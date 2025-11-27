Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 27.11.2025
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 27.11.2025 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Bechtle
Tagesperformance: +8,56 %
Platz 1
Performance 1M: +13,35 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bechtle
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Bechtle im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt, geprägt von einer volatilen Kursentwicklung in den letzten 14 Tagen. Analysten empfehlen den Kauf, trotz gesenktem Kursziel auf 45,50 €. Positive Quartalszahlen und ein optimistischer Ausblick des Vorstands stärken das Vertrauen, während Digitalisierung und NIS-2-Richtlinie zusätzliche Wachstumsimpulse versprechen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Bechtle eingestellt.
SMA Solar Technology
Tagesperformance: +5,17 %
Platz 2
Performance 1M: +35,94 %
Evotec
Tagesperformance: +3,43 %
Platz 3
Performance 1M: -17,11 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Evotec
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Evotec im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war negativ, was zu Skepsis führt. Anleger erwarten eine Stabilisierung über 6 Euro, während einige auf eine Erholung auf 9 bis 10 Euro hoffen. Bedenken über hohe Personalkosten und die Rentabilität nach dem Sandoz-Deal prägen die Diskussion.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Evotec eingestellt.
ATOSS Software
Tagesperformance: +3,07 %
Platz 4
Performance 1M: -4,57 %
Infineon Technologies
Tagesperformance: +2,47 %
Platz 5
Performance 1M: +3,99 %
SILTRONIC AG
Tagesperformance: +2,40 %
Platz 6
Performance 1M: -18,31 %
CANCOM SE
Tagesperformance: +2,24 %
Platz 7
Performance 1M: +2,47 %
AIXTRON
Tagesperformance: +2,10 %
Platz 8
Performance 1M: +37,00 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu AIXTRON im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Trotz eines schwachen Chipsektors zeigt AIXTRON Stabilität und positive Entwicklungen in der GaN-Technologie. Anleger sind nervös über den plötzlichen Kursanstieg, aber optimistisch, dass positive Nachrichten den Kurs weiter ankurbeln könnten. Die Handelsaktivität bleibt gering, was Unsicherheit signalisiert.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber AIXTRON eingestellt.
