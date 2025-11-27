Jefferies senkt Ziel für Vossloh auf 72 Euro - 'Hold'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vossloh Aktie

Die Vossloh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 70,00 auf Tradegate (27. November 2025, 15:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vossloh Aktie um +0,43 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,39 %.

Die Marktkapitalisierung von Vossloh bezifferte sich zuletzt auf 1,35 Mrd..

Vossloh zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5600 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 92,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 72,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 108,00EUR was eine Bandbreite von +3,00 %/+54,51 % bedeutet.