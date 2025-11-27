DeFi Technologies gibt einen Meilenstein für das Venture-Portfoliounternehmen Stablecorp bekannt, da QCAD Kanadas erster konformer CAD-Stablecoin wird
TORONTO, 27. November 2025 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung („DeFi") schließt, freut sich bekannt zu geben, dass sein Venture-Portfoliounternehmen Canada Stablecorp Inc. („Stablecorp") und der QCAD Digital Trust einen bedeutenden nationalen Meilenstein erreicht haben: QCAD wurde als Kanadas erste konforme CAD-Stablecoin zugelassen.
Stablecorp gab bekannt, dass der QCAD Digital Trust nach einem mehrjährigen Genehmigungsverfahren durch die Aufsichtsbehörden die endgültige Genehmigung für den Prospekt erhalten hat, der die Ausgabe von QCAD-Token gemäß dem aktuellen kanadischen Regulierungsrahmen für Stablecoins qualifiziert. Dieser Meilenstein setzt neue Maßstäbe für konformes, auf CAD lautendes digitales Geld und legt den Grundstein für eine breitere Akzeptanz von tokenisierten kanadischen Dollar im Zahlungsverkehr und auf den Kapitalmärkten.
Stablecorp ist Teil des Venture-Portfolios von DeFi Technologies, nachdem am 25. September 2025 eine strategische Investition und kommerzielle Zusammenarbeit angekündigt worden war. Durch diese Partnerschaft will DeFi Technologies dazu beitragen, QCAD als zentrale kanadische Dollar-Währung auf seiner Produkt- und Handelsplattform zu etablieren.
Wie DeFi Technologies QCAD unterstützen will
DeFi Technologies und Stablecorp wollen sich auf die Skalierung von QCAD in drei Kernbereichen konzentrieren:
-
Produktentwicklung:
DeFi Technologies plant, direkt und über Valour Inc. („Valour") QCAD-integrierte Produkte zu entwickeln, darunter CAD-gebundene ETPs, Renditeprodukte und strukturierte Lösungen, die privaten und institutionellen Anlegern einen regulierten Zugang zur Wirtschaft digitaler Vermögenswerte ermöglichen.
-
Liquidität und Marktzugang:
DeFi Technologies ist als bevorzugter Liquiditätsanbieter für QCAD positioniert und unterstützt die Ausführung auf institutionellem Niveau, On-/Off-Ramps sowie Mint-/Redeem-Flows in wichtigen Korridoren wie dem Handel zwischen Kanada und den USA sowie grenzüberschreitenden Zahlungen.
-
Sicherheit und Zukunftssicherheit:
In Zusammenarbeit mit BTQ Technologies Corp. („BTQ"), einem führenden Unternehmen im Bereich Quantensicherheit und Partner von DeFi Technologies, beabsichtigt das Unternehmen, die Entwicklung einer Post-Quanten-Sicherheits-Roadmap für QCAD zu unterstützen, da das Volumen und die systemische Bedeutung im Laufe der Zeit zunehmen werden.
„Mit diesem Meilenstein haben wir den Grundstein für ein neues Finanzsystem gelegt – eines, das offener, effizienter und für jeden Kanadier zugänglicher ist", sagte Kesem Frank, CEO von Stablecorp. „Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit unseren Partnern von DeFi Technologies QCAD nicht nur als Token zu positionieren, sondern als Schlüssel zur Erschließung des digitalen Potenzials Kanadas."