Prosus Registered (N) Aktie heute im Minus (53,79€) - 27.11.2025

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Prosus Registered (N) Aktie. Mit einer Performance von -2,49 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der Prosus Registered (N) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,36 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,49 % im Minus. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Prosus ist ein führendes globales Technologie-Investmentunternehmen mit einem diversifizierten Portfolio in wachstumsstarken Sektoren.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Prosus Registered (N)-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +0,94 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Prosus Registered (N) Aktie damit um -7,56 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,69 %. Im Jahr 2025 gab es für Prosus Registered (N) bisher ein Plus von +41,09 %.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,16 % geändert.

Prosus Registered (N) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -7,56 % 1 Monat -8,69 % 3 Monate +0,94 % 1 Jahr +42,80 %

Informationen zur Prosus Registered (N) Aktie

Es gibt 2 Mrd. Prosus Registered (N) Aktien. Damit ist das Unternehmen 128,32 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Prosus nach Zahlen von 79 auf 80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jo Barnet-Lamb attestierte der Tech-fokussierten Beteiligungsgesellschaft am Mittwochnachmittag ein …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Prosus Registered (N) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Prosus Registered (N) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Prosus Registered (N) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.