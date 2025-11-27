    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCANCOM SE AktievorwärtsNachrichten zu CANCOM SE
    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    JEFFERIES stuft CANCOM auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Cancom nach einem Besuch des Frankfurter Eigenkapitalforums auf "Buy" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Das Management des IT-Dienstleisters habe seine strategische Neuausrichtung hin zur KI-gestützten Transformation bekräftigt, schrieb Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Außerdem seien Initiativen hervorgehoben worden, die die Kundenakzeptanz beschleunigen und die Umsatzdynamik zum Jahresende unterstützen sollen./tih/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 07:58 / ET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / 07:58 / ET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die CANCOM SE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,94 % und einem Kurs von 26,25EUR auf Tradegate (27. November 2025, 15:18 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Martin Comtesse
    Analysiertes Unternehmen: CANCOM
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 29
    Kursziel alt: 29
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    JEFFERIES stuft CANCOM auf 'Buy' Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Cancom nach einem Besuch des Frankfurter Eigenkapitalforums auf "Buy" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Das Management des IT-Dienstleisters habe seine strategische Neuausrichtung hin zur …