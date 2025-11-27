Geld für baureife Verkehrsprojekte soll rasch fließen

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evonik Industries Aktie

Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,73 % und einem Kurs von 298,4 auf Tradegate (27. November 2025, 17:16 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evonik Industries Aktie um -0,82 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,38 %.

Die Marktkapitalisierung von Evonik Industries bezifferte sich zuletzt auf 6,17 Mrd..

Evonik Industries zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,1700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,7600 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 13,400EUR. Von den letzten 5 Analysten der Evonik Industries Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 16,000EUR was eine Bandbreite von -16,92 %/+20,85 % bedeutet.