    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsATOSS Software AktievorwärtsNachrichten zu ATOSS Software
    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    JEFFERIES stuft ATOSS SOFTWARE AG auf 'Hold'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Atoss Software nach einem Besuch des Frankfurter Eigenkapitalforums auf "Hold" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Im dritten Quartal hätten sich die Auftragseingänge für die Personalmanagement-Software des Unternehmens deutlich erholt, schrieb Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Management habe Wachstumschancen insbesondere in Branchen wie dem Gesundheitswesen und der Logistik hervorgehoben./tih/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 07:58 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / 07:58 / ET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die ATOSS Software Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,35 % und einem Kurs von 113,4EUR auf Tradegate (27. November 2025, 14:59 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Martin Comtesse
    Analysiertes Unternehmen: ATOSS SOFTWARE AG
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 120
    Kursziel alt: 120
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    JEFFERIES stuft ATOSS SOFTWARE AG auf 'Hold' Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Atoss Software nach einem Besuch des Frankfurter Eigenkapitalforums auf "Hold" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Im dritten Quartal hätten sich die Auftragseingänge für die …