Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 27.11.2025

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.153,66USD pro Feinunze und notiert damit -0,14 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 53,24USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -0,26 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Im Gegensatz dazu, können sowohl WTI, als auch Brent zulegen.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 62,73USD und verzeichnet ein Plus von +0,47 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 58,92USD und verzeichnet ein Plus von +0,63 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.429,00 USD +0,14 % Platin 1.620,50 USD +2,50 % Kupfer London Rolling 10.929,18 USD -0,08 % Aluminium 2.810,58 PKT -1,86 % Erdgas 4,604 USD -0,11 %

Rohstoff des Tages: Platin

Mit einem Tages-Plus von +2,50 % gehört Platin heute zu den größten Gewinnern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 27.11.25, 17:29 Uhr.