BearingPoint erhält BSI-Zertifizierung als IT-Sicherheitsdienstleister des Bundes / Zusätzliche Kompetenz für die öffentliche Verwaltung in der Cybersicherheit (FOTO)
Die Management- und Technologieberatung BearingPoint wurde vom Bundesamt für
Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) als IT-Sicherheitsdienstleister des
Bundes mit Wirkung vom 15. Oktober 2025 zertifiziert. Damit gehört BearingPoint
zu einem exklusiven Kreis von nur 23 Unternehmen in Deutschland, die die
strengen Anforderungen des BSI erfüllen.
Die Zertifizierung erfolgte für die Programme "IS-Revision und IS-Beratung" und
"Vorfallbearbeitung". Damit wurden seitens des BSI die Fachkompetenzen,
Unabhängigkeit und Qualität der BearingPoint-Dienstleistungen im Bereich Cyber
Security und Informationssicherheit bestätigt. Mit dieser Zertifizierung darf
BearingPoint künftig das BSI bei der Prüfung von IT-Infrastrukturen und
IT-Sicherheitsmanagementsystemen sowie bei Abwehr komplexer IT-Bedrohungen und
beim Schutz kritischer Infrastrukturen unterstützen.
"Mit der Zertifizierung wird die Kompetenz und Qualität von BearingPoint im
Bereich der Informationssicherheit nach außen noch sichtbarer. Sie ist ein
Meilenstein für BearingPoint und unterstreicht unser Engagement für höchste
Sicherheitsstandards im öffentlichen Sektor", sagt Katja Hommel, Director Cyber
Security Public Sector bei BearingPoint. "Wir sind stolz, gemeinsam mit unserem
Team die digitale Resilienz Deutschlands zu stärken - insbesondere in
sicherheitskritischen Bereichen."
Sandro Amedola, Leiter der Abteilung Standardisierung, Zertifizierung und
Prüfung des BSI, kommentiert: "Wir freuen uns sehr, die Zertifizierung als
IT-Sicherheitsdienstleister des Bundes an BearingPoint zu überreichen. Nur
wenige Unternehmen erfüllen die hohen Anforderungen des BSI. Die Auszeichnung
bestätigt die Expertise von BearingPoint und seine Rolle als vertrauenswürdiger
Partner für Bund und Länder."
Kontinuierliches Wachstum in Cyber Security
BearingPoint investiert seit Jahren konsequent in den Ausbau seiner
Cyber-Security-Kompetenz. Unter anderem wurde dies deutlich durch die Übernahme
eines Cyber Security Teams 2023, welches die Kernfunktionen abbildet. Heute
zählt die Management- und Technologieberatung mehr als 200 spezialisierte
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Europa, die Kunden in den Bereichen
Informationssicherheit und Cyber-Strategie unterstützen. Dieses Wachstum
unterstreicht die Position BearingPoints als führender Partner für digitale
Sicherheit: Die Zertifizierung bestätigt BearingPoint die Einhaltung höchster
Standards in allen Prozessen.
Was war notwendig für die Zertifizierung?
- Nachweis ISO 27001 Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS)
- Personenzertifizierungen für BSI-anerkannte Experten
- Lückenloser Nachweis der Umsetzung des BSI IT-Grundschutz für den
zertifizierten Bereich
- Revision durch das BSI
- Dokumentation und Nachweis praktischer Erfahrung in Incident Handling
Mit der Zertifizierung baut BearingPoint seine Position im Bereich Cyber
Security Beratung weiter aus. Das Portfolio umfasst u. a. Compliance-Beratung im
Bereich BSI IT-Grundschutz und andere (z.B. NIS2, DORA, ISO 27001, EU-DSGVO),
Cyber-Strategie, IT-Governance, Business Continuity Management,
Penetrationstests, Incident Response, sowie Managed Security Services - und ist
damit auch prädestiniert für Projekte in den Bereichen Verteidigung und
kritische Infrastruktur.
Über BearingPoint
BearingPoint ist eine unabhängige Management- und Technologieberatung mit
europäischen Wurzeln und globaler Reichweite. Das Unternehmen agiert in drei
Geschäftsbereichen: Consulting, Products und Capital. Consulting umfasst das
klassische Beratungsgeschäft mit dem Dienstleistungsportfolio People & Strategy,
Customer & Growth, Finance & Risk, Operations sowie Technology. Im Bereich
Products bietet BearingPoint Kunden IP-basierte Managed Services für
geschäftskritische Prozesse. Capital deckt die Aktivitäten im Bereich M&A,
Ventures, und Investments von BearingPoint ab.
Zu BearingPoints Kunden gehören viele der weltweit führenden Unternehmen und
Organisationen. Das globale Netzwerk von BearingPoint mit mehr als 15.000
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterstützt Kunden in über 70 Ländern und
engagiert sich gemeinsam mit ihnen für einen messbaren und langfristigen
Geschäftserfolg. BearingPoint ist eine zertifizierte B Corporation, die hohe
soziale und ökologische Standards erfüllt.
Pressekontakt:
Weitere Informationen:
Homepage: http://www.bearingpoint.com
LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/bearingpoint
Instagram: https://www.instagram.com/bearingpoint_dach/
Pressekontakt
Alexander Bock
Global Senior Manager Communications
Tel: +49 89 540 338029
E-Mail: mailto:alexander.bock@bearingpoint.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/68073/6167740
OTS: BearingPoint GmbH
