Erlebnis Akademie AG: Deutlich verbessertes Ergebnis und stabile Umsätze in 2025
Trotz leicht sinkendem Umsatz blickt die Erlebnis Akademie AG auf ein stark verbessertes Ergebnis, stabile Prognosen und ehrgeizige Wachstumspläne in Europa und Kanada.
Foto: gaborsieto - stock.adobe.com
- Konzernumsatz der Erlebnis Akademie AG beträgt 19,4 Mio. Euro, ein Rückgang von 1,7 % im Vergleich zum Vorjahr.
- EBIT steigt auf 1,7 Mio. Euro, was einer Steigerung von 88,9 % entspricht, und die EBIT-Marge erhöht sich auf 8,5 %.
- Die Ertragsprognose für 2025 bleibt unverändert: EBITDA zwischen 6,1 Mio. Euro und 7,9 Mio. Euro, EBIT zwischen 0,8 Mio. Euro und 2,6 Mio. Euro.
- Besucherzahlen waren heterogen: Rückgang in Osteuropa, Österreich und Frankreich, während in Deutschland und Kanada teils deutliches Wachstum verzeichnet wurde.
- Expansionspläne beinhalten den Bau von zwei bis drei neuen Baumwipfelpfaden in Osteuropa und dem Vereinigten Königreich bis 2027/28.
- Insgesamt besuchten 2024 mehr als 2,2 Mio. Besucher die Baumwipfelpfade und Abenteuerwälder der Erlebnis Akademie AG.
Der Kurs von Erlebnis Akademie lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 4,0700EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,97 % im
Minus.
9 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 4,2000EUR das entspricht einem Plus von +3,19 % seit der Veröffentlichung.
