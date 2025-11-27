Piramal Pharma Solutions erfüllt regulatorische Anforderungen hinsichtlich Nitrosaminverunreinigungen

Piramal Pharma Solutions hat einen robusten Aktionsplan umgesetzt, um den sich wandelnden regulatorischen Anforderungen hinsichtlich Nitrosaminverunreinigungen gerecht zu werden.

Durch umfassende Risikobewertungen, Bestätigungstests und Kontrollstrategien gewährleistet das Unternehmen die Sicherheit und Konformität seiner Arzneimittelwirkstoffe und Arzneimittelprodukte.

Durch Investitionen in Standortverbesserungen und Kapazitätserweiterungen wird das Unternehmen auch weiterhin die internationalen regulatorischen Richtlinien für Nitrosamine erfüllen.

MUMBAI, Indien, 27. November 2025 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Solutions, eine weltweit führende Auftragsentwicklungs- und Produktionsorganisation (CDMO) und Teil von Piramal Pharma Ltd. (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), gab heute bekannt, dass es die Anforderungen hinsichtlich Nitrosaminverunreinigungen in Arzneimitteln weltweit erfolgreich erfüllt.

Nitrosamine sind unbeabsichtigte krebserregende Nebenprodukte, die in bestimmten Arzenimitteln vorkommen können. Die internationalen Richtlinien zu Nitrosamin-Arzneimittel-bezogenen Verunreinigungen (NDSRIs) haben sich in den letzten Jahren erheblich weiterentwickelt, sodass Pharmaunternehmen ihre Abläufe anpassen müssen, um die Konformität aufrechtzuerhalten. Als Reaktion darauf hat Piramal Pharma Solutions einen robusten, mehrstufigen Aktionsplan umgesetzt, um die Einhaltung der neuesten NDSRI-Richtlinien und vor allem die Patientensicherheit zu gewährleisten.

Der erste Schritt dieses proaktiven Ansatzes war die Bildung eines funktionsübergreifenden Kernteams, das sich aus Fachexperten aus den Bereichen Regulatory Affairs, Central Quality, F&E und Produktion zusammensetzte. Diese Experten brachten ihre speziellen Erkenntnisse aus ihrer einzigartigen Perspektive ein, interpretierten die veröffentlichten regulatorischen Leitlinien und stellten sicher, dass alle Abläufe in unserem Unternehmen den internationalen NDSRI-Richtlinien entsprechen.

Dieses Team spielte eine zentrale Rolle bei der Veröffentlichung und kontinuierlichen Aktualisierung des Positionspapiers, einem zentralisierten Leitfaden, der den neuesten regulatorischen Anforderungen entspricht. Durch die klare Definition von Rollen und Verantwortlichkeiten ermöglichte das Positionspapier den Standortteams, sich an die Herausforderungen und Veränderungen im Zusammenhang mit den neuen Anforderungen anzupassen.