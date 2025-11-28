Sind Werbegeschenke peinlich? Gift Campaign sagt: Nur bei schlechter Auswahl

Trotz hart umkämpfter Märkte erleben Werbegeschenke einen unerwarteten Aufschwung – getrieben von Nachhaltigkeit, neuen Materialien und dem Wunsch nach echten Markenmomenten. „Werbegeschenke bieten den Beschenkten einen Mehrnutzen und ihre Marke wird positiv wahrgenommen“, sagt Oriol Badia, Mitgründer von Gift Campaign, einem europaweit wachsenden Anbieter. Badias Perspektive zeigt, wie viel Potenzial in gut gewählten Produkten steckt – und warum die größte Fehlerquelle nicht der Kugelschreiber ist, sondern die Idee dahinter.

Hand aufs Herz: Warum haftet Werbegeschenken bis heute dieses leicht peinliche Image an?

Ich würde nicht unbedingt „peinlich” sagen, aber ja, viele Unternehmen – insbesondere Start-ups – stehen Werbegeschenken eher negativ gegenüber.

Das liegt daran, dass heutzutage viele Unternehmen digitale Werbemaßnahmen bevorzugen und andere Maßnahmen unterschätzen.

Viele denken bei Werbegeschenken noch immer an die klassischen Produkte wie Stifte, Feuerzeuge und kleine Taschen – also an billige Massenware mit wenig Nutzen und kaum emotionalem Wert.

Doch sie vergessen, dass sich der Markt der Werbemittel stark weiterentwickelt hat.

Mittlerweile gibt es innovative Werbeträger wie Powerbanks oder Lautsprecher sowie viele nachhaltige Artikel aus recycelten und recycelbaren Materialien.

Wo beginnt aus Ihrer Sicht das eigentliche Problem – beim Produkt selbst, bei der fehlenden Idee dahinter oder schlicht bei mangelnder Wertschätzung gegenüber dem Empfänger?

Ich denke, das eigentliche Problem ist, dass vielen Unternehmen nicht genau klar ist, wie sie Werbegeschenke sinnvoll einsetzen können. Oft fehlen klare Ziele und klar definierte Zielgruppen für die Werbemittel.

Dennoch können klassische Werbeträger sehr effektiv sein, auch wenn sie preiswert und klein sind. Ein Beispiel sind Feuerzeuge für ein Geschäft, das Kerzen verkauft. Das Ziel besteht darin, dass die Kundinnen und Kunden die Marke positiv in Erinnerung behalten. Wenn man das Feuerzeug beim Kerzenkauf verschenkt, erhalten die Kundinnen und Kunden sofort etwas Passendes, mit dem sie die Kerze direkt anzünden können.

In diesem Fall passt das Feuerzeug perfekt und entfaltet seine volle Werbewirkung. Denn sie bieten den Beschenkten einen Mehrnutzen und ihre Marke wird positiv wahrgenommen.

Was macht Ihrer Erfahrung nach den Unterschied zwischen einem Produkt, das im Müll landet, und einem, das tatsächlich Markenbindung schafft?

Man muss ehrlich sein und zugeben, dass viele Werbegeschenke irgendwann im Müll landen. Das liegt jedoch auch daran, dass es sich um Gebrauch- und Verbrauchsgegenstände handelt.

Um die Markenbindung zu stärken, gilt vor allem, dass Sie Produkte an Ihre Zielgruppe verschenken, die ihr einen Mehrwert bieten.

Finden Sie heraus, wie der Alltag Ihrer Zielgruppe aussieht, und suchen Sie passende Geschenke aus.

Darüber hinaus empfehlen wir, Ihre Kunden mit einer wirklichen Überraschung zu beschenken. Das können Sie z. B. durch das Verschenken von hochwertigen Werbeträgern oder möglichst persönlichen Geschenken erreichen, die zeigen, dass Sie sich Mühe gegeben haben, Ihre Kunden als Einzelpersonen zu verstehen.

Gift Campaign ist in Barcelona gestartet und heute europaweit aktiv. Welche Marktlücke haben Sie damals gesehen, die andere Anbieter schlicht übersehen haben?

Ganz ehrlich muss man sagen, dass der deutsche Werbemittelmarkt stark umkämpft ist. Wir haben jedoch festgestellt, dass wir sehr wettbewerbsfähig sind. Zum einen konnten wir durch ein Benchmarking feststellen, dass wir preiswerter als die Konkurrenz sind.

Zum anderen bieten wir einen überragenden Kundenservice, der in dieser Branche essenziell ist – schließlich geht es um die Personalisierung von Produkten, die oft in großen Stückzahlen bestellt werden. Deswegen ist ein kompetenter Service während des gesamten Kaufprozesses uns sehr wichtig. Unsere Bewertungen (aktuell 4,9 bei Google, kein Konkurrent hat das) zeigen, dass unser Service einzigartig ist.

Geschwindigkeit, Preis und Auswahl. Welche Prozesse im Hintergrund mussten Sie dafür völlig neu denken – besonders im Vergleich zu klassischen Werbeartikelhändlern?



Eigentlich mussten wir gar nicht so viel neu denken, schließlich waren wir, als wir in den deutschen Markt eingetreten sind, bereits in anderen Märkten erfolgreich.

Es war jedoch wichtig, das richtige Personal einzustellen, das sich mit dem deutschen Markt und unseren Kunden auskennt. Außerdem war es notwendig, mit neuen Zulieferern zusammenzuarbeiten, um unser Produktangebot zu erweitern und die Lieferzeiten zu verkürzen.

Nachhaltigkeit wird im Werbeartikelmarkt zunehmend zum Pflichtprogramm. Wie verändert dieser Trend Ihr Sortiment – gibt es Hürden?

Ja, das stimmt zu 100 Prozent. Diese Erfahrung machen wir auch in den Einzelgesprächen mit unseren Kunden und dem Kundenservice. In den letzten Jahren haben wir unser Angebot an nachhaltigen Produkten stark erweitert. Aktuell besteht bereits rund 32 Prozent unseres Sortiments aus nachhaltigen Produkten, entweder aus recycelten, recycelbaren oder wiederverwendbaren Materialien. In den letzten Jahren haben wir diesen Bereich kontinuierlich ausgebaut.

Zusätzlich führen wir Produkte mit insgesamt 13 verschiedenen Zertifizierungen, darunter unter anderem GOTS, RCS und Fairtrade. Ein weiterer wichtiger Schritt ist unsere Ecovadis-Zertifizierung, bei der wir voraussichtlich bis Ende dieses Jahres den Status „Silver“ offiziell erhalten werden. Wir haben auch einen Nachhaltigkeitsbericht, den wir im nächsten Jahr auf Deutsch veröffentlichen möchten.

Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, als Unternehmen noch nachhaltiger zu werden. Unser Ziel ist es, in jeder Produktkategorie nachhaltige Alternativen anzubieten. Eine aktuelle Hürde ist, dass diese nachhaltigen Varianten oft noch teurer sind, was sie für gewisse Budgets weniger attraktiv macht. Hier gilt es, gemeinsam mit den Kunden die richtige Balance zwischen Preis, Wirkung und Umweltbewusstsein zu finden.

Warum ist „schlechte Auswahl“ aus Ihrer Sicht ein strategischer Fehler?



Man sollte sich immer die nötige Zeit nehmen, um die passenden Werbemittel auszuwählen. Wie bereits erwähnt, ist es entscheidend, sich im Vorfeld über die Zielgruppe, den Einsatzzweck und die gewünschte Wirkung im Klaren zu sein. Nur so lässt sich vermeiden, dass die Werbeartikel beliebig oder austauschbar wirken.

Darüber hinaus sollten Werbemittel stets das gewünschte Markenimage widerspiegeln. Ein hochwertiger, nachhaltiger oder innovativer Auftritt erfordert andere Produkte als eine reine Reichweitenaktion. Doch nicht nur die Produktauswahl ist entscheidend, sondern auch, was und wie es auf den Artikel gedruckt wird. Selbst ein gut gewähltes Produkt kann seine Wirkung verlieren, wenn das Design oder die Botschaft nicht überzeugen.

Oft wirkt ein starkes, durchdachtes Design oder eine klare, emotionale Botschaft besser als ein schlicht platziertes Logo. Umgekehrt können ein unpassender Slogan oder eine schwache Gestaltung die Wahrnehmung des gesamten Geschenks negativ beeinflussen. Man kann sich also nicht nur bei der Produktauswahl, sondern auch bei der Entscheidung darüber, was auf das Werbemittel gedruckt wird, irren. Beides zusammen bestimmt letztlich, wie der Werbeartikel wahrgenommen wird und welches Bild der Marke beim Empfänger entsteht.