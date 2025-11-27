    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsErlebnis Akademie AktievorwärtsNachrichten zu Erlebnis Akademie
    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    Erlebnis Akademie AG: Deutlich verbessertes Ergebnis und stabile Umsätze in 2025

    Trotz leicht sinkendem Umsatz blickt die Erlebnis Akademie AG auf ein stark verbessertes Ergebnis, stabile Prognosen und ehrgeizige Wachstumspläne in Europa und Kanada.

    Erlebnis Akademie AG: Deutlich verbessertes Ergebnis und stabile Umsätze in 2025
    Foto: gaborsieto - stock.adobe.com
    • Konzernumsatz der Erlebnis Akademie AG beträgt 19,4 Mio. Euro, ein Rückgang von 1,7 % im Vergleich zum Vorjahr.
    • EBIT steigt auf 1,7 Mio. Euro, was einer Steigerung von 88,9 % entspricht, und die EBIT-Marge erhöht sich auf 8,5 %.
    • Die Ertragsprognose für 2025 bleibt unverändert: EBITDA zwischen 6,1 Mio. Euro und 7,9 Mio. Euro, EBIT zwischen 0,8 Mio. Euro und 2,6 Mio. Euro.
    • Besucherzahlen waren heterogen: Rückgang in Osteuropa, Österreich und Frankreich, während in Deutschland und Kanada teils deutliches Wachstum verzeichnet wurde.
    • Expansionspläne beinhalten den Bau von zwei bis drei neuen Baumwipfelpfaden in Osteuropa und dem Vereinigten Königreich bis 2027/28.
    • Insgesamt besuchten 2024 mehr als 2,2 Mio. Besucher die Baumwipfelpfade und Abenteuerwälder der Erlebnis Akademie AG.

    Der Kurs von Erlebnis Akademie lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 4,0700EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,97 % im Minus.
    9 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 4,2000EUR das entspricht einem Plus von +3,19 % seit der Veröffentlichung.


    Erlebnis Akademie

    +1,94 %
    +1,46 %
    +2,45 %
    -5,00 %
    +12,97 %
    -62,00 %
    -41,72 %
    ISIN:DE0001644565WKN:164456





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Erlebnis Akademie AG: Deutlich verbessertes Ergebnis und stabile Umsätze in 2025 Trotz leicht sinkendem Umsatz blickt die Erlebnis Akademie AG auf ein stark verbessertes Ergebnis, stabile Prognosen und ehrgeizige Wachstumspläne in Europa und Kanada.