Einblicke in die chinesische Modernisierung und Chinas Global Governance Vision

Die dreitägige Konferenz, die gemeinsam vom China Institute for Innovation & Development Strategy (CIIDS), dem Chinese People's Institute of Foreign Affairs (CPIFA) und der Volksregierung der Provinz Guangdong organisiert und von der Volksregierung der Stadt Guangzhou ausgerichtet wird, umfasst eine Eröffnungszeremonie, Reden von Führungskräften, Grundsatzreden, Gastdialoge, vier parallele Seminare, 19 themenbezogene Foren, drei Dialoge in der Greater Bay Area, fünf geschlossene Seminare und eine Reihe von Begleitaktivitäten. Alle Sitzungen mit Ausnahme der geschlossenen Seminare werden für die Medien zugänglich sein, um einen transparenten internationalen Austausch zu fördern.

GUANGZHOU, China, 27. November 2025 /PRNewswire/ -- Die 2025 Understanding China Conference („die Konferenz") wird am 30. November in Guangzhou beginnen und führende Persönlichkeiten aus Regierungen, Wissenschaft, Industrie und internationalen Organisationen zusammenbringen, um mehr über das Thema New Plan, New Development, New Choices -- Chinese Modernization and New Vision for Global Governance zu erfahren. Die wegweisende Veranstaltung wird sich mit der globalen Bedeutung des 15. Fünfjahresplans, innovativen Wegen für die chinesische Modernisierung, neuen Möglichkeiten für den weltweiten Fortschritt und gemeinsamen Maßnahmen im Rahmen der Global Governance Initiative befassen.

Bislang haben rund 200 internationale Vertreter aus 72 Ländern und Regionen, einschließlich Hongkong und Macao, ihre Teilnahme bestätigt, davon 70 % aus Ländern des Globalen Südens und 70 %, die zum ersten Mal teilnehmen. Zu den Teilnehmenden vor Ort gehören sieben ehemalige Staatsmänner auf der Ebene von Vizepremiers oder höher, elf auf Ministerebene und fünf ausländische Gesandte und Vertreterinnen und Vertreter internationaler Organisationen in China. Mehr als 300 chinesische Gäste werden Reden halten, so dass sich die Gesamtzahl der Teilnehmenden auf etwa 800 beläuft. Die diesjährige Veranstaltung zeichnet sich durch ihre große geografische Reichweite und Repräsentativität aus, was die Rolle der Konferenz als wichtige Plattform für die Stimmen aus dem Globalen Süden stärkt, um von Chinas Modernisierungserfolgen zu profitieren und eine Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft für die Menschheit zu fördern.

Der thematische Rahmen hebt vier Schlüsselaspekte hervor:

Förderung des 15. Fünfjahresplans bei gleichzeitiger Überprüfung des 14. Fünfjahresplans;

Darstellung der globalen Auswirkungen der chinesischen Modernisierung;

Darstellung der vier wichtigsten globalen Initiativen Chinas und ihrer Beiträge;

Hervorhebung der Guangdong–Hongkong–Macao Greater Bay Area als Paradebeispiel für Reform und Öffnung.

Im Rahmen von Understanding Guangzhou werden unterstützende Aktivitäten wie die Ausstellung Guangzhou: A City that Beautifies the World sowie die urbanen Erlebnisse Tasting Guangzhou und Walking along the Pearl River angeboten, die die Gäste dazu einladen, die lebendige Praxis der chinesischen Modernisierung aus erster Hand zu erleben.

Seit ihrem Start im Jahr 2013 hat sich die Konferenz zu einem führenden Forum für die Interpretation von Chinas Strategien und deren globaler Resonanz entwickelt und fördert den inklusiven Dialog in einer Ära des tiefgreifenden Wandels.

