Winterzauber in Tirol - Urlaub abseits der Massen

    Hall in Tirol (ots) - Die Region Hall-Wattens ist ein Geheimtipp für Urlaub in
    den Alpen

    Naturnahe Landschaften im Karwendel, dem Inntal und den Tuxer Alpen, regionale
    Küche sowie Natur- und Skigenuss ohne Après-Ski-Gaudi zeugen in der Ferienregion
    Hall-Wattens vom Status als Geheimtipp abseits der Massen in den Tiroler Alpen.

    Die Statistik unterstreicht dies eindrücklich: Gibt es in der Region
    Hall-Wattens nur sieben Übernachtungen pro Einwohner*in im Jahr, liegt dieser
    Wert österreichweit bei 20 Übernachtungen, in anderen Regionen wie
    beispielsweise den Kanaren, den griechischen Inseln oder den Balearen oft
    deutlich darüber.

    Weite atmen: Die Bergnatur in aller Stille erleben

    Diese Großzügigkeit und Weite spürt man beinahe überall, wohin man in der Region
    auch geht. Ob beim Skifahren am sonnenverwöhnten Glungezer, einem Panoramaberg
    mit familienfreundlichen Pisten, oder beim Winter- oder Schneeschuhwandern, wo
    man die zahlreichen Routen oft für sich allein hat: Überall steht die Natur im
    Mittelpunkt. Und was für eine Wohltat, wenn nur das sanfte Knirschen des Schnees
    unter den Füßen zu hören ist! Ein unvergessliches Erlebnis ist eine Nature
    Watch-Wanderung in den größten Naturpark Österreichs. Hier, in dieser alpinen
    Wildnis, lassen sich Rotwild, Mufflons und andere Alpenbewohner in aller Ruhe
    beobachten.

    Winterliche Kraftorte - Ruhe in Reinform

    Die vierzehn Kraftorte der Region sind das ganze Jahr über eine gute Adresse, um
    Abgeschiedenheit zu genießen. Im Winter erlebt man die Magie dieser Orte oft
    völlig ungestört. Besonders geeignet für eine winterliche Kontemplation sind die
    Wallfahrtskirche Maria Larch, das malerische Romedikirchl oberhalb von Thaur
    oder St. Magdalena im idyllischen Halltal.

