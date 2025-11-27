Immofinanz: CPI Europe veröffentlicht ungeprüfte Finanzergebnisse Q1–Q3 2025
Starke Kennzahlen, stabiles Portfolio und solide Finanzierung: CPI Europe präsentiert für die ersten drei Quartale 2025 ein robustes Ergebnis mit klarer Ertrags- und Substanzbasis.
Foto: adobe.stock.com
- CPI Europe erzielte in den ersten drei Quartalen 2025 einen Konzerngewinn von 236,9 Millionen Euro.
- Die Mieterlöse lagen bei 412,6 Millionen Euro, was leicht unter dem Vorjahresniveau von 435,6 Millionen Euro liegt.
- Das operative Ergebnis (EBIT) stieg auf 396,2 Millionen Euro, während das Finanzergebnis sich auf -93,6 Millionen Euro verbesserte.
- Das Immobilienportfolio umfasst 365 Objekte mit einem Wert von 7.714,6 Millionen Euro, davon 97,8% Bestandsimmobilien.
- Die Eigenkapitalquote beträgt 47,8%, der Netto-LTV liegt bei 41,0%, und die liquiden Mittel belaufen sich auf 654,7 Millionen Euro.
- Der EPRA-NTA je Aktie stieg auf 33,08 Euro, der IFRS-Buchwert je Aktie auf 30,39 Euro.
Der Kurs von Immofinanz lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 15,775EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,25 % im
Plus.
-0,32 %
+1,61 %
-9,77 %
-16,84 %
+3,00 %
+26,40 %
-2,11 %
-32,62 %
-62,18 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte