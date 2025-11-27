DAX bleibt auf Kurs – Puma zum Schnäppchenpreis lockt Interessenten an

Der DAX kann heute trotz geschlossener Wall Street seine Gewinne der vergangenen vier Handelstage behaupten und ist damit ebenfalls bereit für einen positiven Jahresausklang – wenn die US-Notenbank mitspielt. 85 Prozent Wahrscheinlichkeit preist der Markt mittlerweile wieder für die dritte Zinssenkung in diesem Jahr ein, nachdem diese vor einer Woche noch bei rund 30 Prozent gelegen hat. Dabei ist es gar nicht die eine weitere Senkung um 25 Basispunkte allein, die für die aktuelle Kauflaune der Investoren verantwortlich ist. Mit der hinzugekommenen Spekulation auf Kevin Hassett als Powell-Nachfolger hofft der Markt auf einen langfristigen Lockerungszyklus der Federal Reserve, der sich bis weit in das kommende Jahr hinein erstrecken könnte.

Die Sorgen über zu hoch bewertete Aktien und eine bevorstehende Korrektur der US-Big-Techs, die auch den Gesamtmarkt mit nach unten reißen würde, sind pünktlich zum Thanksgiving-Wochenende verschwunden und bringen den Traum von einer Jahresendrally zurück aufs Börsenparkett.

War am vergangenen „Turnaround-Thursday“ noch „Risk-off“ quer durch alle Assetklassen angesagt, herrscht damit nur eine Woche später wieder eitel Sonnenschein an der Börse. Von diesem Hin und Her am Aktienmarkt profitiert in der Regel derjenige, der den Handel anbietet. Im Falle Frankfurts ist dies die Deutsche Börse, deren Aktie heute die Gewinnerliste im DAX anführt. Seit dem Sommer hatte das Papier fast ein Drittel an Wert verloren, was nun Schnäppchenjäger anlockt, die mit einer wieder anziehenden Volatilität und höheren Handelsumsätzen auf steigende Gewinne spekulieren.

Bei Puma spekuliert die Börse einmal mehr auf eine Übernahme, nachdem die Aktie aus dem MDAX mitten im Bullenmarkt auf ein Zehnjahrestief gefallen war. „Black Week“ heißt es also auch in Herzogenaurach, und bei so viel Rabatt wundert das Interesse möglicher Käufer nicht. Es ist allerdings nicht die erste Übernahmespekulation in diesem Jahr, weshalb auch das heutige Plus in der Aktie von fast 17 Prozent mit Vorsicht zu genießen ist. Allerdings setzt verstärkt aufkommendes Übernahmeinteresse sowohl Eigentümer als auch Management in der Regel unter Druck, noch mehr gegen weitere Kursverluste zu tun. Im Falle Pumas heißt dies Tempo bei der Sanierung und Rückkehr in die Gewinnzone, was der Aktie dementsprechend auch helfen sollte.

