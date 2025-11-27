Der Börsen-Tag
DAX & Co: Deutsche Nebenwerte glänzen – US-Börsen leicht im Minus
Zwischen Rückenwind in Frankfurt und leichten Bremsspuren an der Wall Street: Die wichtigsten Indizes starten mit gemischten Vorzeichen in den Handelstag.
Entwicklung der IndizesDie wichtigsten Aktienindizes zeigen heute ein uneinheitliches Bild mit leichten Verlusten an den US-Börsen und überwiegend freundlicher Tendenz in Deutschland. Der deutsche Leitindex DAX notiert aktuell bei 23.728,60 Punkten und liegt mit einem Minus von 0,07 Prozent leicht unter dem Vortagesschluss. Deutlich besser präsentieren sich die Nebenwerte: Der MDAX steigt um 0,63 Prozent auf 29.468,58 Punkte, der SDAX legt sogar 0,84 Prozent auf 16.516,91 Punkte zu. Auch der TecDAX kann zulegen und gewinnt 0,30 Prozent auf 3.553,65 Punkte. In den USA dominieren dagegen leichte Abschläge. Der Dow Jones steht derzeit bei 47.420,21 Punkten und verliert 0,06 Prozent. Der breiter gefasste S&P 500 gibt um 0,03 Prozent auf 6.811,84 Punkte nach. Damit zeigen sich die deutschen Aktienmärkte – insbesondere die mittelgroßen und kleineren Werte – fester, während die großen US-Indizes leicht im Minus tendieren.
DAX TopwerteDie DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von Infineon Technologies mit einem Plus von 2.26%. Siemens Energy folgt mit 2.14%, während die Deutsche Börse mit 1.85% ebenfalls im Plus liegt.
DAX FlopwerteIm Gegensatz dazu verzeichnen die DAX-Flopwerte negative Ergebnisse. E.ON fällt um 1.16%, Commerzbank um 1.31% und RWE hat mit einem Minus von 1.36% die schlechteste Performance.
MDAX TopwerteIm MDAX stechen die Topwerte deutlich hervor, insbesondere PUMA mit einem beeindruckenden Anstieg von 18.02%. Bechtle und Lanxess folgen mit 8.29% und 3.84% respektive.
MDAX FlopwerteDie MDAX-Flopwerte zeigen hingegen eine negative Tendenz, angeführt von Carl Zeiss Meditec mit einem Rückgang von 1.66%. AUTO1 Group und Hugo Boss verzeichnen ebenfalls Verluste von 1.43% und 1.39%.
SDAX TopwerteIm SDAX sind die Topwerte ebenfalls stark, mit SMA Solar Technology, die um 7.47% zulegen, gefolgt von Kloeckner mit 4.96% und GRENKE mit 4.50%.
SDAX FlopwerteDie Flopwerte im SDAX zeigen eine schwache Performance, angeführt von Friedrich Vorwerk Group mit einem Rückgang von 4.42%. Amadeus FiRe und Formycon folgen mit -2.39% und -1.81%.
TecDAX TopwerteIm TecDAX sind Bechtle und SMA Solar Technology die Spitzenreiter mit 8.29% und 7.47%. SILTRONIC AG verzeichnet ebenfalls einen Anstieg von 2.98%.
TecDAX FlopwerteDie TecDAX-Flopwerte sind weniger stark ausgeprägt, mit freenet, das um 0.63% fällt, und Qiagen mit einem Minus von 0.90%. Carl Zeiss Meditec hat auch hier eine negative Entwicklung mit -1.66%.
Dow Jones TopwerteIm Dow Jones zeigen Boeing mit 2.46%, Walmart mit 1.96% und Microsoft mit 1.78% eine positive Entwicklung.
Dow Jones FlopwerteDie Flopwerte im Dow Jones sind durch Salesforce mit einem Rückgang von 2.55% gekennzeichnet, gefolgt von Merck & Co mit -0.97% und Honeywell International mit -0.54%.
S&P 500 TopwerteIm S&P 500 sticht Robinhood Markets Registered (A) mit einem Anstieg von 10.93% hervor, gefolgt von Teradyne mit 6.98% und Dell Technologies Registered (C) mit 5.83%.
S&P 500 FlopwerteDie Flopwerte im S&P 500 zeigen eine negative Entwicklung, angeführt von Millrose Properties Registered (A) mit -3.37%. Intuit und ServiceNow verzeichnen Rückgänge von 2.92% und 2.74%.
