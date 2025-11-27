JEFFERIES stuft Wacker Neuson auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Wacker Neuson nach einem Besuch des Frankfurter Eigenkapitalforums von 25,50 auf 21 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Interesse der Investoren habe sich vor allem auf die Entwicklung auf den Endabnehmermärkten gerichtet, schrieb Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Daneben hätten die Kooperation des Baugeräteherstellers mit der amerikanischen Deere und die Realisierbarkeit der Ziele für 2030 im Fokus gestanden./bek/heVeröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 07:58 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / 07:58 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Wacker Neuson Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,63 % und einem Kurs von 18,90EUR auf Tradegate (27. November 2025, 15:20 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Martin Comtesse

Analysiertes Unternehmen: Wacker Neuson

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 21

Kursziel alt: 25,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



