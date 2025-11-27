JEFFERIES stuft Nagarro auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nagarro nach dem Besuch des Deutschen Eigenkapitalforums von 76 auf 91 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Management des IT-Dienstleisters habe sich mit Blick auf die Aussichten zuversichtlich gezeigt, schrieb Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es sei auf die höhere Kundenzufriedenheit und den klaren Fokus auf messbare Ergebnisse verwiesen worden. Dabei helfe die Positionierung von Nagarro als führendes Unternehmen im Bereich KI-natives Engineering./la/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 07:58 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / 07:58 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nagarro Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,63 % und einem Kurs von 71,55EUR auf Tradegate (27. November 2025, 15:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Martin Comtesse

Analysiertes Unternehmen: Nagarro

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 91

Kursziel alt: 76

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

