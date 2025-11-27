Sorge um Mitteldeutsches Chemiedreieck

Der wirtschaftspolitische Sprecher der SPD-Fraktion in Sachsen-Anhalt, Holger Hövelmann, appellierte neben der Bundesregierung auch in Richtung EU, sich um das Mitteldeutsche Chemiedreieck zu bemühen. Als systemrelevante Struktur des Chemiestandorts Mitteldeutschland müsse es staatliche Intervention geben. Der US-Konzern hatte Anfang Juli bekanntgegeben, einen Teil seiner Anlagen in Schkopau in Sachsen-Anhalt und im sächsischen Böhlen Ende 2027 zu schließen.

BÖHLEN/SCHKOPAU (dpa-AFX) - Angesichts der geplanten Schließung von Anlagen beim US-Konzern Dow Chemical sorgen sich Politiker um die Zukunft im Mitteldeutschen Chemiedreieck. Der Ausstieg könne zu einem Dominoeffekt führen, der die gesamte Chemieregion gefährde, teilte die Linke nach einer Sitzung des Wirtschaftsausschusses des Landtags mit. Die Partei forderte Bund und Land auf, sich einzumischen. Es gebe eine Vielzahl von Unternehmen, die sich um eine Nachfolge der Dow-Anlagen bewerben würden.

Hiobsbotschaften aus der Chemiebranche: 1.500 Stellen werden gestrichen

Branchenverbände fürchten, dass durch den Wegfall Lieferketten der Chemieindustrie gestört werden könnten. Dow ist ein wichtiger Produzent für viele relevante chemische Baustoffe wie Bindemittel oder Kleb- und Dichtstoffe. Die chemische Industrie sieht sich vor allem wegen hoher Energiekosten unter Druck.

Am Donnerstag teilte der Chemiekonzern Wacker mit, 1.500 Stellen zu streichen. Das Unternehmen unterhält im sächsischen Nünchritz einen Standort mit 1.500 Mitarbeitern. In Halle (Saale) hat ein Tochterunternehmen von Wacker aus der Pharmabranche erst im vergangenen Jahr einen neuen Standort eröffnet. Dort sind nach Unternehmensangaben rund 250 Mitarbeiter beschäftigt./sus/DP/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 44,57 auf Tradegate (27. November 2025, 18:32 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um +2,37 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,00 %. Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 39,76 Mrd.. BASF zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,0600 %. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 46,11EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 53,00EUR was eine Bandbreite von -10,21 %/+18,97 % bedeutet.



