    Eltern greifen zu Lernspielzeug made in Germany

    Wien (ots) - Warum Tiptoi & Tonies bei Wishbob ganz vorne liegen

    Die aktuellen Geschenketrends auf der Online-Wunschlisten-Plattform Wishbob
    zeichnen ein deutliches Bild: Pädagogisch wertvolle Spielwaren deutscher
    Hersteller sind gefragter denn je. Besonders auffällig ist dabei der Erfolg von
    Ravensburgers Tiptoi - gleich fünf Produkte des interaktiven Lernsystems
    befinden sich unter den häufigsten Geschenken. Mit Blick auf die bevorstehenden
    Feiertage deutet vieles darauf hin, dass Tiptoi auch in diesem
    Weihnachtsgeschäft zu den Favoriten auf den Wunschzetteln gehören wird.

    Tiptoi - interaktives Lernen mit OID-Technologie

    Der Tiptoi-Stift erkennt mithilfe der OID-Technologie unsichtbare Punktmuster
    auf Büchern, Spielen oder Puzzles und spielt passende Geräusche, Musik oder
    gesprochene Inhalte ab.

    Besonders beliebt sind Klassiker aus der Reihe "Wieso? Weshalb? Warum?" sowie
    Bücher und Spiele aus der Serie "Suchen und Entdecken", die Kinder durch
    alltagsnahe Themen führen. Unter den Bestsellern bei Wishbob befinden sich
    Tiptoi "Kennst du diese Tiergeräusche?" und Tiptoi "Suchen und Entdecken -
    Fahrzeuge".

    Erwähnenswert sind außerdem zwei deutsche Hersteller, die ebenfalls mit zwei
    Produkten in den oberen Wishbob-Charts vertreten sind: "Halli Galli Junior" von
    AMIGO - ein Reaktionsspiel mit einfachen Regeln, das speziell für jüngere Kinder
    entwickelt wurde - sowie "Erster Obstgarten" von Haba, ein kooperatives Farb-
    und Zuordnungsspiel, das bereits Kleinkinder ans gemeinsame Spielen heranführt.

    Tonies finden ihren Platz im modernen Kinderzimmer

    Ebenfalls stark vertreten sind Produkte der Marke Tonies. Die Toniebox und die
    dazugehörigen Hörfiguren zählen zu den bekanntesten Audiosystemen für Kinder.
    Die Erfinder Patric Faßbender und Marcus Stahl entwickelten die Toniebox als
    alternative Lösung zu zerkratzbaren CDs. Seit dem Marktstart 2016 hat sich das
    System in mehreren europäischen Ländern und in den USA etabliert.

    Zu den meistgewählten Tonies zählen Hörfiguren zu Disney-Geschichten, "PAW
    Patrol", "Die Eiskönigin" sowie die Kreativ-Tonies, die eigene Sprachaufnahmen
    ermöglichen.

    Kuratierte Empfehlungen beeinflussen das Einkaufsverhalten

    Wishbob bietet kuratierte Geschenkideen nach Alter, um Eltern die Auswahl von
    altersgerechten und thematisch passenden Produkten zu erleichtern. Während
    Marken wie LEGO und Playmobil im deutschen Spielwarenmarkt insgesamt - und auch
    auf Wishbob - vor allem wegen ihrer Konstruktions- und Rollenspielwelten sehr
    beliebt sind, greifen Eltern auf Wishbob etwas häufiger bewusst zu Spielwaren,
    die stärker Lern- und Entdeckungsaspekte betonen, wie etwa Tiptoi-Produkte. Mit
    Blick auf die kommenden Weihnachtstage darf man gespannt sein, ob sich dieser
    Trend weiter fortsetzt.

    Über Wishbob

    Wishbob ist im Google Play Store der bestbewertete Anbieter von
    Online-Wunschlisten. Die Plattform steht sowohl im Webbrowser als auch auf iOS-
    und Android-Geräten zur Verfügung. Nutzerinnen und Nutzer können Wunschlisten
    für Anlässe wie Weihnachten, Geburtstage oder Babypartys erstellen. Dank der
    kuratierten Geschenkideen bietet Wishbob Familien eine besonders
    benutzerfreundliche und inspirierende Erfahrung.

    Links:

    - Wishbob Website (https://www.wishbob.com/?utm_source=press_news2_christmas_202
    5&ref=press_news2_christmas_2025)
    - Wishbob Android App (https://play.google.com/store/apps/details?id=nod.wishbob
    &utm_source=press_news2_christmas_2025)
    - Wishbob iOS App (https://apps.apple.com/at/app/wishbob/id1488915458?utm_source
    =press_news2_christmas_2025)

