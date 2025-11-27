Börsenstart USA - 27.11. - US Tech 100 schwach -0,08 %

Der Dow Jones steht bei 47.444,97 PKT und gewinnt bisher 0,00 %.

Top-Werte: Verizon Communications +0,56 %, Caterpillar +0,56 %, Boeing +0,46 %, Walmart +0,42 %, Microsoft +0,29 %

Flop-Werte: Salesforce -0,83 %, Amgen -0,57 %, IBM -0,39 %, NVIDIA -0,35 %, Merck & Co -0,33 %

Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:50) bei 25.224,15 PKT und fällt um -0,08 %.

Top-Werte: Microstrategy (Doing business Strategy) (A) +1,47 %, Marvell Technology +1,05 %, Baker Hughes Company Registered (A) +1,03 %, PDD Holdings Incorporation (A) (A) +0,85 %, Old Dominion Freight Line +0,76 %

Flop-Werte: Intel -1,20 %, Microchip Technology -1,00 %, Synopsys -0,89 %, Tesla -0,88 %, Cadence Design Systems -0,88 %

Der S&P 500 steht aktuell (15:59:51) bei 6.813,24 PKT und fällt um -0,01 %.

Top-Werte: Robinhood Markets Registered (A) +1,72 %, Omnicom Group +1,33 %, Garmin +1,19 %, Intel -1,20 %, Texas Pacific Land -1,27 %

Flop-Werte: Medtronic -1,92 %, Albemarle -1,85 %, Newmont Corporation -1,45 %