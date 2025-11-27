DeFi Technologies gibt einen Meilenstein für das Venture-Portfoliounternehmen Stablecorp bekannt, da QCAD Kanadas erster konformer CAD-Stablecoin wird

TORONTO, 27. November 2025 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung („DeFi") schließt, freut sich bekannt zu geben, dass sein Venture-Portfoliounternehmen Canada Stablecorp Inc. („Stablecorp") und der QCAD Digital Trust einen bedeutenden nationalen Meilenstein erreicht haben: QCAD wurde als Kanadas erste konforme CAD-Stablecoin zugelassen.

Stablecorp gab bekannt, dass der QCAD Digital Trust nach einem mehrjährigen Genehmigungsverfahren durch die Aufsichtsbehörden die endgültige Genehmigung für den Prospekt erhalten hat, der die Ausgabe von QCAD-Token gemäß dem aktuellen kanadischen Regulierungsrahmen für Stablecoins qualifiziert. Dieser Meilenstein setzt neue Maßstäbe für konformes, auf CAD lautendes digitales Geld und legt den Grundstein für eine breitere Akzeptanz von tokenisierten kanadischen Dollar im Zahlungsverkehr und auf den Kapitalmärkten.