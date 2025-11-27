Bybit feiert sein 7-jähriges Jubiläum und bedankt sich mit 2,5 Millionen Dollar bei fast 80 Millionen Händlern weltweit

DUBAI, VAE, 27. November 2025 /PRNewswire/ -- Bybit , die zweitgrößte Kryptowährungsbörse der Welt, ist stolz darauf, ihr siebenjähriges Jubiläum zu feiern und ihre Handelsgemeinschaft von fast 80 Millionen Nutzern weltweit zu würdigen. Mit einer Belohnung von 2,5 Millionen USD bietet eine Reihe von Feierlichkeiten von jetzt bis ins neue Jahr hinein Bybit-Nutzern weltweit die Möglichkeit, durch festliche und themenbezogene Aktivitäten Belohnungen zu gewinnen und an den Erfolgen von Bybit im Laufe der Jahre teilzuhaben.

Ben Zhou, Mitbegründer und CEO von Bybit, blickte auf sieben Jahre Innovation, Wachstum und Engagement für den Aufbau einer konformen, benutzerorientierten Plattform für digitale Vermögenswerte zurück und bedankte sich bei der Bybit-Community und den Partnern des Ökosystems.