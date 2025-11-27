Winterzauber in Tirol - Urlaub abseits der Massen
Hall in Tirol (ots) - Die Region Hall-Wattens ist ein Geheimtipp für Urlaub in
den Alpen
Naturnahe Landschaften im Karwendel, dem Inntal und den Tuxer Alpen, regionale
Küche sowie Natur- und Skigenuss ohne Après-Ski-Gaudi zeugen in der Ferienregion
Hall-Wattens vom Status als Geheimtipp abseits der Massen in den Tiroler Alpen.
Die Statistik unterstreicht dies eindrücklich: Gibt es in der Region
Hall-Wattens nur sieben Übernachtungen pro Einwohner*in im Jahr, liegt dieser
Wert österreichweit bei 20 Übernachtungen, in anderen Regionen wie
beispielsweise den Kanaren, den griechischen Inseln oder den Balearen oft
deutlich darüber.
Weite atmen: Die Bergnatur in aller Stille erleben
Diese Großzügigkeit und Weite spürt man beinahe überall, wohin man in der Region
auch geht. Ob beim Skifahren am sonnenverwöhnten Glungezer, einem Panoramaberg
mit familienfreundlichen Pisten, oder beim Winter- oder Schneeschuhwandern, wo
man die zahlreichen Routen oft für sich allein hat: Überall steht die Natur im
Mittelpunkt. Und was für eine Wohltat, wenn nur das sanfte Knirschen des Schnees
unter den Füßen zu hören ist! Ein unvergessliches Erlebnis ist eine Nature
Watch-Wanderung in den größten Naturpark Österreichs. Hier, in dieser alpinen
Wildnis, lassen sich Rotwild, Mufflons und andere Alpenbewohner in aller Ruhe
beobachten.
Winterliche Kraftorte - Ruhe in Reinform
Die vierzehn Kraftorte der Region sind das ganze Jahr über eine gute Adresse, um
Abgeschiedenheit zu genießen. Im Winter erlebt man die Magie dieser Orte oft
völlig ungestört. Besonders geeignet für eine winterliche Kontemplation sind die
Wallfahrtskirche Maria Larch, das malerische Romedikirchl oberhalb von Thaur
oder St. Magdalena im idyllischen Halltal.
