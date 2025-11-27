Wie die junge Generation auf Reddit über Geld spricht / Jeder fünfte Deutsche diskutiert bereits auf Reddit über Geld - insbesondere unter den Jüngeren (FOTO)

Berlin (ots) - Wer sagt, dass Geld langweilig sein muss? Auf Reddit sind

Finanzen alles andere als trocken. Immer mehr junge Menschen tauchen in

Geldgespräche ein und verbinden dabei ungefilterte Ehrlichkeit mit Humor, Memes

und echter Unterstützung durch Gleichaltrige. Es ist keine Überraschung, dass

fast jeder fünfte Angehörige der Generation Z sich mittlerweile an

Online-Communities wendet, um Ratschläge zu Gehaltsverhandlungen zu erhalten -

ein klares Zeichen dafür, wie digitale Plattformen die Finanzbildung der

nächsten Generation verändern.



In diesen Räumen entsteht eine neue Kultur rund um das Thema Geld, die bei der

Generation Z und den Millennials großen Anklang findet: von kreativen Spartipps

über clevere Investitionen bis hin zur ersten Gehaltsverhandlung.





Dein Geld. Deine Community.Finanzen sind für die deutsche Gen Z und Millennials längst kein Tabuthema mehr- zumindest nicht auf Reddit. Eine aktuelle repräsentativen Studie* zeigt, dassjeder Fünfte in Deutschland aktiv auf der Plattform über Finanzen diskutiert.Die Nutzer interessieren sich besonders für Tipps zum Sparen und Investieren (38%) sowie für Steuer- und Rentenberatung (34 %), während sich fast ein Viertelmit Gehaltsverhandlungen und Geschichten aus dem Arbeitsalltag beschäftigt."Reddit entwickelt sich zunehmend zu einem kollektiven Handbuch für das moderneLeben" , so Justus Hildebrandt, Growth Lead for Germany für Reddit . "Hier gibtes Antworten auf Augenhöhe, authentisch und nicht belehrend - und dazu ein paarMemes, die den Tag retten."Lernen in der digitalen Gemeinschaft: Wie Finanzbildung Spaß machtInflation, Einkommensunsicherheit und mangelndes Finanzwissen bereiten vielenStress, so die aktuelle Studie. Mehr als jeder dritte Deutsche (35 %) fühlt sichunwohl dabei, über sein Gehalt zu sprechen, und ein Drittel (36 %) fühlt sichunvorbereitet für Gehaltsverhandlungen. Junge Menschen empfinden weniger Stressund machen sich weniger Sorgen um Schulden als Menschen im Alter von 25 bis 35Jahren.Vor dem Hintergrund finanzieller Belastungen ( Wird Deutschland für die Gen Znoch Wohlstand bieten? (https://www.reddit.com/r/Finanzen/comments/1nffaqs/wird_deutschland_f%C3%BCr_die_gen_z_noch_wohlstand/) ) und sich verändernderDruckfaktoren sticht die Generation Z durch ihre Einstellung zum Geld hervor:Sie spricht offener mit Freunden über ihr Gehalt als der durchschnittlicheDeutsche. Anstatt Geldthemen zu scheuen, bricht sie aktiv mit langjährigen Tabusund betrachtet Gespräche über Finanzen als etwas Normales - sogar als etwasBeflügelndes.Und hier kommen die Online Communities ins Spiel: Da traditionelle Quellen fürFinanzberatung für jüngere Generationen an Relevanz verlieren, werdenPlattformen wie Reddit zu wichtigen Orten, an denen man voneinander lernen kann.Die Anonymität der Plattform (von 33 % der Nutzer genannt) senkt dieHemmschwelle, schwierige oder sensible Themen anzusprechen, während die Vielfaltder Meinungen (von 25 % geschätzt) die Diskussionen interessant undnachvollziehbar macht.Finanzen sind kein trockenes, langweiliges Thema mehr - sie sind Teil deralltäglichen Online-Konversation. Durch die Mischung aus Unterhaltung,Authentizität und Peer-to-Peer-Wissen macht Reddit das Thema Geld zugänglich undsogar unterhaltsam. Es ist ein Ort, an dem junge Menschen ermutigt werden, sichmit Offenheit ( Anforderungen an den Arbeitsplatz (https://www.reddit.com/r/arbeitsleben/comments/1noima5/hey_gen_z_was_sind_eure_anforderungen_und_red/) ),Humor und einem starken Gemeinschaftsgefühl mit Finanzthemenauseinanderzusetzen.Weitere Informationen zur Studie sowie hochauflösendes Bildmaterial stehen aufAnfrage zur Verfügung.Mehr zu Reddit finden Sie hier (https://www.reddit.com/) .Hinweise für Redaktionen- Mit über 100.000 Communities (sogenannten Subreddits) erfreut sich Reddit inDeutschland wachsender Beliebtheit. Die Social-Plattform verzeichnete einjährliches Wachstum von über 35 % bei den wöchentlich aktiven Nutzerinnen undNutzern (Q2 2024 vs. Q2 2025).** Die größte deutsche Finanz Community,r/finanzen, zählt inzwischen mehr als 600.000 wöchentliche Besucher.- In Deutschland sind Finanz-Communities und -Gespräche im Jahresvergleich um 33% gewachsen, was zeigt, dass immer mehr Menschen auf Reddit nach authentischemRat und echten Erfahrungen suchen.*Repräsentative Studie über Finanz-Communities, im Auftrag von Redditdurchgeführt von The Weber Shandwick Collective. Befragt wurden 2.000 Erwachsenein Deutschland, Oktober 2025.**Reddit Insights powered by Community Intelligence, DE, Q2 2025 vs. Q2 2024.Pressekontakt:Philipp WallerGolinKarlstr. 6880335 MünchenTelefonnummer: +49151 58204324E-Mail: mailto:Philipp.Waller@golin.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/180923/6167724OTS: Reddit