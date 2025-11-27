Friedrich Vorwerk Group Aktie weiter abwärts - 27.11.2025

Einen schwachen Börsentag erlebt die Friedrich Vorwerk Group Aktie. Sie fällt um -4,97 % auf 80,35€. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,87 %, geht es heute bei der Friedrich Vorwerk Group Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Friedrich Vorwerk Group ist ein führender Anbieter von Infrastrukturlösungen für Energieversorgungsunternehmen, spezialisiert auf Gas-, Strom- und Wasserstoffinfrastruktur. Das Unternehmen ist in Deutschland marktführend und expandiert in Europa. Hauptkonkurrenten sind Bilfinger und Herrenknecht. Vorwerks Alleinstellungsmerkmal liegt in innovativen Technologien und der Integration von Wasserstofflösungen.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Friedrich Vorwerk Group-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +10,88 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -4,89 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -18,99 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +208,77 % gewonnen.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,86 % geändert.

Friedrich Vorwerk Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,89 % 1 Monat -18,99 % 3 Monate +10,88 % 1 Jahr +211,94 %

Informationen zur Friedrich Vorwerk Group Aktie

Es gibt 20 Mio. Friedrich Vorwerk Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,59 Mrd.EUR € wert.

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Friedrich Vorwerk nach dem Besuch des Deutschen Eigenkapitalforums von 64 auf 68 Euro angehoben und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Das Management des Pipeline- und Anlagenbauers für …

Friedrich Vorwerk Group Aktie jetzt kaufen?

