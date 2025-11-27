JEFFERIES stuft Fuchs SE auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fuchs SE nach einem Besuch des Frankfurter Eigenkapitalforums auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Von dem Schmierstoffhersteller habe es ein rein auf den Investorendialog ausgerichtetes Treffen gegeben, schrieb Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Insgesamt sei die Stimmung verhalten optimistisch gewesen mit dem Fokus auf Wachstumspotenziale und Margenaussichten./tih/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 07:58 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / 07:58 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die FUCHS Pref Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,86 % und einem Kurs von 39,30EUR auf Tradegate (27. November 2025, 15:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Martin Comtesse

Analysiertes Unternehmen: Fuchs SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 55

Kursziel alt: 55

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

