FORTEC Elektronik: Testierter Abschluss 2024/2025 & 0,40 EUR Dividende
Trotz rückläufiger Kennzahlen setzt die FORTEC Elektronik AG auf Stabilität, strategische Zukäufe und einen klaren Ausblick für das Geschäftsjahr 2025/2026.
Foto: adobe.stock.com
- FORTEC Elektronik AG hat den testierten Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2024/2025 veröffentlicht, mit einem Konzernumsatz von 79,7 Mio. EUR (Vorjahr: 94,5 Mio. EUR) und einem EBIT von 1,9 Mio. EUR (Vorjahr: 7,1 Mio. EUR).
- Der Vorstand schlägt eine Dividende von 0,40 EUR pro Aktie vor, im Vergleich zu 0,85 EUR im Vorjahr.
- Strategische Akquisitionen im Bereich Datenvisualisierung und Stromversorgungen stärken die Marktpräsenz im Benelux-Raum und eröffnen neue Marktpotenziale.
- Für das Geschäftsjahr 2025/2026 wird ein Konzernumsatz zwischen 80,0 Mio. EUR und 85,0 Mio. EUR sowie ein EBIT von 0,9 Mio. EUR bis 2,1 Mio. EUR prognostiziert.
- Die Eigenkapitalquote der FORTEC beträgt 76,6 %, was die finanzielle Stabilität des Unternehmens unterstreicht.
- Es gab wesentliche Veränderungen im Vorstand, einschließlich der sofortigen Abberufung von Sandra Maile und der Ankündigung, dass Ulrich Ermel bis spätestens 30. Juni 2026 aus persönlichen Gründen ausscheiden wird.
Der Kurs von FORTEC Elektronik lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 11,300EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,73 % im
Plus.
3 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 11,400EUR das entspricht einem Plus von +0,88 % seit der Veröffentlichung.
+0,91 %
-0,45 %
-14,89 %
-23,89 %
-41,62 %
-56,78 %
-39,73 %
-23,10 %
+73.900,00 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte