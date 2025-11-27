Rekordbeteiligung und wichtige Ankündigungen prägen die Zukunft der MICE-Branche

Mehr als 3 000 internationale Führungskräfte aus 76 Ländern nahmen am IMS25 teil, was die Erwartungen übertraf und die bisher größte Ausgabe des Gipfels markierte

Die IMS25 brachte eine große Welle von Investitionsankündigungen mit sich: 20 kommerzielle Vereinbarungen und Absichtserklärungen, an denen Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von mehr als 9 Milliarden USD beteiligt sind.

Mehr als 90 Redner und Moderatoren aus 21 Ländern hielten 22 Plenarsitzungen und 4 Workshops ab und unterstrichen damit die Rolle des Gipfels als globale Plattform für Branchenvordenker.

RIYADH, Saudi-Arabien, 27. November 2025 /PRNewswire/ -- Der International MICE Summit 2025 (IMS25) ging heute in Riad nach zwei Tagen hochrangiger Diskussionen, strategischer Ankündigungen und globaler Zusammenarbeit zu Ende und stärkte Saudi-Arabiens Position als eines der weltweit am schnellsten wachsenden Zentren für die Tagungs-, Incentive-, Konferenz- und Ausstellungsbranche (MICE).

Der von der Saudi Conventions and Exhibitions General Authority (SCEGA) veranstaltete Gipfel zog mehr als 3.000 Teilnehmer an und übertraf damit die Erwartungen bei weitem. Regierungsvertreter, CEOs aus aller Welt, Leiter von Veranstaltungsorten, Innovatoren aus der Kreativbranche und Tourismusexperten kamen zusammen, um die Zukunft internationaler Kongresse und die wachsende Rolle von Geschäftsveranstaltungen bei der Förderung des wirtschaftlichen und sozialen Wandels im Rahmen der Vision 2030 zu erkunden.

An der Veranstaltung nahmen mehr als 90 Redner und Moderatoren aus weltweit führenden Unternehmen der MICE-Branche teil, die damit zu den mehr als 10.000 globalen Vordenkern und Experten gehören, die bisher als Redner an Veranstaltungen im Königreich teilgenommen haben.

Zu den Rednern der IMS gehörten herausragende globale Vordenker, die sich mit der Zukunft der Veranstaltungsbranche, der nachhaltigen Gestaltung von Veranstaltungsorten, Innovation, Talententwicklung und der Rolle von MICE für den weltweiten wirtschaftlichen Fortschritt befassten. Unter ihnen befanden sich einige der einflussreichsten Persönlichkeiten des Königreichs in diesem Bereich, darunter