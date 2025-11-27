BearingPoint erhält BSI-Zertifizierung als IT-Sicherheitsdienstleister des Bundes / Zusätzliche Kompetenz für die öffentliche Verwaltung in der Cybersicherheit (FOTO)

Frankfurt am Main / Bonn (ots) - Die Management- und Technologieberatung

BearingPoint unterstützt mit ihren Cyber Security Kompetenzen bei der Abwehr und

Behandlung komplexer IT-Bedrohungen



Die Management- und Technologieberatung BearingPoint wurde vom Bundesamt für

Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) als IT-Sicherheitsdienstleister des

Bundes mit Wirkung vom 15. Oktober 2025 zertifiziert. Damit gehört BearingPoint

zu einem exklusiven Kreis von nur 23 Unternehmen in Deutschland, die die

strengen Anforderungen des BSI erfüllen.





Die Zertifizierung erfolgte für die Programme "IS-Revision und IS-Beratung" und

"Vorfallbearbeitung". Damit wurden seitens des BSI die Fachkompetenzen,

Unabhängigkeit und Qualität der BearingPoint-Dienstleistungen im Bereich Cyber

Security und Informationssicherheit bestätigt. Mit dieser Zertifizierung darf

BearingPoint künftig das BSI bei der Prüfung von IT-Infrastrukturen und

IT-Sicherheitsmanagementsystemen sowie bei Abwehr komplexer IT-Bedrohungen und

beim Schutz kritischer Infrastrukturen unterstützen.



"Mit der Zertifizierung wird die Kompetenz und Qualität von BearingPoint im

Bereich der Informationssicherheit nach außen noch sichtbarer. Sie ist ein

Meilenstein für BearingPoint und unterstreicht unser Engagement für höchste

Sicherheitsstandards im öffentlichen Sektor", sagt Katja Hommel, Director Cyber

Security Public Sector bei BearingPoint. "Wir sind stolz, gemeinsam mit unserem

Team die digitale Resilienz Deutschlands zu stärken - insbesondere in

sicherheitskritischen Bereichen."



Sandro Amedola, Leiter der Abteilung Standardisierung, Zertifizierung und

Prüfung des BSI, kommentiert: "Wir freuen uns sehr, die Zertifizierung als

IT-Sicherheitsdienstleister des Bundes an BearingPoint zu überreichen. Nur

wenige Unternehmen erfüllen die hohen Anforderungen des BSI. Die Auszeichnung

bestätigt die Expertise von BearingPoint und seine Rolle als vertrauenswürdiger

Partner für Bund und Länder."



Kontinuierliches Wachstum in Cyber Security



BearingPoint investiert seit Jahren konsequent in den Ausbau seiner

Cyber-Security-Kompetenz. Unter anderem wurde dies deutlich durch die Übernahme

eines Cyber Security Teams 2023, welches die Kernfunktionen abbildet. Heute

zählt die Management- und Technologieberatung mehr als 200 spezialisierte

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Europa, die Kunden in den Bereichen

Informationssicherheit und Cyber-Strategie unterstützen. Dieses Wachstum

unterstreicht die Position BearingPoints als führender Partner für digitale

Sicherheit: Die Zertifizierung bestätigt BearingPoint die Einhaltung höchster

Standards in allen Prozessen.



Was war notwendig für die Zertifizierung?



- Nachweis ISO 27001 Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS)

- Personenzertifizierungen für BSI-anerkannte Experten

- Lückenloser Nachweis der Umsetzung des BSI IT-Grundschutz für den

zertifizierten Bereich

- Revision durch das BSI

- Dokumentation und Nachweis praktischer Erfahrung in Incident Handling



Mit der Zertifizierung baut BearingPoint seine Position im Bereich Cyber

Security Beratung weiter aus. Das Portfolio umfasst u. a. Compliance-Beratung im

Bereich BSI IT-Grundschutz und andere (z.B. NIS2, DORA, ISO 27001, EU-DSGVO),

Cyber-Strategie, IT-Governance, Business Continuity Management,

Penetrationstests, Incident Response, sowie Managed Security Services - und ist

damit auch prädestiniert für Projekte in den Bereichen Verteidigung und

kritische Infrastruktur.



Über BearingPoint



BearingPoint ist eine unabhängige Management- und Technologieberatung mit

europäischen Wurzeln und globaler Reichweite. Das Unternehmen agiert in drei

Geschäftsbereichen: Consulting, Products und Capital. Consulting umfasst das

klassische Beratungsgeschäft mit dem Dienstleistungsportfolio People & Strategy,

Customer & Growth, Finance & Risk, Operations sowie Technology. Im Bereich

Products bietet BearingPoint Kunden IP-basierte Managed Services für

geschäftskritische Prozesse. Capital deckt die Aktivitäten im Bereich M&A,

Ventures, und Investments von BearingPoint ab.



Zu BearingPoints Kunden gehören viele der weltweit führenden Unternehmen und

Organisationen. Das globale Netzwerk von BearingPoint mit mehr als 15.000

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterstützt Kunden in über 70 Ländern und

engagiert sich gemeinsam mit ihnen für einen messbaren und langfristigen

Geschäftserfolg. BearingPoint ist eine zertifizierte B Corporation, die hohe

soziale und ökologische Standards erfüllt.



