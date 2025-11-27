    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVossloh AktievorwärtsNachrichten zu Vossloh

    ANALYSE-FLASH

    Jefferies senkt Ziel für Vossloh auf 72 Euro - 'Hold'

    Für Sie zusammengefasst
    • Jefferies senkt Vossloh-Kursziel auf 72 Euro.
    • Einstufung bleibt bei "Hold" trotz Infrastrukturinvestitionen.
    • Aktienkurs fiel wegen schwacher Fundamentaldaten.
    NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Vossloh nach dem Besuch des Deutschen Eigenkapitalforums von 95 auf 72 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Obwohl die Ankündigung von Infrastrukturinvestitionen in Deutschland den Bahntechnikkonzern als einen der Hauptnutznießer positioniert habe, sei der Aktienkurs in den letzten Wochen zurückgegangen, schrieb Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zur Begründung verwies der Experte auf sich abschwächende Fundamentaldaten. Insofern habe der Kurs nicht mit den hohen Markterwartungen Schritt halten können. Er bleibe bei seinem "Hold"-Votum, bis es bedeutende Kurstreiber wie etwa hohe Auftragseingänge gebe./la/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 07:58 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / 07:58 / ET

    Vossloh

    -0,14 %
    +0,43 %
    -16,39 %
    -21,72 %
    +68,23 %
    +74,31 %
    +79,69 %
    +15,73 %
    +12.820,52 %
    ISIN:DE0007667107WKN:766710

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vossloh Aktie

    Die Vossloh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 70,00 auf Tradegate (27. November 2025, 15:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vossloh Aktie um +0,43 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,39 %.

    Die Marktkapitalisierung von Vossloh bezifferte sich zuletzt auf 1,35 Mrd..

    Vossloh zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5600 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 92,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 72,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 108,00EUR was eine Bandbreite von +3,00 %/+54,51 % bedeutet.


    Rating: Hold
    Analyst:
    Kursziel: 72 Euro


