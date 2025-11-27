Winterzauber in Tirol - Urlaub abseits der Massen

--------------------------------------------------------------

Hall in Tirol (ots) - Die Region Hall-Wattens ist ein Geheimtipp für Urlaub in

den Alpen



Naturnahe Landschaften im Karwendel, dem Inntal und den Tuxer Alpen, regionale

Küche sowie Natur- und Skigenuss ohne Après-Ski-Gaudi zeugen in der Ferienregion

Hall-Wattens vom Status als Geheimtipp abseits der Massen in den Tiroler Alpen.



Die Statistik unterstreicht dies eindrücklich: Gibt es in der Region

Hall-Wattens nur sieben Übernachtungen pro Einwohner*in im Jahr, liegt dieser

Wert österreichweit bei 20 Übernachtungen, in anderen Regionen wie

beispielsweise den Kanaren, den griechischen Inseln oder den Balearen oft

deutlich darüber.



Weite atmen: Die Bergnatur in aller Stille erleben



Diese Großzügigkeit und Weite spürt man beinahe überall, wohin man in der Region

auch geht. Ob beim Skifahren am sonnenverwöhnten Glungezer, einem Panoramaberg

mit familienfreundlichen Pisten, oder beim Winter- oder Schneeschuhwandern, wo

man die zahlreichen Routen oft für sich allein hat: Überall steht die Natur im

Mittelpunkt. Und was für eine Wohltat, wenn nur das sanfte Knirschen des Schnees

unter den Füßen zu hören ist! Ein unvergessliches Erlebnis ist eine Nature

Watch-Wanderung in den größten Naturpark Österreichs. Hier, in dieser alpinen

Wildnis, lassen sich Rotwild, Mufflons und andere Alpenbewohner in aller Ruhe

beobachten.



Winterliche Kraftorte - Ruhe in Reinform



Die vierzehn Kraftorte der Region sind das ganze Jahr über eine gute Adresse, um

Abgeschiedenheit zu genießen. Im Winter erlebt man die Magie dieser Orte oft

völlig ungestört. Besonders geeignet für eine winterliche Kontemplation sind die

Wallfahrtskirche Maria Larch, das malerische Romedikirchl oberhalb von Thaur

oder St. Magdalena im idyllischen Halltal.



