    BearingPoint erhält BSI-Zertifizierung als IT-Sicherheitsdienstleister des Bundes / Zusätzliche Kompetenz für die öffentliche Verwaltung in der Cybersicherheit (FOTO)

    Frankfurt am Main / Bonn (ots) - Die Management- und Technologieberatung
    BearingPoint unterstützt mit ihren Cyber Security Kompetenzen bei der Abwehr und
    Behandlung komplexer IT-Bedrohungen

    Die Management- und Technologieberatung BearingPoint wurde vom Bundesamt für
    Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) als IT-Sicherheitsdienstleister des
    Bundes mit Wirkung vom 15. Oktober 2025 zertifiziert. Damit gehört BearingPoint
    zu einem exklusiven Kreis von nur 23 Unternehmen in Deutschland, die die
    strengen Anforderungen des BSI erfüllen.

    Die Zertifizierung erfolgte für die Programme "IS-Revision und IS-Beratung" und
    "Vorfallbearbeitung". Damit wurden seitens des BSI die Fachkompetenzen,
    Unabhängigkeit und Qualität der BearingPoint-Dienstleistungen im Bereich Cyber
    Security und Informationssicherheit bestätigt. Mit dieser Zertifizierung darf
    BearingPoint künftig das BSI bei der Prüfung von IT-Infrastrukturen und
    IT-Sicherheitsmanagementsystemen sowie bei Abwehr komplexer IT-Bedrohungen und
    beim Schutz kritischer Infrastrukturen unterstützen.

    "Mit der Zertifizierung wird die Kompetenz und Qualität von BearingPoint im
    Bereich der Informationssicherheit nach außen noch sichtbarer. Sie ist ein
    Meilenstein für BearingPoint und unterstreicht unser Engagement für höchste
    Sicherheitsstandards im öffentlichen Sektor", sagt Katja Hommel, Director Cyber
    Security Public Sector bei BearingPoint. "Wir sind stolz, gemeinsam mit unserem
    Team die digitale Resilienz Deutschlands zu stärken - insbesondere in
    sicherheitskritischen Bereichen."

    Sandro Amedola, Leiter der Abteilung Standardisierung, Zertifizierung und
    Prüfung des BSI, kommentiert: "Wir freuen uns sehr, die Zertifizierung als
    IT-Sicherheitsdienstleister des Bundes an BearingPoint zu überreichen. Nur
    wenige Unternehmen erfüllen die hohen Anforderungen des BSI. Die Auszeichnung
    bestätigt die Expertise von BearingPoint und seine Rolle als vertrauenswürdiger
    Partner für Bund und Länder."

    Kontinuierliches Wachstum in Cyber Security

    BearingPoint investiert seit Jahren konsequent in den Ausbau seiner
    Cyber-Security-Kompetenz. Unter anderem wurde dies deutlich durch die Übernahme
    eines Cyber Security Teams 2023, welches die Kernfunktionen abbildet. Heute
    zählt die Management- und Technologieberatung mehr als 200 spezialisierte
    Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Europa, die Kunden in den Bereichen
    Informationssicherheit und Cyber-Strategie unterstützen. Dieses Wachstum
    unterstreicht die Position BearingPoints als führender Partner für digitale
    Sicherheit: Die Zertifizierung bestätigt BearingPoint die Einhaltung höchster
    Standards in allen Prozessen.

    Was war notwendig für die Zertifizierung?

    - Nachweis ISO 27001 Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS)
    - Personenzertifizierungen für BSI-anerkannte Experten
    - Lückenloser Nachweis der Umsetzung des BSI IT-Grundschutz für den
    zertifizierten Bereich
    - Revision durch das BSI
    - Dokumentation und Nachweis praktischer Erfahrung in Incident Handling

    Mit der Zertifizierung baut BearingPoint seine Position im Bereich Cyber
    Security Beratung weiter aus. Das Portfolio umfasst u. a. Compliance-Beratung im
    Bereich BSI IT-Grundschutz und andere (z.B. NIS2, DORA, ISO 27001, EU-DSGVO),
    Cyber-Strategie, IT-Governance, Business Continuity Management,
    Penetrationstests, Incident Response, sowie Managed Security Services - und ist
    damit auch prädestiniert für Projekte in den Bereichen Verteidigung und
    kritische Infrastruktur.

    Über BearingPoint

    BearingPoint ist eine unabhängige Management- und Technologieberatung mit
    europäischen Wurzeln und globaler Reichweite. Das Unternehmen agiert in drei
    Geschäftsbereichen: Consulting, Products und Capital. Consulting umfasst das
    klassische Beratungsgeschäft mit dem Dienstleistungsportfolio People & Strategy,
    Customer & Growth, Finance & Risk, Operations sowie Technology. Im Bereich
    Products bietet BearingPoint Kunden IP-basierte Managed Services für
    geschäftskritische Prozesse. Capital deckt die Aktivitäten im Bereich M&A,
    Ventures, und Investments von BearingPoint ab.

    Zu BearingPoints Kunden gehören viele der weltweit führenden Unternehmen und
    Organisationen. Das globale Netzwerk von BearingPoint mit mehr als 15.000
    Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterstützt Kunden in über 70 Ländern und
    engagiert sich gemeinsam mit ihnen für einen messbaren und langfristigen
    Geschäftserfolg. BearingPoint ist eine zertifizierte B Corporation, die hohe
    soziale und ökologische Standards erfüllt.

