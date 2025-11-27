JEFFERIES stuft CANCOM auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Cancom nach einem Besuch des Frankfurter Eigenkapitalforums auf "Buy" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Das Management des IT-Dienstleisters habe seine strategische Neuausrichtung hin zur KI-gestützten Transformation bekräftigt, schrieb Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Außerdem seien Initiativen hervorgehoben worden, die die Kundenakzeptanz beschleunigen und die Umsatzdynamik zum Jahresende unterstützen sollen./tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 07:58 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / 07:58 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die CANCOM SE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,94 % und einem Kurs von 26,25EUR auf Tradegate (27. November 2025, 15:18 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Martin Comtesse

Analysiertes Unternehmen: CANCOM

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 29

Kursziel alt: 29

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

