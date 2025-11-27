US-Zölle erhöhen Druck
144 Mio. Euro Gewinneinbruch im deutschen Black-Friday-Handel
Düsseldorf (ots) - Ein ungewöhnlich hohes Überangebot trifft in diesem Jahr auf
die stärkste Shoppingphase des Handels. Frühere Promotions, härterer Wettbewerb
und steigender Werbedruck verschärfen die ohnehin angespannte Margensituation
deutscher Händler.
Deutschlands Einzelhändler stehen in diesem Jahr vor einer besonders schwierigen
Black-Friday-Saison. Eine neue Analyse von Kearney und dem KI-Preisspezialisten
7Learnings zeigt, dass infolge höherer US-Zölle auf asiatische Importe deutlich
mehr Warenströme nach Europa umgeleitet werden. Der Effekt: rund 11 Prozent
zusätzliches Angebot auf dem europäischen Markt - just in der umsatzstärksten
Shoppingphase des Jahres.
Um die überschüssigen Warenbestände abzubauen, werden Händler in Deutschland
gezwungen sein, ihre Preise noch stärker zu senken und Rabattaktionen zu
verlängern. Laut Modellrechnungen von Kearney und 7Learnings bedeutet dies einen
zusätzlichen Gewinneinbruch von rund 144 Millionen Euro über den gesamten
Black-Friday-Zeitraum hinweg. Am stärksten betroffen sind die Segmente Mode und
Unterhaltungselektronik, die gemeinsam über 106 Millionen Euro des Verlusts
ausmachen.
Insgesamt erwarten die Analysten für den deutschen Markt einen Black-Week-Umsatz
von rund 23 Milliarden Euro und einen Gewinn von 2,4 Milliarden Euro. Die
Profitabilität liegt hierbei unter dem Vorjahresniveau, was den zunehmenden
Preis- und Kostendruck im Handel unterstreicht.
Moritz Tybus, Partner, Kearney: "Ein Überangebot von 11 Prozent verändert das
gesamte Preisgefüge. Händler müssen früher mit Promotions starten und stärker
rabattieren, um vergleichbare Umsätze wie im Vorjahr zu erzielen - das drückt
Margen in einer ohnehin angespannten Ertragslage."
Felix Hoffman, CEO, 7Learnings: "Unsere KI-Modelle zeigen, dass der größte Hebel
nicht nur beim Preis liegt, sondern in der Abstimmung von Preisstrategie,
Marketingbudget und Lagerbeständen. Wer das intelligent kombiniert, kann trotz
Preisdruck profitabel bleiben."
Asiatische Exporte überschwemmen den Markt
Der aktuelle Preisdruck ist nicht allein hausgemacht. Seit dem Ende der
US-De-minimis-Regel für Importe unter 800 Dollar und den jüngsten
Section-301-Zollerhöhungen weichen viele asiatische Exporteure auf Europa aus.
Parallel verstärken chinesische Plattformen wie Temu und Shein ihre Aktivitäten
in der EU - häufig mit aggressiver Preisgestaltung und hohem Marketingdruck.
Auch die EU reagiert: Geplant ist unter anderem eine Zustellgebühr von zwei Euro
auf Kleinsendungen aus Drittländern. Bis diese Regel greift, drängen jedoch noch
Millionen zusätzlicher Pakete auf den europäischen Markt - pünktlich zum Black
