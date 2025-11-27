Level Up mit #7Up
Bybit feiert sein 7-jähriges Jubiläum und bedankt sich mit 2,5 Millionen Dollar bei fast 80 Millionen Händlern weltweit
DUBAI, VAE, 27. November 2025 /PRNewswire/ -- Bybit, die zweitgrößte Kryptowährungsbörse der Welt, ist stolz darauf, ihr siebenjähriges Jubiläum zu feiern und ihre Handelsgemeinschaft von fast 80 Millionen Nutzern weltweit zu würdigen. Mit einer Belohnung von 2,5 Millionen USD bietet eine Reihe von Feierlichkeiten von jetzt bis ins neue Jahr hinein Bybit-Nutzern weltweit die Möglichkeit, durch festliche und themenbezogene Aktivitäten Belohnungen zu gewinnen und an den Erfolgen von Bybit im Laufe der Jahre teilzuhaben.
Ben Zhou, Mitbegründer und CEO von Bybit, blickte auf sieben Jahre Innovation, Wachstum und Engagement für den Aufbau einer konformen, benutzerorientierten Plattform für digitale Vermögenswerte zurück und bedankte sich bei der Bybit-Community und den Partnern des Ökosystems.
„Bybit wurde mit der Idee gegründet, dass alle Händler eine Plattform verdienen, die ihnen zuhört und sich an ihre Bedürfnisse anpasst. Seitdem hat es sich zu einem Ökosystem entwickelt, das von echter Leidenschaft für die Branche, Beharrlichkeit und Transparenz geprägt ist", so Ben Zhou, Mitbegründer und CEO von Bybit. „Die Entwicklung von Bybit wird von offenen Gesprächen mit unseren Nutzern geleitet – manchmal herausfordernd, immer ehrlich. Anlässlich unseres siebenjährigen Jubiläums möchten wir der Community, die diese Entwicklung ermöglicht hat, etwas zurückgeben und mit ihr feiern."
#7Up mit Bybit: 2,5 Millionen Dollar in saisonalen Prämien
Die #7Up-Feier von Bybit unterstreicht den Weg der Community, gemeinsam zu wachsen, zu skalieren und sich gegenseitig zu unterstützen. Vom 26. November 2025 bis zum 6. Januar 2026 können teilnahmeberechtigte Nutzer während der gesamten Weihnachtszeit an sechs themenbezogenen Preispools teilnehmen, bis es im Januar 2026 zum finalen Blast Off kommt. Die Prämien werden auf der Grundlage des Engagements der Community und der Leistungen der Nutzer in drei Gewinnkategorien verteilt:
- Non-Stop-Prämien zum Jahresende: Während des gesamten Veranstaltungszeitraums werden sechs saisonale Preispools freigeschaltet. Teilnahmeberechtigte Nutzer können durch das Erreichen von Mantle-Avatar-Levels aus sechs Preispools gewinnen. In jeder Runde während der Feiertage können Teilnehmer, die erfolgreich neue Level freischalten, Prämien von 2025 bis zum neuen Jahr gewinnen.
- Rangliste für den Hauptpreis: Die während der Veranstaltung gesammelten Punkte helfen den Händlern, sich ihre Spitzenplätze in der Hauptrangliste zu sichern. Die 7.777 Teilnehmer mit den höchsten Platzierungen teilen sich einen großen Preispool, wobei der Teilnehmer mit der besten Leistung Anspruch auf den Hauptpreis in Höhe von 77.777 USD hat.
- Verlosungen - 100% Gewinnchance: Benutzer können durch das Erfüllen verschiedener Aufgaben während des Aktionszeitraums Teilnahmen an den Glücksziehungen gewinnen. Jede Ziehung garantiert einen Preis mit Belohnungen von mindestens 0,7 USDT bis zu 77 MNT pro Teilnahme.
Barrieren überwinden: Regulatorische Erfolge treffen auf Innovation