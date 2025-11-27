JEFFERIES stuft Kontron auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Kontron nach einem Besuch des Frankfurter Eigenkapitalforums auf "Buy" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Bei dem Technologieunternehmen hätten sich die Fragen der Investoren auf die Treiber der impliziten Margenverbesserung im vierten Quartal konzentriert, schrieb Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Management habe die günstige Saisonalität im Schlussquartal und einen verbesserten Produktmix hervorgehoben./tih/laVeröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 07:58 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / 07:58 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Kontron Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,44 % und einem Kurs von 24,00EUR auf Tradegate (27. November 2025, 15:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Martin Comtesse

Analysiertes Unternehmen: Kontron

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 27

Kursziel alt: 27

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



