Ein Aufruf zur Zusammenarbeit bei neuen Möglichkeiten

Mit einer 7.558-fachen Überzeichnung wurde sie von den Medien als die am stärksten überzeichnete Börsennotierung in Hongkong überhaupt bezeichnet.

TIANJIN, China, 27. November 2025 /PRNewswire/ -- DAHON, der weltweit größte Hersteller von Falträdern, feierte sein Debüt an der Hongkonger Börse mit dem Börsengang seiner Tochtergesellschaft DAHON Tech (Aktiencode: 02543.HK) im Hauptsegment der Hongkonger Börse.

Die erfolgreiche Börsennotierung hat DAHON eine stärkere Kapitalbasis verschafft, um seine Mission im Bereich grüner Mobilitätsinnovationen voranzutreiben. Die erste große Initiative bestand in einer strategischen Allianz mit der Golden Wheel Group zur Gründung des neuen Unternehmens Dagold Technology in Tianjin, China.

Das neue Werk wird regionale Kostenvorteile für die Herstellung von Einstiegsprodukten bieten und DAHON in die Lage versetzen, seine Marktpräsenz zu erweitern und unterschiedliche Verbraucherbedürfnisse zu erfüllen.

Um den Wert für seine Stakeholder zu maximieren, hat DAHON seine Wachstumsstrategie in drei Kernbereichen bekannt gegeben:

Aufbau eines globalen Elite-Teams

Beauftragung führender internationaler Beratungsunternehmen mit der Optimierung der globalen Markenpräsenz, der digitalen Marketingstrategien und der umfassenden Planung, um einen stärkeren Einfluss auf den Markt auszuüben.



Technologische Modernisierung und Förderung von Forschung und Entwicklung

Stärkung der Initiativen zur Talentförderung durch eine intensivere Zusammenarbeit mit Universitäten, mit dem Ziel, hochqualifizierte Fachkräfte für die Fahrradherstellung auszubilden.



Erweiterung des Ökosystems der DELTECH-Technologie

Die von DAHON entwickelte DELTECH-Technologie erhöht die Steifigkeit von Fahrradrahmen erheblich und bietet einen Wettbewerbsvorteil in Bezug auf Geschwindigkeit und Leistung. Die patentierte Technologie wird als Grundlage dienen, um alle Produktlinien auf die nächste Stufe zu heben.



Möglichkeiten zur Zusammenarbeit in der Branche

Wir streben aktiv Partnerschaften mit renommierten Unternehmen weltweit in mehreren Schlüsselbereichen an:

Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen für technische Zusammenarbeit.

für technische Zusammenarbeit. Vertriebshändler und Vertreter für exklusive Produktrechte und Co-Branding-Möglichkeiten.

für exklusive Produktrechte und Co-Branding-Möglichkeiten. Hochwertige Lieferanten zur Stärkung der Lieferkette und zur Verbesserung der Servicestandards.

zur Stärkung der Lieferkette und zur Verbesserung der Servicestandards. Rekrutierung talentierter Fachkräfte

Mit bereits drei Doktortiteln im Forschungs- und Entwicklungsteam von DAHON ist das Unternehmen bestrebt, weltweit herausragende Forschungs- und Managementtalente zu gewinnen, die sich für seine globale Entwicklung engagieren.

Warum ist DAHON die richtige Wahl?

Wir sind Marktführer: Platz eins bei den weltweiten Klappradverkäufen im Jahr 2024 und hält die meisten Klappradpatente in China .

Platz eins bei den weltweiten Klappradverkäufen im Jahr 2024 und hält die meisten Klappradpatente in . Bewährte Widerstandsfähigkeit: Die starke Leistung auch in schwierigen Märkten spricht für seine Robustheit.

Die starke Leistung auch in schwierigen Märkten spricht für seine Robustheit. Kapitalgarantie: Die erfolgreiche Börsennotierung in Hongkong konnte sich auf eine solide Reihe von Hauptinvestoren und einen beträchtlichen Cashflow stützen.

Kontakt für Rückfragen:

DAHON Marketing

E-Mail: marketing@dahon.com

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2832639/image_1.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2832640/image_2.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2832641/image_3.jpg







