    JEFFERIES stuft Dermapharm auf 'Hold'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Dermapharm nach einem Besuch des Frankfurter Eigenkapitalforums auf "Hold" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Das Management des Pharmaunternehmens habe einen konstruktiven Ton angestimmt für das laufende Übergangsjahr, schrieb Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Interesse der Investoren habe sich auf wichtige Initiativen und Wachstumstreiber für die Zukunft konzentriert./tih/bek

    Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 07:58 / ET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / 07:58 / ET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Martin Comtesse
    Analysiertes Unternehmen: Dermapharm
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 34
    Kursziel alt: 34
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



