Aufwärtsbewegung intakt

Den letzten markanten Kurseinbruch erlebte Broadcom im Zuge der Einführung der US-Zölle durch Präsident Donald Trump, schnell konnte sich der Wert aber von seinen temporären Tiefs erholen und neuerliche Rekordstände markieren. Bereits im Juni war der kurze Schock verdaut, Broadcom baute seine Gewinne weiter in Richtung des 200 % Fibonacci-Extension-Retracements und damit einer wichtigen Zielmarke aus der Vergangenheit um 359,49 US-Dollar aus. Gestern stürmte der Wert auf ein neues Rekordhoch und versucht sich nun aus der Konsolidierung der letzten Wochen auf der Oberseite zu befreien.

Trotz der verkürzten Handelswoche haben Investoren in den letzten Tagen weiteres Kapital in die Broadcom-Aktie gepumpt und den Wert auf 399,87 US-Dollar und damit einen neuen Höchststand getrieben. Weitere Kapitalzuflüsse könnten die Konsolidierung der letzten Wochen auflösen und kurz- bis mittelfristig einen Anstieg auf 456,12 und darüber 554,14 US-Dollar ermöglichen. Vor diesem Hintergrund würde es sich als Anleger daher lohnen, sich weiter auf der Käuferseite zu positionieren. Bereits bestehende Positionen sollten dagegen enger abgesichert werden. Auf der Unterseite findet Broadcom nun bei 330,42 und darunter 292,57 US-Dollar vielversprechende Unterstützungen, die im Falle rückläufiger Kurse die Aktie auffangen könnten.

Broadcom Inc. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit: Weitere Kapitalzuflüsse in die Broadcom-Aktie könnten das Wertpapier in den kommenden Wochen auf 456,12 und darüber auf 554,14 US-Dollar vorantreiben, so viel geht zumindest aus der technischen Kurszielermittlung hervor. Durch ein Engagement über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MM5MRS ließe sich bei einem Anstieg an das erste Kursziel bereits eine Rendite von 80 Prozent erwirtschaften, Ziel des Scheins wurde rechnerisch bei 11,15 Euro ermittelt. Eine Verlustbegrenzung sollte vorläufig aber den Bereich von 355,00 US-Dollar nicht überschreiten, zur Orientierung würde sich im vorgestellten Zertifikat ein Stopp-Kurs von 2,43 Euro ergeben. Als Anlagehorizont sollten Investoren jedoch einen langen Atem vorweisen und gut einige Monate einplanen.

Strategie für steigende Kurse WKN: MM5MRS Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 6,10 - 6,13 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 329,4355 US-Dollar Basiswert: Broadcom Inc. KO-Schwelle: 329,4355 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 397,57 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 11,15 Euro Hebel: 5,6 Kurschance: + 80 Prozent Börse Frankfurt

