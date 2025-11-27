ANALYSE-FLASH
Jefferies senkt Ziel für Vossloh auf 72 Euro - 'Hold'
- Jefferies senkt Vossloh-Kursziel auf 72 Euro.
- Einstufung bleibt bei "Hold" trotz Infrastrukturinvestitionen.
- Aktienkurs fiel wegen schwacher Fundamentaldaten.
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Vossloh nach dem Besuch des Deutschen Eigenkapitalforums von 95 auf 72 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Obwohl die Ankündigung von Infrastrukturinvestitionen in Deutschland den Bahntechnikkonzern als einen der Hauptnutznießer positioniert habe, sei der Aktienkurs in den letzten Wochen zurückgegangen, schrieb Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zur Begründung verwies der Experte auf sich abschwächende Fundamentaldaten. Insofern habe der Kurs nicht mit den hohen Markterwartungen Schritt halten können. Er bleibe bei seinem "Hold"-Votum, bis es bedeutende Kurstreiber wie etwa hohe Auftragseingänge gebe./la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 07:58 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / 07:58 / ET
Die Vossloh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 70,00 auf Tradegate (27. November 2025, 15:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vossloh Aktie um +0,43 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,39 %.
Die Marktkapitalisierung von Vossloh bezifferte sich zuletzt auf 1,35 Mrd..
Vossloh zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5600 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 92,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 72,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 108,00EUR was eine Bandbreite von +3,00 %/+54,51 % bedeutet.
Kursziel: 72 Euro
Vossloh ist jetzt aus meiner Sicht fair bewertet mit Tendenz steigend. Das Unternehmen scheint sich kontinuierlich positiv zu entwickeln.
Ich bin mal (wieder) mit einer Starter Posi rein, da ich den Kursrutsch für übertrieben halte.
In dieser Folge von Mehrwert spricht Christoph Schlienkamp mit Dr. Thomas Triska, CFO der Vossloh AG. Gemeinsam beleuchten wir Vosslohs Weg vom „Gemischtwarenladen“ zum internationalen Systemhaus für den Fahrweg Schiene, die Rolle von Innovation und KI bei Smart Maintenance sowie die größte Akquisition der Firmengeschichte – Sateba. Ein Gespräch über die Schiene als Verkehrsträger der Zukunft und darüber, wie Vossloh Transformation, Innovation und Wachstum verbindet.
Themen dieser Folge:
• Transformation vom Schraubenlieferanten zum Systemanbieter
• Digitale Lösungen & KI als Treiber smarter Instandhaltung
• Nachhaltigkeit als Differenzierungsmerkmal – wie grün kann Bahntechnik sein?
• Infrastrukturboom weltweit: Chancen, Risiken und Engpässe
• Was Investoren an der Vossloh-Story oft übersehen
Zum Abschluss verrät Dr. Triska, warum Vossloh seines Erachtens im Spannungsfeld von Transformation, Innovation und Zukunft bestens aufgestellt ist.
