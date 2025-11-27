DAX, Arise & Co. – Tops & Flops der Community am Nachmittag
Foto: BayWa AG
🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Arise
|+47,58 %
|Erneuerbare Energien
|🥈
|Deezer
|+18,32 %
|Finanzdienstleistungen
|🥉
|PUMA
|+15,70 %
|Freizeit
|🟥
|Enapter
|-6,32 %
|Erneuerbare Energien
|🟥
|DroneShield
|-8,28 %
|Sonstige Technologie
|🟥
|LIVECHAT Software
|-9,03 %
|Informationstechnologie
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
Anzeige
Präsentiert von
|Rang
|Wertpapier
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|PUMA
|Freizeit
|🥈
|ABO Energy
|Erneuerbare Energien
|🥉
|DeFi Technologies
|Finanzdienstleistungen
|Grande Portage Resources
|Rohstoffe
|DroneShield
|Sonstige Technologie
|Tilray Brands
|Pharmaindustrie
💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|DAX
|229
|-
|🥈
|Gerresheimer
|82
|Gesundheitswesen
|🥉
|Almonty Industries
|74
|Rohstoffe
|Viromed Medical
|62
|Gesundheitswesen
|Rheinmetall
|52
|Maschinenbau
|BayWa
|42
|Industrie/Mischkonzerne
Arise
Wochenperformance: +39,30 %
Wochenperformance: +39,30 %
Platz 1
Deezer
Wochenperformance: -4,83 %
Wochenperformance: -4,83 %
Platz 2
PUMA
Wochenperformance: +23,40 %
Wochenperformance: +23,40 %
Platz 3
Enapter
Wochenperformance: +17,31 %
Wochenperformance: +17,31 %
Platz 4
DroneShield
Wochenperformance: +1,86 %
Wochenperformance: +1,86 %
Platz 5
LIVECHAT Software
Wochenperformance: -4,12 %
Wochenperformance: -4,12 %
Platz 6
PUMA
Wochenperformance: +23,40 %
Wochenperformance: +23,40 %
Platz 7
ABO Energy
Wochenperformance: -33,73 %
Wochenperformance: -33,73 %
Platz 8
DeFi Technologies
Wochenperformance: +43,60 %
Wochenperformance: +43,60 %
Platz 9
Grande Portage Resources
Wochenperformance: +10,59 %
Wochenperformance: +10,59 %
Platz 10
DroneShield
Wochenperformance: +1,86 %
Wochenperformance: +1,86 %
Platz 11
Tilray Brands
Wochenperformance: -6,95 %
Wochenperformance: -6,95 %
Platz 12
DAX
Wochenperformance: +1,68 %
Wochenperformance: +1,68 %
Platz 13
Gerresheimer
Wochenperformance: +1,95 %
Wochenperformance: +1,95 %
Platz 14
Almonty Industries
Wochenperformance: +4,17 %
Wochenperformance: +4,17 %
Platz 15
Viromed Medical
Wochenperformance: +1,14 %
Wochenperformance: +1,14 %
Platz 16
Rheinmetall
Wochenperformance: -5,83 %
Wochenperformance: -5,83 %
Platz 17
BayWa
Wochenperformance: -4,75 %
Wochenperformance: -4,75 %
Platz 18
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
16 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte