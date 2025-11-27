Eltern greifen zu Lernspielzeug made in Germany

Wien (ots) - Warum Tiptoi & Tonies bei Wishbob ganz vorne liegen



Die aktuellen Geschenketrends auf der Online-Wunschlisten-Plattform Wishbob

zeichnen ein deutliches Bild: Pädagogisch wertvolle Spielwaren deutscher

Hersteller sind gefragter denn je. Besonders auffällig ist dabei der Erfolg von

Ravensburgers Tiptoi - gleich fünf Produkte des interaktiven Lernsystems

befinden sich unter den häufigsten Geschenken. Mit Blick auf die bevorstehenden

Feiertage deutet vieles darauf hin, dass Tiptoi auch in diesem

Weihnachtsgeschäft zu den Favoriten auf den Wunschzetteln gehören wird.



Tiptoi - interaktives Lernen mit OID-Technologie







auf Büchern, Spielen oder Puzzles und spielt passende Geräusche, Musik oder

gesprochene Inhalte ab.



Besonders beliebt sind Klassiker aus der Reihe "Wieso? Weshalb? Warum?" sowie

Bücher und Spiele aus der Serie "Suchen und Entdecken", die Kinder durch

alltagsnahe Themen führen. Unter den Bestsellern bei Wishbob befinden sich

Tiptoi "Kennst du diese Tiergeräusche?" und Tiptoi "Suchen und Entdecken -

Fahrzeuge".



Erwähnenswert sind außerdem zwei deutsche Hersteller, die ebenfalls mit zwei

Produkten in den oberen Wishbob-Charts vertreten sind: "Halli Galli Junior" von

AMIGO - ein Reaktionsspiel mit einfachen Regeln, das speziell für jüngere Kinder

entwickelt wurde - sowie "Erster Obstgarten" von Haba, ein kooperatives Farb-

und Zuordnungsspiel, das bereits Kleinkinder ans gemeinsame Spielen heranführt.



Tonies finden ihren Platz im modernen Kinderzimmer



Ebenfalls stark vertreten sind Produkte der Marke Tonies. Die Toniebox und die

dazugehörigen Hörfiguren zählen zu den bekanntesten Audiosystemen für Kinder.

Die Erfinder Patric Faßbender und Marcus Stahl entwickelten die Toniebox als

alternative Lösung zu zerkratzbaren CDs. Seit dem Marktstart 2016 hat sich das

System in mehreren europäischen Ländern und in den USA etabliert.



Zu den meistgewählten Tonies zählen Hörfiguren zu Disney-Geschichten, "PAW

Patrol", "Die Eiskönigin" sowie die Kreativ-Tonies, die eigene Sprachaufnahmen

ermöglichen.



Kuratierte Empfehlungen beeinflussen das Einkaufsverhalten



Wishbob bietet kuratierte Geschenkideen nach Alter, um Eltern die Auswahl von

altersgerechten und thematisch passenden Produkten zu erleichtern. Während

Marken wie LEGO und Playmobil im deutschen Spielwarenmarkt insgesamt - und auch

auf Wishbob - vor allem wegen ihrer Konstruktions- und Rollenspielwelten sehr

beliebt sind, greifen Eltern auf Wishbob etwas häufiger bewusst zu Spielwaren,

die stärker Lern- und Entdeckungsaspekte betonen, wie etwa Tiptoi-Produkte. Mit

Blick auf die kommenden Weihnachtstage darf man gespannt sein, ob sich dieser

Trend weiter fortsetzt.



Über Wishbob



Wishbob ist im

Online-Wunschlisten. Die Plattform steht sowohl im Webbrowser als auch auf iOS-

und Android-Geräten zur Verfügung. Nutzerinnen und Nutzer können Wunschlisten

für Anlässe wie Weihnachten, Geburtstage oder Babypartys erstellen. Dank der

kuratierten Geschenkideen bietet Wishbob Familien eine besonders

benutzerfreundliche und inspirierende Erfahrung.



