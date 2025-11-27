Blue Cap AG: PartnerFonds i.L. kündigt Aktientausch-Angebot an
Aktionäre der PartnerFonds AG i.L. stehen vor einer wichtigen Entscheidung: Ein attraktiver Aktientausch mit deutlicher Prämie auf Blue Cap-Aktien lockt bis Mitte Dezember.
Foto: Blue Cap AG
- Die PartnerFonds AG i.L. bietet ihren Aktionären einen Tausch von Aktien der Blue Cap AG an.
- Der Verkehrswert der Blue Cap-Aktie wird auf EUR 26,36 je Aktie geschätzt, was einer Prämie von 40,2 % auf den Schlusskurs vom 26. November 2025 entspricht.
- Die Annahmefrist für das Tauschangebot endet am 12. Dezember 2025.
- Die PartnerFonds AG hält derzeit 27,1 % des Grundkapitals der Blue Cap AG.
- Weitere Ankeraktionäre der Blue Cap AG sind JotWe GmbH (15,2 %), Kreissparkasse Biberach (13,6 %) und Schüchl GmbH (10,5 %).
- Die Blue Cap AG ist eine Beteiligungsgesellschaft, die mittelständische Unternehmen in der DACH-Region erwirbt und derzeit rund 550 Mitarbeitende beschäftigt.
Der Kurs von Blue Cap lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 19,850EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +5,03 % im
Plus.
16 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 20,800EUR das entspricht einem Plus von +4,79 % seit der Veröffentlichung.
+3,17 %
+0,52 %
-1,02 %
-2,01 %
+21,88 %
-25,29 %
-3,47 %
+229,39 %
+652,31 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte