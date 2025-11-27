JEFFERIES stuft Friedrich Vorwerk auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Friedrich Vorwerk nach dem Besuch des Deutschen Eigenkapitalforums von 64 auf 68 Euro angehoben und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Das Management des Pipeline- und Anlagenbauers für Erdgas-, Strom- und Wasserstoff habe sich zuversichtlich gezeigt sowie einen starken Jahresabschluss in Aussicht gestellt, schrieb Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Gestützt werde dies durch eine robuste Umsetzung der Unternehmensstrategie und eine gesunde Projektpipeline./la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 07:58 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / 07:58 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Friedrich Vorwerk Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,06 % und einem Kurs von 83,70EUR auf Tradegate (27. November 2025, 14:48 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Martin Comtesse

Analysiertes Unternehmen: Friedrich Vorwerk

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 68

Kursziel alt: 64

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

