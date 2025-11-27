Stagnation - Ruhiges Geschäft am US-Feiertag

Der EuroStoxx 50 gab um 0,04 Prozent auf 5.653,17 Punkte nach. Außerhalb des Euroraums legte der schweizerische SMI um 0,07 Prozent auf 12.831,05 Punkte zu. Der britische FTSE 100 stieg um 0,02 Prozent auf 9.693,93 Punkte.

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Nach den jüngsten Kursgewinnen an Europas Aktienmärkten habe sich die Anleger am Donnerstag eine Auszeit gegönnt. Die wichtigsten Indizes bewegten sich kaum. Wegen des US-Feiertags "Thanksgiving" verlief das Geschäft ruhig. Das Börsenumfeld bleibt mit der Hoffnung auf bald erneut sinkende Leitzinsen in den USA positiv.

Da am Freitag in den USA ein Brückentag mit verkürztem Handel ansteht, dürfte sich das ruhige Geschäft zum Wochenende hin fortsetzen. Erst am Montag sollte sich der Handel wieder beleben. "Entscheidend für den weiteren Verlauf dürften die Umsatzzahlen des US-Einzelhandels am Thanksgiving-Wochenende sein", hieß es in einer Einschätzung der Chart-Experten von Index Radar. "Für die Cyber Week wird ein Umsatz von etwa 44 Milliarden US-Dollar erwartet." Am Montag folgten die exakten Daten, die einen klareren Eindruck über die Konsumlaune in den USA lieferten.

Neue Konjunkturdaten brachten kaum Impulse. Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone hatte sich im November wie erwartet nur geringfügig verbessert.

Technologiewerte kamen nach den Vortagesgewinnen etwas zurück. Aktien des Schwergewichts ASML sanken um 1,3 Prozent. "Insbesondere bei Technologietiteln ziehen die Investoren derzeit schnell die Reißleine und nehmen Gewinne mit", sagte Marktexperte Andreas Lipkow. Auch Rohstoffwerte verzeichneten nach den Gewinnen in den Vortagen nun leichte Verluste.

Für Aufmerksamkeit sorgte am Nachmittag Allfunds . Die Deutsche Börse hat ein Auge auf den Fondsvertriebsspezialisten geworfen. Der Dax-Konzern bestätigte exklusive Gespräche mit der Allfunds Group über einen möglichen Erwerb sämtlicher Aktien. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg entsprechend berichtet.

Die an der Börse in Amsterdam gelisteten Papiere von Allfunds hatten bereits mit einem kräftigen Kurssprung auf die ersten Übernahmegerüchte reagiert. Die kurz darauf erfolgte, offizielle Bestätigung der Gespräche von Seiten der Deutschen Börse sorgte dann nochmal für einen weiteren Schub nach oben. Am Ende stand ein Plus von gut 22 Prozent zu Buche. In Frankfurt reagierten die Anteilscheine der Deutschen Börse kaum auf die Nachrichten und schlossen 1,8 Prozent in der Gewinnzone.

Die größten Aktionäre von Allfunds sind die Beteiligungsgesellschaft Hellman & Friedman sowie die französische Bank BNP Paribas , die in Summe knapp die Hälfte der Anteile halten. Die Anteilsscheine von BNP Paribas grenzten nach der offiziellen Bestätigung der Übernahmegespräche ihre Gewinne zunächst etwas ein, legten dann aber wieder ein wenig zu und gewannen am Ende 1,5 Prozent./la/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ASML Holding Aktie Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,25 % und einem Kurs von 73,62 auf Tradegate (27. November 2025, 18:13 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ASML Holding Aktie um -1,75 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,62 %. Die Marktkapitalisierung von ASML Holding bezifferte sich zuletzt auf 348,17 Mrd.. ASML Holding zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,5600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9700 %. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 958,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 795,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.050,00EUR was eine Bandbreite von -11,37 %/+17,06 % bedeutet.



