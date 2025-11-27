Weihnachten 2025
Eltern greifen zu Lernspielzeug made in Germany
Wien (ots) - Warum Tiptoi & Tonies bei Wishbob ganz vorne liegen
Die aktuellen Geschenketrends auf der Online-Wunschlisten-Plattform Wishbob
zeichnen ein deutliches Bild: Pädagogisch wertvolle Spielwaren deutscher
Hersteller sind gefragter denn je. Besonders auffällig ist dabei der Erfolg von
Ravensburgers Tiptoi - gleich fünf Produkte des interaktiven Lernsystems
befinden sich unter den häufigsten Geschenken. Mit Blick auf die bevorstehenden
Feiertage deutet vieles darauf hin, dass Tiptoi auch in diesem
Weihnachtsgeschäft zu den Favoriten auf den Wunschzetteln gehören wird.
Tiptoi - interaktives Lernen mit OID-Technologie
Tiptoi - interaktives Lernen mit OID-Technologie
Über Wishbob
Wishbob ist im Google Play Store der bestbewertete Anbieter von
Online-Wunschlisten. Die Plattform steht sowohl im Webbrowser als auch auf iOS-
und Android-Geräten zur Verfügung. Nutzerinnen und Nutzer können Wunschlisten
für Anlässe wie Weihnachten, Geburtstage oder Babypartys erstellen. Dank der
kuratierten Geschenkideen bietet Wishbob Familien eine besonders
benutzerfreundliche und inspirierende Erfahrung.
auf Büchern, Spielen oder Puzzles und spielt passende Geräusche, Musik oder
gesprochene Inhalte ab.
Besonders beliebt sind Klassiker aus der Reihe "Wieso? Weshalb? Warum?" sowie
Bücher und Spiele aus der Serie "Suchen und Entdecken", die Kinder durch
alltagsnahe Themen führen. Unter den Bestsellern bei Wishbob befinden sich
Tiptoi "Kennst du diese Tiergeräusche?" und Tiptoi "Suchen und Entdecken -
Fahrzeuge".
Erwähnenswert sind außerdem zwei deutsche Hersteller, die ebenfalls mit zwei
Produkten in den oberen Wishbob-Charts vertreten sind: "Halli Galli Junior" von
AMIGO - ein Reaktionsspiel mit einfachen Regeln, das speziell für jüngere Kinder
entwickelt wurde - sowie "Erster Obstgarten" von Haba, ein kooperatives Farb-
und Zuordnungsspiel, das bereits Kleinkinder ans gemeinsame Spielen heranführt.
Tonies finden ihren Platz im modernen Kinderzimmer
Ebenfalls stark vertreten sind Produkte der Marke Tonies. Die Toniebox und die
dazugehörigen Hörfiguren zählen zu den bekanntesten Audiosystemen für Kinder.
Die Erfinder Patric Faßbender und Marcus Stahl entwickelten die Toniebox als
alternative Lösung zu zerkratzbaren CDs. Seit dem Marktstart 2016 hat sich das
System in mehreren europäischen Ländern und in den USA etabliert.
Zu den meistgewählten Tonies zählen Hörfiguren zu Disney-Geschichten, "PAW
Patrol", "Die Eiskönigin" sowie die Kreativ-Tonies, die eigene Sprachaufnahmen
ermöglichen.
Kuratierte Empfehlungen beeinflussen das Einkaufsverhalten
Wishbob bietet kuratierte Geschenkideen nach Alter, um Eltern die Auswahl von
altersgerechten und thematisch passenden Produkten zu erleichtern. Während
Marken wie LEGO und Playmobil im deutschen Spielwarenmarkt insgesamt - und auch
auf Wishbob - vor allem wegen ihrer Konstruktions- und Rollenspielwelten sehr
beliebt sind, greifen Eltern auf Wishbob etwas häufiger bewusst zu Spielwaren,
die stärker Lern- und Entdeckungsaspekte betonen, wie etwa Tiptoi-Produkte. Mit
Blick auf die kommenden Weihnachtstage darf man gespannt sein, ob sich dieser
Trend weiter fortsetzt.
Über Wishbob
Wishbob ist im Google Play Store der bestbewertete Anbieter von
Online-Wunschlisten. Die Plattform steht sowohl im Webbrowser als auch auf iOS-
und Android-Geräten zur Verfügung. Nutzerinnen und Nutzer können Wunschlisten
für Anlässe wie Weihnachten, Geburtstage oder Babypartys erstellen. Dank der
kuratierten Geschenkideen bietet Wishbob Familien eine besonders
benutzerfreundliche und inspirierende Erfahrung.
