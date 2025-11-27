Zwischen Finanz-Memes und Real-Talk
Wie die junge Generation auf Reddit über Geld spricht / Jeder fünfte Deutsche diskutiert bereits auf Reddit über Geld - insbesondere unter den Jüngeren (FOTO)
Berlin (ots) - Wer sagt, dass Geld langweilig sein muss? Auf Reddit sind
Finanzen alles andere als trocken. Immer mehr junge Menschen tauchen in
Geldgespräche ein und verbinden dabei ungefilterte Ehrlichkeit mit Humor, Memes
und echter Unterstützung durch Gleichaltrige. Es ist keine Überraschung, dass
fast jeder fünfte Angehörige der Generation Z sich mittlerweile an
Online-Communities wendet, um Ratschläge zu Gehaltsverhandlungen zu erhalten -
ein klares Zeichen dafür, wie digitale Plattformen die Finanzbildung der
nächsten Generation verändern.
In diesen Räumen entsteht eine neue Kultur rund um das Thema Geld, die bei der
Generation Z und den Millennials großen Anklang findet: von kreativen Spartipps
über clevere Investitionen bis hin zur ersten Gehaltsverhandlung.
Dein Geld. Deine Community.
Finanzen sind für die deutsche Gen Z und Millennials längst kein Tabuthema mehr
- zumindest nicht auf Reddit. Eine aktuelle repräsentativen Studie* zeigt, dass
jeder Fünfte in Deutschland aktiv auf der Plattform über Finanzen diskutiert.
Die Nutzer interessieren sich besonders für Tipps zum Sparen und Investieren (38
%) sowie für Steuer- und Rentenberatung (34 %), während sich fast ein Viertel
mit Gehaltsverhandlungen und Geschichten aus dem Arbeitsalltag beschäftigt.
"Reddit entwickelt sich zunehmend zu einem kollektiven Handbuch für das moderne
Leben" , so Justus Hildebrandt, Growth Lead for Germany für Reddit . "Hier gibt
es Antworten auf Augenhöhe, authentisch und nicht belehrend - und dazu ein paar
Memes, die den Tag retten."
Lernen in der digitalen Gemeinschaft: Wie Finanzbildung Spaß macht
Inflation, Einkommensunsicherheit und mangelndes Finanzwissen bereiten vielen
Stress, so die aktuelle Studie. Mehr als jeder dritte Deutsche (35 %) fühlt sich
unwohl dabei, über sein Gehalt zu sprechen, und ein Drittel (36 %) fühlt sich
unvorbereitet für Gehaltsverhandlungen. Junge Menschen empfinden weniger Stress
und machen sich weniger Sorgen um Schulden als Menschen im Alter von 25 bis 35
Jahren.
Vor dem Hintergrund finanzieller Belastungen ( Wird Deutschland für die Gen Z
noch Wohlstand bieten? (https://www.reddit.com/r/Finanzen/comments/1nffaqs/wird_
deutschland_f%C3%BCr_die_gen_z_noch_wohlstand/) ) und sich verändernder
Druckfaktoren sticht die Generation Z durch ihre Einstellung zum Geld hervor:
Sie spricht offener mit Freunden über ihr Gehalt als der durchschnittliche
Deutsche. Anstatt Geldthemen zu scheuen, bricht sie aktiv mit langjährigen Tabus
und betrachtet Gespräche über Finanzen als etwas Normales - sogar als etwas
Beflügelndes.
Und hier kommen die Online Communities ins Spiel: Da traditionelle Quellen für
Finanzberatung für jüngere Generationen an Relevanz verlieren, werden
Plattformen wie Reddit zu wichtigen Orten, an denen man voneinander lernen kann.
Die Anonymität der Plattform (von 33 % der Nutzer genannt) senkt die
Hemmschwelle, schwierige oder sensible Themen anzusprechen, während die Vielfalt
der Meinungen (von 25 % geschätzt) die Diskussionen interessant und
nachvollziehbar macht.
Finanzen sind kein trockenes, langweiliges Thema mehr - sie sind Teil der
alltäglichen Online-Konversation. Durch die Mischung aus Unterhaltung,
Authentizität und Peer-to-Peer-Wissen macht Reddit das Thema Geld zugänglich und
sogar unterhaltsam. Es ist ein Ort, an dem junge Menschen ermutigt werden, sich
mit Offenheit ( Anforderungen an den Arbeitsplatz (https://www.reddit.com/r/arbe
itsleben/comments/1noima5/hey_gen_z_was_sind_eure_anforderungen_und_red/) ),
Humor und einem starken Gemeinschaftsgefühl mit Finanzthemen
auseinanderzusetzen.
Weitere Informationen zur Studie sowie hochauflösendes Bildmaterial stehen auf
Anfrage zur Verfügung.
Mehr zu Reddit finden Sie hier (https://www.reddit.com/) .
Hinweise für Redaktionen
- Mit über 100.000 Communities (sogenannten Subreddits) erfreut sich Reddit in
Deutschland wachsender Beliebtheit. Die Social-Plattform verzeichnete ein
jährliches Wachstum von über 35 % bei den wöchentlich aktiven Nutzerinnen und
Nutzern (Q2 2024 vs. Q2 2025).** Die größte deutsche Finanz Community,
r/finanzen, zählt inzwischen mehr als 600.000 wöchentliche Besucher.
- In Deutschland sind Finanz-Communities und -Gespräche im Jahresvergleich um 33
% gewachsen, was zeigt, dass immer mehr Menschen auf Reddit nach authentischem
Rat und echten Erfahrungen suchen.
*Repräsentative Studie über Finanz-Communities, im Auftrag von Reddit
durchgeführt von The Weber Shandwick Collective. Befragt wurden 2.000 Erwachsene
in Deutschland, Oktober 2025.
**Reddit Insights powered by Community Intelligence, DE, Q2 2025 vs. Q2 2024.
