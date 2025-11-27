    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    Termine am 28. November 2025

    Für Sie zusammengefasst
    • Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland
    • Wichtige Wirtschaftskennzahlen aus Japan und Deutschland
    • Bundestag debattiert Haushaltsgesetz 2026, Abstimmung folgt

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 28. November 2025

    ^
    TERMINE UNTERNEHMEN
    --

    TERMINE KONJUNKTUR
    DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland 00:30 JPN: Arbeitslosenquote 10/25
    00:30 JPN: Tokio Verbraucherpreise 11/25
    00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 10/25
    00:50 JPN: Industrieproduktion 10/25 (vorläufig)
    06:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 10/25
    07:00 FIN: BIP Q3/25
    08:00 DEU: Erwerbstätigkeit 10/25
    08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 10/25
    08:00 DEU: Nominallohn-/Reallohnindex Q3/25
    08:00 DEU: Außenhandelspreise 10/25
    08:00 SWE: BIP Q3/25
    08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 10/25
    08:00 DNK: Arbeitslosenquote 10/25
    08:00 NOR: Arbeitslosenquote 11/25
    08:45 FRA: Verbraucherpreise 11/25 (vorläufig)
    08:45 FRA: Erzeugerpreise 10/25
    08:45 FRA: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)
    09:00 CHE: KOF Frühindikator 11/25
    09:00 CHE: BIP Q3/25
    09:00 CZS: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)
    09:00 ESP: Verbraucherpreise 11/25 (vorläufig)
    09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 10/25
    09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 11/25
    10:00 POL: Verbraucherpreise 11/25 (1. Veröffentlichung) 10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 11/25 10:00 ITA: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)
    11:00 BEL: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)
    11:00 ITA: Verbraucherpreise 11/25 (vorläufig)
    12:00 PRT: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)
    12:00 PRT: Verbraucherpreise 11/25 (vorläufig)
    14:00 DEU: Verbraucherpreise 11/25 (vorläufig)

    SONSTIGE TERMINE
    09:00 DEU: Bundestag - Abschluss Haushaltswoche
    + Einzelpläne Arbeit/Soziales, Forschung
    + 1240 Schlussdebatte und namentliche Abstimmung über Haushaltsgesetz 2026, Ergebnis gegen 15 Uhr erwartet

    10:30 DEU: Bundeskanzler Friedrich Merz empfängt den Ministerpräsidenten der Republik Slowenien, Robert Golob

    HINWEIS
    USA: Verkürzter Handel bis 19.00 Uhr

    --------------------------------------------------------------------------------------- SONNTAG, DEN 30. NOVEMBER

    TERMINE KONJUNKTUR
    02:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/25 --------------------------------------------------------------------------------------- °

