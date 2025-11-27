144 Mio. Euro Gewinneinbruch im deutschen Black-Friday-Handel

Düsseldorf (ots) - Ein ungewöhnlich hohes Überangebot trifft in diesem Jahr auf

die stärkste Shoppingphase des Handels. Frühere Promotions, härterer Wettbewerb

und steigender Werbedruck verschärfen die ohnehin angespannte Margensituation

deutscher Händler.



Deutschlands Einzelhändler stehen in diesem Jahr vor einer besonders schwierigen

Black-Friday-Saison. Eine neue Analyse von Kearney und dem KI-Preisspezialisten

7Learnings zeigt, dass infolge höherer US-Zölle auf asiatische Importe deutlich

mehr Warenströme nach Europa umgeleitet werden. Der Effekt: rund 11 Prozent

zusätzliches Angebot auf dem europäischen Markt - just in der umsatzstärksten

Shoppingphase des Jahres.





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu PDD Holdings! Short 125,62€ 0,82 × 12,53 Zum Produkt Long 107,00€ 0,95 × 10,68 Zum Produkt