Rekordhoch von 4.381,21 US-Dollar am 20. Oktober rund 5 Prozent verloren, notiert jedoch nach wie vor über der wichtigen Marke von 4.000 US-Dollar je Feinunze.

    "Die Faktoren, die wir zugunsten des Goldmarktes sehen, haben sich im Wesentlichen nicht verändert", meint Menke. "Dazu zählen das verlangsamte Wachstum in den USA, das zu niedrigeren Zinsen und einem schwächeren US-Dollar führt, anhaltende Nachfrage als sicherer Hafen sowie die weiterhin starke Nachfrage der Zentralbanken."

    Möchten Sie externe Inhalte erlauben?
    An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren.
    Externe Inhalte erlauben
     
    Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung
     Inhalt direkt aufrufen: Episode

    Mittlerweile scheint auch eine Zinssnkung der Federal Reserve (Fed) keine ausgemachte Sache mehr, wobei einige Mitglieder weiterhin dafür plädieren.

    So Kevin Hassett, der als aussichtsreicher Kandidat für die Nachfolge von Jerome Powell als Fed-Chef gilt. Er stimmt mit US-Präsident Donald Trump überein und spricht sich ebenfalls für eine Zinssenkung aus. Zudem stärkten in dieser Woche Aussagen von Mary Daly, Präsidentin der Federal Reserve Bank von San Francisco, und Fed-Gouverneur Christopher Waller die Erwartungen an eine Zinssenkung.

    Die Marktteilnehmer preisen nun eine 85-prozentige Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung im kommenden Monat ein – nach nur 30 Prozent noch vor einer Woche, wie der CME FedWatch-Index zeigt.

    Eine Zinssenkung könnte dem zinslosen Gold erneut Auftrieb geben. Die Deutsche Bank gibt einen verhalten optimistisches Kursziel für das Edelmtall aus: Die Prognose für den Goldpreis im Jahr 2026 hob die Bank am Mittwoch von 4.000 auf 4.450 US-Dollar pro Feinunze an.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    Gold wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,02 % und einem Kurs von 4.159USD auf Lang & Schwarz (27. November 2025, 15:27 Uhr) gehandelt.

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 4366,83$, was eine Steigerung von +5,02% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Platzt die Alles‑Blase?
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Goldpreis Gold: Noch ist das Schlimmste nicht überstanden Nach der massiven Gold-Rallye bis Mitte Oktober, stürzte der Goldpreis unter die 4000-Dollar-Marke ab. Seitdem konsolidiert das Edelmetall. Noch ist aber nicht alles überstanden, meinen Experten.