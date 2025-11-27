    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPDD Holdings Incorporation (A) (A) AktievorwärtsNachrichten zu PDD Holdings Incorporation (A) (A)

    US-Zölle erhöhen Druck

    144 Mio. Euro Gewinneinbruch im deutschen Black-Friday-Handel

    Düsseldorf (ots) - Ein ungewöhnlich hohes Überangebot trifft in diesem Jahr auf
    die stärkste Shoppingphase des Handels. Frühere Promotions, härterer Wettbewerb
    und steigender Werbedruck verschärfen die ohnehin angespannte Margensituation
    deutscher Händler.

    Deutschlands Einzelhändler stehen in diesem Jahr vor einer besonders schwierigen
    Black-Friday-Saison. Eine neue Analyse von Kearney und dem KI-Preisspezialisten
    7Learnings zeigt, dass infolge höherer US-Zölle auf asiatische Importe deutlich
    mehr Warenströme nach Europa umgeleitet werden. Der Effekt: rund 11 Prozent
    zusätzliches Angebot auf dem europäischen Markt - just in der umsatzstärksten
    Shoppingphase des Jahres.

    Um die überschüssigen Warenbestände abzubauen, werden Händler in Deutschland
    gezwungen sein, ihre Preise noch stärker zu senken und Rabattaktionen zu
    verlängern. Laut Modellrechnungen von Kearney und 7Learnings bedeutet dies einen
    zusätzlichen Gewinneinbruch von rund 144 Millionen Euro über den gesamten
    Black-Friday-Zeitraum hinweg. Am stärksten betroffen sind die Segmente Mode und
    Unterhaltungselektronik, die gemeinsam über 106 Millionen Euro des Verlusts
    ausmachen.

    Insgesamt erwarten die Analysten für den deutschen Markt einen Black-Week-Umsatz
    von rund 23 Milliarden Euro und einen Gewinn von 2,4 Milliarden Euro. Die
    Profitabilität liegt hierbei unter dem Vorjahresniveau, was den zunehmenden
    Preis- und Kostendruck im Handel unterstreicht.

    Moritz Tybus, Partner, Kearney: "Ein Überangebot von 11 Prozent verändert das
    gesamte Preisgefüge. Händler müssen früher mit Promotions starten und stärker
    rabattieren, um vergleichbare Umsätze wie im Vorjahr zu erzielen - das drückt
    Margen in einer ohnehin angespannten Ertragslage."

    Felix Hoffman, CEO, 7Learnings: "Unsere KI-Modelle zeigen, dass der größte Hebel
    nicht nur beim Preis liegt, sondern in der Abstimmung von Preisstrategie,
    Marketingbudget und Lagerbeständen. Wer das intelligent kombiniert, kann trotz
    Preisdruck profitabel bleiben."

    Asiatische Exporte überschwemmen den Markt

    Der aktuelle Preisdruck ist nicht allein hausgemacht. Seit dem Ende der
    US-De-minimis-Regel für Importe unter 800 Dollar und den jüngsten
    Section-301-Zollerhöhungen weichen viele asiatische Exporteure auf Europa aus.
    Parallel verstärken chinesische Plattformen wie Temu und Shein ihre Aktivitäten
    in der EU - häufig mit aggressiver Preisgestaltung und hohem Marketingdruck.

    Auch die EU reagiert: Geplant ist unter anderem eine Zustellgebühr von zwei Euro
    auf Kleinsendungen aus Drittländern. Bis diese Regel greift, drängen jedoch noch
    Millionen zusätzlicher Pakete auf den europäischen Markt - pünktlich zum Black
