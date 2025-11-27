JEFFERIES stuft Dermapharm auf 'Hold'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Dermapharm nach einem Besuch des Frankfurter Eigenkapitalforums auf "Hold" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Das Management des Pharmaunternehmens habe einen konstruktiven Ton angestimmt für das laufende Übergangsjahr, schrieb Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Interesse der Investoren habe sich auf wichtige Initiativen und Wachstumstreiber für die Zukunft konzentriert./tih/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 07:58 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / 07:58 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Dermapharm Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,09 % und einem Kurs von 36,95EUR auf Tradegate (27. November 2025, 15:02 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Martin Comtesse
Analysiertes Unternehmen: Dermapharm
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 34
Kursziel alt: 34
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
