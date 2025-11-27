    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFUCHS Pref AktievorwärtsNachrichten zu FUCHS Pref
    JEFFERIES stuft Fuchs SE auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fuchs SE nach einem Besuch des Frankfurter Eigenkapitalforums auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Von dem Schmierstoffhersteller habe es ein rein auf den Investorendialog ausgerichtetes Treffen gegeben, schrieb Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Insgesamt sei die Stimmung verhalten optimistisch gewesen mit dem Fokus auf Wachstumspotenziale und Margenaussichten./tih/bek

    Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 07:58 / ET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / 07:58 / ET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Martin Comtesse
    Analysiertes Unternehmen: Fuchs SE
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 55
    Kursziel alt: 55
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



